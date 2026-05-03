iPhone 15, 16 या 17? 2026 में कौनसा है असली पैसा वसूल, इन 5 कारणों से खुद तय करें सही चॉइस

अगर आप कम खर्च में iPhone का अनुभव लेना चाहते हैं तो iPhone 15 सबसे सस्ता विकल्प साबित होता है. यह उन लोगों के लिए अच्छा है जो पहली बार iPhone यूज करना चाहते हैं. iPhone 16 थोड़ा महंगा जरूर है लेकिन यह फीचर्स और कीमत के बीच अच्छा संतुलन देता है. वहीं iPhone 17 सबसे महंगा है जो उन यूजर्स के लिए है जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और प्रीमियम एक्सपीरियंस चाहते हैं.