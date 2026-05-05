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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेक्नोलॉजीWhatsApp चुपचाप हटा रहा है ये फीचर! आपको पता भी नहीं चलेगा और बदल जाएगा आपका ऐप

WhatsApp चुपचाप हटा रहा है ये फीचर! आपको पता भी नहीं चलेगा और बदल जाएगा आपका ऐप

WhatsApp: इस फीचर के जरिए यूजर्स अपने जैसा एक डिजिटल कैरेक्टर बना सकते थे. इसमें चेहरे के फीचर्स, हेयरस्टाइल, कपड़े और कई तरह की कस्टमाइजेशन ऑप्शन मिलती थीं.

By : एबीपी टेक डेस्क  | Updated at : 05 May 2026 07:23 PM (IST)
WhatsApp: इस फीचर के जरिए यूजर्स अपने जैसा एक डिजिटल कैरेक्टर बना सकते थे. इसमें चेहरे के फीचर्स, हेयरस्टाइल, कपड़े और कई तरह की कस्टमाइजेशन ऑप्शन मिलती थीं.

मैसेजिंग ऐप WhatsApp में एक ऐसा बदलाव हो रहा है जिसका कई यूजर्स को शायद पता भी नहीं चलेगा. रिपोर्ट्स के मुताबिक, Meta अब ऐप से अवतार (Avatar) फीचर को धीरे-धीरे हटा रही है. यह बदलाव Android और iOS दोनों प्लेटफॉर्म पर चरणबद्ध तरीके से लागू किया जा रहा है.

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इस फीचर के जरिए यूजर्स अपने जैसा एक डिजिटल कैरेक्टर बना सकते थे. इसमें चेहरे के फीचर्स, हेयरस्टाइल, कपड़े और कई तरह की कस्टमाइजेशन ऑप्शन मिलती थीं. यह अवतार प्रोफाइल फोटो के साथ दिख सकता था और इसे स्टिकर के रूप में चैट में भी इस्तेमाल किया जा सकता था. समय के साथ कंपनी ने इसमें एनिमेशन और ड्यूल-प्रोफाइल जैसे फीचर्स भी जोड़े थे जिससे यूजर का अनुभव और बेहतर हो सके.
इस फीचर के जरिए यूजर्स अपने जैसा एक डिजिटल कैरेक्टर बना सकते थे. इसमें चेहरे के फीचर्स, हेयरस्टाइल, कपड़े और कई तरह की कस्टमाइजेशन ऑप्शन मिलती थीं. यह अवतार प्रोफाइल फोटो के साथ दिख सकता था और इसे स्टिकर के रूप में चैट में भी इस्तेमाल किया जा सकता था. समय के साथ कंपनी ने इसमें एनिमेशन और ड्यूल-प्रोफाइल जैसे फीचर्स भी जोड़े थे जिससे यूजर का अनुभव और बेहतर हो सके.
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नए अपडेट के बाद यूजर्स न तो नया अवतार बना पाएंगे न ही उसे एडिट कर सकेंगे. सेटिंग्स, चैट इंफो और कीबोर्ड से भी यह ऑप्शन हटाया जा रहा है. कुछ यूजर्स को तो पहले ही ऐप में नोटिफिकेशन मिलना शुरू हो गया है कि अब अवतार एडिटिंग उपलब्ध नहीं है. कई मामलों में तो पूरा अवतार सेक्शन ही गायब हो चुका है जिससे साफ है कि इसे पूरी तरह हटाया जा रहा है.
नए अपडेट के बाद यूजर्स न तो नया अवतार बना पाएंगे न ही उसे एडिट कर सकेंगे. सेटिंग्स, चैट इंफो और कीबोर्ड से भी यह ऑप्शन हटाया जा रहा है. कुछ यूजर्स को तो पहले ही ऐप में नोटिफिकेशन मिलना शुरू हो गया है कि अब अवतार एडिटिंग उपलब्ध नहीं है. कई मामलों में तो पूरा अवतार सेक्शन ही गायब हो चुका है जिससे साफ है कि इसे पूरी तरह हटाया जा रहा है.
Published at : 05 May 2026 07:23 PM (IST)
Tags :
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