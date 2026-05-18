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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियालातूर से लीक हुआ था NEET 2026 का पेपर? कोचिंग सेंटर के मॉक टेस्ट से मिले असली पेपर के सवाल, बड़ा खुलासा

लातूर से लीक हुआ था NEET 2026 का पेपर? कोचिंग सेंटर के मॉक टेस्ट से मिले असली पेपर के सवाल, बड़ा खुलासा

NEET Paper Leak: देशभर में चर्चा का विषय बने नीट पेपर लीक मामले में अब लातूर कनेक्शन लगातार मजबूत होता नजर आ रहा है. सीबीआई की टीम ने लातूर के कुछ नामचीन डॉक्टरों से पूछताछ शुरू की है.

By : रवि यादव, नम्रता अरविंद दुबे | Edited By: शैलजाकांत मिश्रा | Updated at : 18 May 2026 07:44 AM (IST)
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नीट पेपर लीक मामले में नया खुलासा हुआ है. सीबीआई के रडार पर महाराष्ट्र का एक बड़ा कोचिंग सेंटर है. इस कोचिंग संस्थान की एक साल की कमाई 100 करोड़ से भी अधिक है. ये कोचिंग संस्थान महाराष्ट्र के लातूर में है और इसकी ब्रांच पूरे प्रदेश में संचालित है.

क्या है आरोप?

आरोप है कि RCC इंस्टीट्यूट के मॉक टेस्ट पेपर के कई सवाल नीट 2026 के असली प्रश्नपत्र से मिलते-जुलते पाए गए. सोशल मीडिया वीडियो भी सामने आया है, जिसमें संस्थान के मालिक छात्रों से पूछते दिख रहे हैं कि मॉक टेस्ट के कितने सवाल असली परीक्षा में आए, जिस पर छात्र सकारात्मक जवाब दे रहे हैं.

सीबीआई ने शुरू की पूछताछ

सूत्रों के मुताबिक, पकड़े गए आरोपी कुलकर्णी तथा कोचिंग संचालक मोटेगांवकर एक-दूसरे को पहले से जानते थे. कार्रवाई के घेरे में सीधे रेणुकाई केमिस्ट्री क्लासेस (RCC) करियर सेंटर इंस्टीट्यूट के मालिक शिवराज मोटेगांवकर है. सीबीआई ने रविवार (17 मई)को मोटेगांवकर को पूछताछ के लिए पुणे बुलाया था, जहां देर शाम तक उनसे सवाल पूछे गए.

सीबीआई रविवार को दोबारा लातूर में मोटेगांवकर के ऑफिस गई- वहां कंप्यूटर, लैपटॉप तथा आईपैड जैसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को जब्त कर उनकी जांच की. इससे पहले शुक्रवार को भी टीम ने उनसे लगातार 11 घंटे तक लंबी पूछताछ की थी.

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लातूर कनेक्शन गहराया, कई नामचीन डॉक्टर CBI के रडार पर

देशभर में चर्चा का विषय बने नीट पेपर लीक मामले में अब लातूर कनेक्शन लगातार मजबूत होता नजर आ रहा है. सीबीआई की टीम ने लातूर के कुछ नामचीन डॉक्टरों से पूछताछ शुरू की है. सीबीआई को शक है कि बड़ी रकम देकर पेपर खरीदे और बेचे गए थे. नांदेड़ में जांच के बाद अब सीबीआई ने अपनी जांच का फोकस फिर से लातूर की तरफ मोड़ दिया है. CBI ने पुणे, लातूर, नांदेड़ और संभाजीनगर के एजेंट्स और कथित पेपर खरीदने वालों के नेटवर्क की जांच तेज कर दी है.

जिन लोगों पर पेपर खरीदने का शक है, उन्हें सीबीआई की तरफ से समन भेजकर पुणे पूछताछ के लिए बुलाया गया है. सीबीआई की टीम लगातार चौथे दिन लातूर में कैंप कर जांच में जुटी हुई है. फिलहाल इस पूरे मामले में कई और बड़े नाम सामने आने की संभावना जताई जा रही है.

NEET Paper Leak: 'शिक्षा मंत्री को बर्खास्त क्यों नहीं कर रहे हैं', नीट पेपर लीक पर राहुल गांधी ने PM मोदी से पूछा

Published at : 18 May 2026 07:35 AM (IST)
Tags :
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