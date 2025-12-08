एक्सप्लोरर
Theatre Releases This Week: इस हफ्ते मिलेगा कॉमेडी-एक्शन का तगड़ा डोज, 'किस किस को प्यार करूं 2' समेत रिलीज होंगी ये फिल्में
Films releasing in Theatres This Week: इस हफ्ते सिनेमाघरों में कई कॉमेडी और एक्शन फिल्में रिलीज होने जा रही है. इस लिस्ट में बॉलीवुड, साउथ से लेकर हॉलीवुड और एनिमेटेड मूवीज भी शामिल हैं.
दिसंबर के दूसरे हफ्ते भी थिएटर्स फुल रहने वाले हैं. दरअसल इस हफ्ते भी सिनेमाघरों में कई बॉलीवुड और साउथ फिल्में रिलीज होने वाली हैं. किसी फिल्म में भरपूर कॉमेडी देखने को मिलेगी तो किसी में तगड़ा एक्शन दिखाई देगा. इतना ही नहीं 11 और 12 दिसंबर को कुछ हॉलीवुड और एनिमेटेड मूवीज भी बड़े पर्दे पर दस्तक देने के लिए तैयार हैं.
किस किसको प्यार करूं 2
- 'किस किसको प्यार करूं 2' के जरिए कपिल शर्मा पर्दे पर लौट रहे हैं.
- फिल्म 2 दिसंबर को रिलीज होने जा रही है जिसमें मनजोत सिंह भी होंगे.
- फिल्म में हीरा वरीना, आयशा खान, त्रिधा चौधरी और पारुल गुलाटी भी नजर आएंगी.
वा वाथियार
- तमिल फिल्म 'वा वाथियार' भी 12 दिसंबर को थिएटर्स में रिलीज होने के लिए तैयार है.
- नालन कुमारसामी के डायरेक्शन में बनी ये फिल्म पहले 5 दिसंबर को रिलीज होने वाली थी.
- इस फिल्म में कार्थी और कीर्ती शेट्टी लीड रोल में दिखाई देंगे.
मोगली
- तेलुगु रोमांटिक एक्शन फिल्म 'मोगली' को संदीप राज ने डायरेक्ट किया है.
- फिल्म में रोशन कनकला और साक्षी सागर म्हडोलकर लीड रोल में हैं.
- 'मोगली' भी 12 दिसंबर को सिनेमाघरों में दस्तक देने जा रही है.
द डेविल
- 'द डेविल' एक कन्नड़ फिल्म है जो 11 दिसंबर को थिएटर्स में रिलीज होगी.
- फिल्म में दर्शन लीड रोल में नजर आएंगे. वहीं रचना राय और महेश मांजरेकर भी फिल्म का हिस्सा हैं.
क्रिसमस कर्मा
- 'क्रिसमस कर्मा' ब्रिटिश क्रिसमस म्यूजिकल कॉमेडी-ड्रामा है जो 12 दिसंबर को रिलीज हो रही है.
- गुरिंदर चड्ढा के डायरेक्शन में बनी फिल्म कुणाल नैय्यर, लियो स्यूटर और चरित्र चंद्रन अहम रोल में हैं.
366 डेज
- जापानी फिल्म '366 डेज' भी 12 दिसंबर को पर्दे पर आने के लिए तैयार है.
- फिल्म में टीना तमाशिरो, ईजी अकासो और मोका कामिशिरैशी जैसे कलाकार दिखाई देंगे.
रचेल
- मलयालम-थ्रिलर फिल्म 'रचेल' 12 दिसंबर को रिलीज होने जा रही है.
- आनंदिनी बाला के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म में हनी रोज मुख्य भूमिका में हैं.
इसके अलावा एनिमेटेड फिल्म 'जुजुत्सु कैसेन- एक्जिक्यूशन' भी 12 दिसंबर को रिलीज होगी.
