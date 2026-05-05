WhatsApp चुपचाप हटा रहा है ये फीचर! आपको पता भी नहीं चलेगा और बदल जाएगा आपका ऐप

नए अपडेट के बाद यूजर्स न तो नया अवतार बना पाएंगे न ही उसे एडिट कर सकेंगे. सेटिंग्स, चैट इंफो और कीबोर्ड से भी यह ऑप्शन हटाया जा रहा है. कुछ यूजर्स को तो पहले ही ऐप में नोटिफिकेशन मिलना शुरू हो गया है कि अब अवतार एडिटिंग उपलब्ध नहीं है. कई मामलों में तो पूरा अवतार सेक्शन ही गायब हो चुका है जिससे साफ है कि इसे पूरी तरह हटाया जा रहा है.