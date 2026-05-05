गेम खेलना पड़ सकता है भारी! नए ऑनलाइन गेमिंग नियम तोड़े तो लगेगा जुर्माना और हो सकती है जेल

अगर किसी गेम में पैसे लगाकर खेलने और बदले में इनाम जीतने की उम्मीद होती है, तो वह सबसे ज्यादा जोखिम वाली श्रेणी में आता है. इसमें सिर्फ कैश ही नहीं, बल्कि वर्चुअल कॉइन या टोकन भी शामिल होते हैं. ऐसे गेम्स पर कड़े नियम लागू हैं और इनसे होने वाली कमाई पर सीधा 30 प्रतिशत टैक्स देना पड़ता है. खास बात यह है कि इसमें नुकसान को एडजस्ट करने की कोई सुविधा नहीं होती. अगर कोई अपनी कमाई छुपाता है और बाद में पकड़ा जाता है तो उसे भारी जुर्माना भी देना पड़ सकता है जो कमाई से ज्यादा तक हो सकता है.