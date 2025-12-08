जापान में भूकंप के भयानक झटके, रिक्टर स्केल पर 7.6 मापी गई तीव्रता; सुनामी का अलर्ट

जापान में भूकंप के तेज झटके के बाद सुनामी की चेतावनी जारी की गई है. जापान मौसम विज्ञान एजेंसी के अनुसार, आओमोरी प्रांत में 7.6 तीव्रता का भूकंप आया. मौसम विभाग ने आओमोरी, इवाते और होक्काइडो प्रांतों के लिए सुनामी की चेतावनी जारी की है.

दरअसल, सोमवार (8 दिसंबर, 2025) की रात करीब 11:15 बजे जापान के आओमोरी प्रांत के पूर्वी तट के पास 7.6 तीव्रता का भूकंप आया. इसके बाद आओमोरी, इवाते और होक्काइडो प्रांतों के तटीय इलाकों के लिए चेतावनी जारी की गई है. प्रभावित इलाकों में रहने वाले लोगों को तुरंत सुरक्षित स्थानों और ऊंचाई वाले इलाकों में जाने की सलाह दी गई है. इवाते प्रांत के तट, होक्काइडो के मध्य प्रशांत तटीय क्षेत्रों और आओमोरी प्रांत के प्रशांत तट पर 3 मीटर तक ऊंची लहरें उठने की आशंका है.

वहीं, मियागी और फुकुशिमा प्रांतों के तटों, आओमोरी प्रांत के जापान सागर तट और होक्काइडो के पश्चिमी और पूर्वी प्रशांत तटों पर लगभग 1 मीटर ऊंची लहरें आने की संभावना जताई गई है.

जापान की मौसम विज्ञान एजेंसी ने दी जानकारी

वहीं, जापान की मौसम विज्ञान एजेंसी (JMA) के मुताबिक, आओमोरी प्रांत के हाचिनोहे शहर में भूकंप की तीव्रता जापानी पैमाने पर अपर-6 दर्ज की गई. JMA के मुताबिक, भूकंप धरती की लगभग 50 किलोमीटर की गहराई में आया था और इसकी तीव्रता 7.6 आंकी गई है.

प्रधानमंत्री कार्यालय में स्थापित किया गया आपदा प्रबंधन कार्यालय

स्थानीय मीडिया के अनुसार, रात 11:43 बजे आओमोरी प्रांत के मुत्सु ओगावारा बंदरगाह पर करीब 40 सेंटीमीटर ऊंची सुनामी की लहर दर्ज की गई. भूकंप के बाद स्थिति से निपटने के लिए जापान के प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) में एक आपदा प्रबंधन कार्यालय (Crisis Management Office) को स्थापित किया गया है.