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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेक्नोलॉजीगेम खेलना पड़ सकता है भारी! नए ऑनलाइन गेमिंग नियम तोड़े तो लगेगा जुर्माना और हो सकती है जेल

गेम खेलना पड़ सकता है भारी! नए ऑनलाइन गेमिंग नियम तोड़े तो लगेगा जुर्माना और हो सकती है जेल

Online Gaming: नए नियमों में ऑनलाइन गेम की परिभाषा काफी व्यापक रखी गई है. मोबाइल, लैपटॉप या किसी भी डिजिटल डिवाइस पर इंटरनेट के जरिए खेले जाने वाले लगभग सभी गेम इसमें शामिल हो गए हैं.

By : एबीपी टेक डेस्क  | Updated at : 05 May 2026 03:33 PM (IST)
Online Gaming: नए नियमों में ऑनलाइन गेम की परिभाषा काफी व्यापक रखी गई है. मोबाइल, लैपटॉप या किसी भी डिजिटल डिवाइस पर इंटरनेट के जरिए खेले जाने वाले लगभग सभी गेम इसमें शामिल हो गए हैं.

ऑनलाइन गेम खेलने वालों के लिए अब समय बदल चुका है और लापरवाही भारी पड़ सकती है. नए नियम लागू होने के बाद यह जरूरी हो गया है कि आप जिस तरह का गेम खेल रहे हैं उसकी पूरी समझ रखें क्योंकि अब सिर्फ खेलना ही नहीं बल्कि उसकी कैटेगरी भी आपकी जेब और कानूनी स्थिति दोनों को प्रभावित करेगी. पहले लोग केवल जीतने के बाद टैक्स के बारे में सोचते थे लेकिन अब खेल की प्रकृति ही तय करेगी कि आपको कितना टैक्स देना होगा और कोई जोखिम है या नहीं. छोटी सी एंट्री फीस वाला गेम भी अब बड़े खर्च और परेशानी का कारण बन सकता है.

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नए नियमों में ऑनलाइन गेम की परिभाषा काफी व्यापक रखी गई है. मोबाइल, लैपटॉप या किसी भी डिजिटल डिवाइस पर इंटरनेट के जरिए खेले जाने वाले लगभग सभी गेम इसमें शामिल हो गए हैं. चाहे आप फैंटेसी स्पोर्ट्स खेल रहे हों क्विज ऐप इस्तेमाल कर रहे हों या मल्टीप्लेयर गेम्स में हिस्सा ले रहे हों सब इस दायरे में आते हैं. लेकिन असली फर्क तब समझ आता है जब इन गेम्स को अलग-अलग श्रेणियों में बांटा जाता है क्योंकि यही तय करता है कि कोई गेम सुरक्षित है या जोखिम भरा.
नए नियमों में ऑनलाइन गेम की परिभाषा काफी व्यापक रखी गई है. मोबाइल, लैपटॉप या किसी भी डिजिटल डिवाइस पर इंटरनेट के जरिए खेले जाने वाले लगभग सभी गेम इसमें शामिल हो गए हैं. चाहे आप फैंटेसी स्पोर्ट्स खेल रहे हों क्विज ऐप इस्तेमाल कर रहे हों या मल्टीप्लेयर गेम्स में हिस्सा ले रहे हों सब इस दायरे में आते हैं. लेकिन असली फर्क तब समझ आता है जब इन गेम्स को अलग-अलग श्रेणियों में बांटा जाता है क्योंकि यही तय करता है कि कोई गेम सुरक्षित है या जोखिम भरा.
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अगर किसी गेम में पैसे लगाकर खेलने और बदले में इनाम जीतने की उम्मीद होती है, तो वह सबसे ज्यादा जोखिम वाली श्रेणी में आता है. इसमें सिर्फ कैश ही नहीं, बल्कि वर्चुअल कॉइन या टोकन भी शामिल होते हैं. ऐसे गेम्स पर कड़े नियम लागू हैं और इनसे होने वाली कमाई पर सीधा 30 प्रतिशत टैक्स देना पड़ता है. खास बात यह है कि इसमें नुकसान को एडजस्ट करने की कोई सुविधा नहीं होती. अगर कोई अपनी कमाई छुपाता है और बाद में पकड़ा जाता है तो उसे भारी जुर्माना भी देना पड़ सकता है जो कमाई से ज्यादा तक हो सकता है.
अगर किसी गेम में पैसे लगाकर खेलने और बदले में इनाम जीतने की उम्मीद होती है, तो वह सबसे ज्यादा जोखिम वाली श्रेणी में आता है. इसमें सिर्फ कैश ही नहीं, बल्कि वर्चुअल कॉइन या टोकन भी शामिल होते हैं. ऐसे गेम्स पर कड़े नियम लागू हैं और इनसे होने वाली कमाई पर सीधा 30 प्रतिशत टैक्स देना पड़ता है. खास बात यह है कि इसमें नुकसान को एडजस्ट करने की कोई सुविधा नहीं होती. अगर कोई अपनी कमाई छुपाता है और बाद में पकड़ा जाता है तो उसे भारी जुर्माना भी देना पड़ सकता है जो कमाई से ज्यादा तक हो सकता है.
Published at : 05 May 2026 03:33 PM (IST)
Tags :
Online Gaming TECH NEWS HINDI

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