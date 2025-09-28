दुनिया में किस देश के पास है सबसे ताकतवर फाइटर जेट, जानिए कौन से टेक्नोलॉजी बनाती है इसे घातक

इन जेट्स को खास बनाने वाली एक और तकनीक है एवियोनिक्स और सेंसर सिस्टम. F-35 में डिस्ट्रिब्यूटेड अपर्चर सिस्टम (DAS) और इलेक्ट्रो-ऑप्टिकल टारगेटिंग सिस्टम (EOTS) लगे हैं जो पायलट को 360 डिग्री व्यू और दुश्मन की हर हलचल का सटीक अंदाजा देते हैं. पायलट अपने हेलमेट डिस्प्ले से ही सभी डेटा रियल टाइम में देख सकता है. यह हेलमेट इतना एडवांस है कि पायलट विमान के बाहर भी “दीवार के पार” देखने जैसा अनुभव कर सकता है.