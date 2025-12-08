बिग बॉस सीजन 19 का ग्रेंड फिनाले 7 दिसंबर को हुआ जिसमें छोटे पर्दे के खास चेहरे गौरव खन्ना ने फरहाना को हराकर ट्रॉफी पर कब्जा कर लिया. लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो ने लोगों के कान खड़े कर दिए हैं जो बिग बॉस के इतिहास से जुड़ा हुआ है. जी हां, बिग बॉस 19 के फिनाले से पहले कई लोगों ने कयास लगाए और अलग अलग तरह के प्रेडिक्शन किए लेकिन सलमान खान ने सभी के साथ खेल कर दिया. अब इंटरनेट पर चर्चाओं का बाजार गर्म है और यूजर्स एक ही बात कह रहे हैं " पागल बनाया तुमको"

हाथ उठाने को लेकर हो रहे थे अलग अलग दावे

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसे लेकर दावा किया जा रहा है कि बिग बॉस में विनर का हाथ उठाते हुए इस बार सलमान खान ने खेल कर दिया है. कहा जा रहा है कि सलमान खान हर बार फिनाले में लेफ्ट हैंड साइड वाले कंटेस्टेंट का हाथ उठाकर उसे विजेता घोषित करते हैं, अब इस बार लेफ्ट हैंड साइड पर फरहाना खड़ी हुई थी और राइट साइड पर गौरव खन्ना. लोगों को लग रहा था कि इस बार भी लेफ्ट हैंड ही खड़ा होगा यानी फरहाना की जीत को लोग कंफर्म मान चुके थे, लेकिन खेल हो गया.

सलमान खाने ने उठाया गौरव का हाथ तो हैरान रह गया सोशल मीडिया

वीडियो में दिख रहा है कि इस बार सलमान खान ने राइट हैंड साइड वाले कंटेस्टेंट को विजेदा घोषित कर दिया, जैसे ही गौरव खन्ना का हाथ सलमान खान ने विजेता के लिए उठाया वैसे ही लोगों के प्रेडिक्शन्स धरे के धरे रह गए. आपको बता दें कि गौरव खन्ना को बिग बॉस जीतने पर 50 लाख रुपये की प्राइस मनी मिली है, इस दौरान गौरव के साथ उनकी वाइफ मौजूद थी और जब वो ट्रॉफी लेकर निकले तो कार में उनकी वाइफ के अलावा मृदुल भी नजर आए थे.

यूजर्स ने यूं किया रिएक्ट

वीडियो को theofficialvelligang नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा....पागल बनाया तुम सब को. एक और यूजर ने लिखा...करणवीर राइट साइड थे लेकिन ज्यादातर लेफ्ट वालों का दबदबा रहा है. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा....हम तो फरहाना को विनर मान चुके थे.

