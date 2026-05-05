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(Source: ECI/ABP News)
गेम खेलना पड़ सकता है भारी! नए ऑनलाइन गेमिंग नियम तोड़े तो लगेगा जुर्माना और हो सकती है जेल
Online Gaming: नए नियमों में ऑनलाइन गेम की परिभाषा काफी व्यापक रखी गई है. मोबाइल, लैपटॉप या किसी भी डिजिटल डिवाइस पर इंटरनेट के जरिए खेले जाने वाले लगभग सभी गेम इसमें शामिल हो गए हैं.
ऑनलाइन गेम खेलने वालों के लिए अब समय बदल चुका है और लापरवाही भारी पड़ सकती है. नए नियम लागू होने के बाद यह जरूरी हो गया है कि आप जिस तरह का गेम खेल रहे हैं उसकी पूरी समझ रखें क्योंकि अब सिर्फ खेलना ही नहीं बल्कि उसकी कैटेगरी भी आपकी जेब और कानूनी स्थिति दोनों को प्रभावित करेगी. पहले लोग केवल जीतने के बाद टैक्स के बारे में सोचते थे लेकिन अब खेल की प्रकृति ही तय करेगी कि आपको कितना टैक्स देना होगा और कोई जोखिम है या नहीं. छोटी सी एंट्री फीस वाला गेम भी अब बड़े खर्च और परेशानी का कारण बन सकता है.
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Published at : 05 May 2026 03:33 PM (IST)
Tags :Online Gaming TECH NEWS HINDI
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