कब लॉन्च होगा बिना ऐप्स चलने वाला OpenAI का फोन और क्या होंगे फीचर्स? सारी जानकारी आ गई सामने

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom OpenAI अनोखा AI एजेंट फोन ला रहा, ऐप्स की जगह AI करेगा काम।

फोन में ऑन-डिवाइस AI क्षमताएं होंगी, डुअल NPU होगा खास।

LPDDR6 रैम, UFS 5.0 स्टोरेज और कस्टमाइज्ड प्रोसेसर मिलेगा।

यह फोन AI एजेंट की मदद से यूजर के कार्य पूरे करेगा।

OpenAI AI Agent Smartphone: कुछ दिन पहले जानकारी सामने आई थी कि चैटजीपीटी चैटबॉट बनाने वाली कंपनी OpenAI अनोखा फोन लॉन्च करने वाली है. यह फोन एआई एजेंट्स से चलेगा और इसमें मोबाइल ऐप्स की जरूरत नहीं होगी. अब इसकी लॉन्च टाइमलाइन और एक्सपेक्टेड फीचर्स भी सामने आ गए हैं. अभी इस फोन के डेवलपमेंट पर काम चल रहा है और अगले साल की पहली छमाही में इसका मास प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा. उम्मीद है कि 2027 या 2028 में यह फोन लॉन्च किया जा सकता है. आइए जानते हैं कि इस फोन में क्या मिलने वाला है और इसका यूजर्स के लिए क्या मतलब होगा.

ऑन-डिवाइस एआई पर रहेगा जोर

रिपोर्ट्स के अनुसार, OpnenAI के इस फोन में ऑन-डिवाइस एआई कैपेबिलिटीज पर खासा जोर दिया जाएगा. बता दें कि पिछले काफी समय से स्मार्टफोन कंपनियां एआई एजेंट्स डिवाइस की तरफ जा रही हैं. इन डिवाइस को टास्क कंप्लीट करने, कॉन्टेक्स्ट को समझने और ऑटोनॉमसली यूजर के साथ इंटरेक्ट करने के लिए डिजाइन किया जाता है. OpnenAI के फोन में डुअल NPU (नैचुरल प्रोसेसिंग यूनिट) आर्किटेक्चर यूज किया जाएगा, जो एआई टास्क को आसानी से हैंडल कर पाएगा. इसकी मदद से फोन के लिए रियल टाइम लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग, विजुअल रिकग्नेशन और कॉन्टेक्चुअल कंप्यूटिंग आसान हो जाएगा.

ये रह सकते हैं स्पेसिफिकेशंस

रिपोर्ट में बताया गया है कि OpenAI इस फोन में LPDDR6 रैम और UFS 5.0 स्टोरेज को यूज कर सकती है, जिससे एआई परफॉर्मेंस में सुधार होगा. इसमें इन्हैंस्ड इमेज सिग्नल प्रोसेसर (ISP) भी देखने को मिल सकता है, जो रियल-वर्ल्ड विजुअल परसेप्शन को सपोर्ट करेगा. साथ ही कंपनी इसकी नए सिक्योरिटी फीचर्स के साथ डिवाइस और डेटा प्रोटेक्शन पर भी खास ध्यान दे रही है. प्रोसेसर के लिए कंपनी मीडियाटेक के साथ बात कर रही है. ऐसे कयास हैं कि इस अपकमिंग फोन में MediaTek Dimensity 9600 पर बेस्ड कस्टमाइज्ड प्रोसेसर मिल सकता है.

बिना ऐप्स के फोन काम कैसे करेगा?

अभी फोन में हर काम के लिए अलग-अलग ऐप्स मौजूद हैं, लेकिन OpenAI का कहना है कि यूजर को ऐप्स की नहीं बल्कि रिजल्ट की जरूरत है. कंपनी के फोन में ऐप्स से होने वाले काम एआई एजेंट पूरे करेंगे. ये रियल-टाइम में कॉन्टेक्स्ट, यूजर बिहेवियर और जरूरत को समझते हुए यूजर की कमांड पर टास्क पूरे कर पाएंगे.

यूजर के लिए क्या बदल जाएगा?

अगर यह फोन लॉन्च होता है तो एक नई कैटेगरी क्रिएट करेगा. यूजर के लिहाज से बात करें तो उन्हें एआई एजेंट्स की मदद से जल्दी रिस्पॉन्स, बेहतर प्राइवेसी और डेली टास्क करने के लिए एआई का इंटीग्रेशन मिल जाएगा. वहीं इंडस्ट्री के हिसाब से देखें तो यह नए कंपीटिशन की शुरुआत करेगा और एक के बाद एक कंपनी ऐसे फोन लॉन्च करने की होड़ में लग जाएगी.

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