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WhatsApp चुपचाप हटा रहा है ये फीचर! आपको पता भी नहीं चलेगा और बदल जाएगा आपका ऐप
WhatsApp: इस फीचर के जरिए यूजर्स अपने जैसा एक डिजिटल कैरेक्टर बना सकते थे. इसमें चेहरे के फीचर्स, हेयरस्टाइल, कपड़े और कई तरह की कस्टमाइजेशन ऑप्शन मिलती थीं.
मैसेजिंग ऐप WhatsApp में एक ऐसा बदलाव हो रहा है जिसका कई यूजर्स को शायद पता भी नहीं चलेगा. रिपोर्ट्स के मुताबिक, Meta अब ऐप से अवतार (Avatar) फीचर को धीरे-धीरे हटा रही है. यह बदलाव Android और iOS दोनों प्लेटफॉर्म पर चरणबद्ध तरीके से लागू किया जा रहा है.
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Published at : 05 May 2026 07:23 PM (IST)
Tags :WhatsApp TECH NEWS HINDI
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