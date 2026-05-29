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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीOnline Gaming करते हैं तो आपके फोन में जरूर होनी चाहिए यह चीज, बड़े खतरों से बचा देगी

Online Gaming करते हैं तो आपके फोन में जरूर होनी चाहिए यह चीज, बड़े खतरों से बचा देगी

VPN For Online Gaming: ऑनलाइन गेमिंग करने वालों के लिए VPN यूज करना जरूरी है. यह न सिर्फ स्लो इंटरनेट कनेक्शन से बचा सकता है बल्कि साइबर अटैक से भी बचा सकता है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 29 May 2026 08:16 PM (IST)
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  • ऑनलाइन गेमिंग के लिए वीपीएन इंटरनेट कनेक्शन को सुरक्षित बनाता है।
  • वीपीएन से आई.पी. एड्रेस छिप जाता है, जिससे इंटरनेट धीमा नहीं होता।
  • सुरक्षा के लिए वीपीएन आवश्यक है, जिससे डेटा चोरी से बचाव होता है।
  • वीपीएन से ब्लॉक की गई गेम और सेवाएं भी एक्सेस की जा सकती हैं।

VPN For Online Gaming: स्कूल-कॉलेज या ऑफिस से लौटने के बाद घर पर ऑनलाइन गेमिंग का अपना मजा है. आप चाहें तो अकेले इसके मजे ले सकते हैं या फिर अपने दोस्तों को भी इन्वाइट कर सकते हैं. हालांकि, ऑनलाइन गेमिंग करते समय कुछ सावधानी बरतना भी जरूरी है. दरअसल, पिछले कुछ सालों से ऑनलाइन गेमिंग पूरी तरह बदल गई है. अब बाकी चीजों के साथ-साथ ऑनलाइन सेफ्टी का भी ध्यान रखना पड़ता है. इसलिए ऑनलाइन गेमिंग के शौकीनों के फोन में VPN होना जरूरी हो गया है. आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि ऑनलाइन गेमिंग के लिए VPN के कितने फायदे हैं.

क्या होता है VPN?

VPN यानी वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क इंटरनेट कनेक्शन को सेफ बनाता है. इससे आपकी ऑनलाइन इंफोर्मेशन एक कोडेड फॉर्म में बदल जाती है, जिसे हैक करना बहुत मुश्किल होता है. इसके अलावा VPN से आपका असली IP Address छिप जाता है और उसकी जगह VPN सर्वर का IP दिखने लगता है.

Online Gaming में VPN के फायदे

इंटरनेट कनेक्शन नहीं होता स्लो- VPN का एक बड़ा फायदा है कि यह IP एड्रेस को मास्क कर देता है और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर (ISP) आपकी गेमिंग एक्टिविटी का पता नहीं लगा पाते. कई बार पीक ऑवर्स के दौरान अगर सर्विस प्रोवाइडर को गेमिंग एक्टिविटी का पता चलता है कि वो इंटरनेट ट्रैफिक को थोड़ा स्लो कर सकते हैं. VPN आपको इससे बचा लेता है.

सिक्योरिटी की चिंता करता है दूर- सिक्योरिटी रीजन के लिए VPN यूज करना बहुत जरूरी है. खासकर अगर आप इंटरनेट कैफे या पब्लिक वाईफाई से अपना डिवाइस कनेक्ट कर गेमिंग करते हैं तो आपके डिवाइस में VPN होना ही चाहिए. दरअसल, गेमिंग अकाउंट से आपकी ईमेल आईडी, पासवर्ड और पेमेंट इंफोर्मेशन भी जुड़ी होती है और स्कैमर इस पर नजर रखते हैं. VPN यूज कर आप अपने कनेक्शन को एनक्रिप्ट कर सकते हैं, जिससे डेटा और इंफोर्मेशन चुराना मुश्किल हो जाता है.

ब्लॉक सर्विस का भी उठाया जा सकता है फायदा- VPN आपके IP एड्रेस को चेंज कर देता है, जिससे ऐसा लगता है कि आप किसी दूसरी जगह से इंटरनेट एक्सेस कर रहे हैं. इस कारण किसी इलाके में ब्लॉक गेम या सर्विसेस को एक्सेस किया जा सकता है.

यह बात ध्यान रखना है जरूरी

VPN भले ही आपके IP एड्रेस को बदल और ट्रैफिक को एनक्रिप्ट कर देता है, लेकिन यह फुलप्रूफ नहीं होता. इसकी मदद से आप इंटरनेट पर इनविजिबल नहीं हो सकते. VPN यूज करने के बाद भी वेबसाइट कूकीज के जरिए आपको ट्रैक कर सकती है और जिस अकाउंट से आप लॉग-इन है, उसकी एक्टिविटी भी हाइड नहीं होती. इसलिए यह मानकर न चलें कि VPN आपको अदृश्य बना देगा.

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Published at : 29 May 2026 08:16 PM (IST)
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