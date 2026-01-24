फोन को Factory Reset कब करना सही है? जरा संभल जाइए, कहीं आप भी तो नहीं कर रहे ये बड़ी गलती

समय के साथ फोन की स्पीड कम होना लगभग तय है. हम रोज़ाना ढेर सारी फोटो, वीडियो, ऐप्स और फाइलें फोन में सेव करते रहते हैं. धीरे-धीरे ये सब डेटा फोन पर लोड बढ़ा देता है जिससे हैंग होने, टच रिस्पॉन्स धीमा होने और ऐप्स खुलने में वक्त लगने जैसी समस्याएं शुरू हो जाती हैं. यही वजह है कि कई लोग इसे ठीक करने के लिए बार-बार फैक्टरी रीसेट का रास्ता चुन लेते हैं.