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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेक्नोलॉजीiPhone 15, 16 या 17? 2026 में कौनसा है असली पैसा वसूल, इन 5 कारणों से खुद तय करें सही चॉइस

iPhone 15, 16 या 17? 2026 में कौनसा है असली पैसा वसूल, इन 5 कारणों से खुद तय करें सही चॉइस

iPhone 15 Vs iPhone 16 Vs iPhone 17: अगर आप कम खर्च में iPhone का अनुभव लेना चाहते हैं तो iPhone 15 सबसे सस्ता विकल्प साबित होता है. यह उन लोगों के लिए अच्छा है जो पहली बार iPhone यूज करना चाहते हैं.

By : एबीपी टेक डेस्क  | Updated at : 03 May 2026 05:46 PM (IST)
iPhone 15 Vs iPhone 16 Vs iPhone 17: अगर आप कम खर्च में iPhone का अनुभव लेना चाहते हैं तो iPhone 15 सबसे सस्ता विकल्प साबित होता है. यह उन लोगों के लिए अच्छा है जो पहली बार iPhone यूज करना चाहते हैं.

हर साल Apple अपने नए iPhone लॉन्च करता है लेकिन जब खरीदने की बारी आती है तो कंफ्यूजन होना तय है. 2026 में iPhone 15, iPhone 16 और iPhone 17 तीनों ही अलग-अलग जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं. सही चुनाव इस बात पर निर्भर करता है कि आप किस तरह का इस्तेमाल करते हैं और आपका बजट कितना है.

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अगर आप कम खर्च में iPhone का अनुभव लेना चाहते हैं तो iPhone 15 सबसे सस्ता विकल्प साबित होता है. यह उन लोगों के लिए अच्छा है जो पहली बार iPhone यूज करना चाहते हैं. iPhone 16 थोड़ा महंगा जरूर है लेकिन यह फीचर्स और कीमत के बीच अच्छा संतुलन देता है. वहीं iPhone 17 सबसे महंगा है जो उन यूजर्स के लिए है जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और प्रीमियम एक्सपीरियंस चाहते हैं.
अगर आप कम खर्च में iPhone का अनुभव लेना चाहते हैं तो iPhone 15 सबसे सस्ता विकल्प साबित होता है. यह उन लोगों के लिए अच्छा है जो पहली बार iPhone यूज करना चाहते हैं. iPhone 16 थोड़ा महंगा जरूर है लेकिन यह फीचर्स और कीमत के बीच अच्छा संतुलन देता है. वहीं iPhone 17 सबसे महंगा है जो उन यूजर्स के लिए है जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और प्रीमियम एक्सपीरियंस चाहते हैं.
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iPhone 15 और iPhone 16 में स्क्रीन साइज और रिफ्रेश रेट लगभग समान हैं जो सामान्य यूज के लिए ठीक है. लेकिन iPhone 17 इस मामले में आगे निकल जाता है. इसमें बड़ी स्क्रीन के साथ हाई रिफ्रेश रेट मिलता है जिससे स्क्रॉलिंग और गेमिंग ज्यादा स्मूद लगती है. साथ ही इसमें ऑलवेज-ऑन डिस्प्ले और बेहतर प्रोटेक्शन भी मिलता है जो इसे ज्यादा एडवांस बनाता है.
iPhone 15 और iPhone 16 में स्क्रीन साइज और रिफ्रेश रेट लगभग समान हैं जो सामान्य यूज के लिए ठीक है. लेकिन iPhone 17 इस मामले में आगे निकल जाता है. इसमें बड़ी स्क्रीन के साथ हाई रिफ्रेश रेट मिलता है जिससे स्क्रॉलिंग और गेमिंग ज्यादा स्मूद लगती है. साथ ही इसमें ऑलवेज-ऑन डिस्प्ले और बेहतर प्रोटेक्शन भी मिलता है जो इसे ज्यादा एडवांस बनाता है.
Published at : 03 May 2026 05:46 PM (IST)
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