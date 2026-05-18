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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वट्रंप ने घुमाया इजरायल फोन, 30 मिनट तक हुई नेतन्याहू से बात, जंग पर बना लिया तगड़ा प्लान?

ट्रंप ने घुमाया इजरायल फोन, 30 मिनट तक हुई नेतन्याहू से बात, जंग पर बना लिया तगड़ा प्लान?

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच रविवार को 30 मिनट तक फोन पर बात हुई. इस बीच ईरान को फिर से जंग की आशंका सताने लगी है.

By : जगविंदर पटियाल | Edited By: संतोष सिंह | Updated at : 18 May 2026 08:00 AM (IST)
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अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच कई हफ्तों तक चले भीषण संघर्ष के बाद फिलहाल सीजफायर लागू है. हालांकि इसके बावजूद तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच रविवार को 30 मिनट तक फोन पर बात हुई. कॉल के तुरंत बाद नेतन्याहू सुरक्षा वाली कैबिनेट बैठक में शामिल हुए, वहीं दूसरी ओर ट्रंप की तरफ से व्हाइट हाउस के पत्रकारों को भी साउथ लॉन में एक कार्यक्रम में बुलाया गया.

'जंग से बचने की कोशिश कर रहा ईरान'
अमेरिकी खुफिया अधिकारियों ने फॉक्स न्यूज को बताया कि तेहरान सैन्य कार्रवाई की संभावित वापसी को लेकर ही घबराया हुआ है और इससे बचने के लिए टालमटोल की रणनीति अपना रहा है. प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने रविवार शाम को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बात की, जिसके बाद से ऐसी खबरें आ रही हैं कि ईरान के साथ इस सप्ताह फिर से जंग शुरू हो सकती है. यह बातचीत आधे घंटे तक चली और इजरायल की सुरक्षा कैबिनेट की बैठक शुरू होने से कुछ ही समय पहले समाप्त हुई.

ट्रंप और नेतन्याहू में क्या हुई बात 
अधिकारियों के मुताबिक दोनों ने ईरान पर चर्चा की और डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू को चीन यात्रा के बारे में जानकारी दी. एक इजरायली अधिकारी ने वाईनेट को बताया कि ईरान पर हमले का मुद्दा अभी अनसुलझा है और राष्ट्रपति को अभी इस पर फैसला लेना बाकी है. अधिकारी ने कहा, "उन्हें खुद इस फैसले से संतुष्ट होना होगा और अगर वे लड़ाई फिर से शुरू करने का फैसला करते हैं तो संभवत इजरायल को भी इसमें शामिल होने के लिए कहा जाएगा."

फॉक्स न्यूज के मुताबिक ईरान की रणनीति से ट्रंप की निराशा और तेहरान के परमाणु हथियार बनाने की महत्वाकांक्षाओं को लगातार बनाए रखना ईरान के साथ लड़ाई फिर से शुरू करने का कारण बन सकते हैं. मिडिल ईस्ट में कार्यरत खुफिया अधिकारियों ने बताया कि ईरान में ये माना जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप नए सिरे से सैन्य कार्रवाई का सहारा ले सकते हैं ऐसे में तेहरान जानबूझकर देरी की रणनीति अपना रहा है ताकि सैन्य कार्रवाई की संभावित वापसी को जटिल बनाया जा सके.

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Published at : 18 May 2026 08:00 AM (IST)
Tags :
Donald Trump US Benjamin Netanyahu ISRAEL IRAN
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