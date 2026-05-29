YouTube पर दिखेंगे सिर्फ आपकी पसंद के वीडियो, ऐसे बनाएं अपनी मर्जी का फीड

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom यूट्यूब लाया 'योर कस्टम फीड' फीचर, पसंद के वीडियो सजेशन देगा.

एआई की मदद से यूजर अपनी पसंद से फीड जनरेट कर सकेंगे.

नापसंद वीडियो के लिए दोबारा प्रॉम्प्ट देकर नई फीड पा सकेंगे.

एआई जनरेटेड कंटेंट को पहचानने के लिए लेबल लगाना होगा अनिवार्य.

How To Customize YouTube Feed: कई बार यूट्यूब ओपन करने के बाद अनगिनत वीडियो अवेलेबल होने के बाद भी लगता है कि इस पर देखने लायक कुछ नहीं है. ऐसा तब ज्यादा होता है, जब यूट्यूब का एल्गोरिदम आपकी पसंद के वीडियो सजेस्ट नहीं करता. इस कारण फीड पर आने वाले किसी भी वीडियो पर टैप करने का मन नहीं होता. हालांकि, अब जल्द ही इस झंझट से मुक्ति मिलने की उम्मीद है. गूगल ने यूट्यूब के लिए एक नए फीचर का ऐलान किया है, जो यूजर को अपना यूट्यूब फीड कस्टमाइज करने का ऑप्शन देगा. आइए जानते हैं कि यह फीचर कैसे काम करेगा.

कैसे काम करेगा नया फीचर?

इस फीचर को 'योर कस्टम फीड' नाम दिया गया है. इसमें प्रॉम्प्ट देने पर यूट्यूब यूजर की रिक्वेस्ट के आधार पर एक वीडियो फीड जनरेट कर देगी. यह फीड यूजर को यूट्यूब के होम पेज पर नजर आएगा. फिलहाल इस फीचर को रोल आउट किया जा रहा है और अमेरिका से इसकी शुरुआत हुई है. अगर अभी यह आपकी फीड पर नहीं आया है तो थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है. माना जा रहा है कि अगले कुछ हफ्तों में इसे सारे यूजर्स के लिए रोल आउट कर दिया जाएगा.

YouTube पर कैसे देखें केवल अपनी पसंद के वीडियो?

यह नया फीचर एआई की मदद से काम करेगा. इसमें यूजर को स्पेसिफिक या मोटे-तौर पर आइडिया वाला प्रॉम्प्ट एंटर करना होगा. गूगल भी इसमें यूजर की मदद करेगी. इस फीचर को इनेबल करने के लिए यूट्यूब होम पेज के टॉप पर नजर आने वाली कस्टम योर फीड को सेलेक्ट करना होगा. इसके बाद आपको सजेस्टेड प्रॉम्प्ट दिखेंगे. आप चाहें तो इसमें अपनी मर्जी का प्रॉम्प्ट भी यूज कर सकते हैं. इसके बाद उस प्रॉम्प्ट के आधार पर यूट्यूब आपकी फीड में वीडियो दिखाना शुरू कर देगा. वीडियो पसंद न आने पर आप दोबारा भी प्रॉम्प्ट देकर कस्टम फीड जनरेट करवा पाएंगे.

एआई जनरेटेड कंटेट की पहचान होगी आसान

इस फीचर के साथ-साथ यूट्यूब अपने पहले से मौजूद एक फीचर को एक्सपैंड कर रही है. प्लेटफॉर्म पर एआई कंटेट की बाढ़ को देखते हुए यूट्यूब ने कहा है कि वह एआई जनरेटेड कंटेट वाले वीडियो पर लेबल लगाएगी. कुछ खास कंटेट के लिए यह लेबल परमानेंट होगा और हटाया नहीं जा सकेगा. पहले क्रिएटर के पास एआई कंटेट पर लेबल लगाने का ऑप्शन था. अब अगर क्रिएटर लेबल नहीं लगाता है तो यू्ट्यूब का इंटरनल सिस्टम यह काम कर देगा.

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