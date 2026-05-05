हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
#ResultsOnABPIsrael Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI

चुनाव रिजल्ट 2026

(Source: ECI/ABP News)
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीकब लॉन्च होगा बिना ऐप्स चलने वाला OpenAI का फोन और क्या होंगे फीचर्स? सारी जानकारी आ गई सामने

कब लॉन्च होगा बिना ऐप्स चलने वाला OpenAI का फोन और क्या होंगे फीचर्स? सारी जानकारी आ गई सामने

OpenAI AI Agent Smartphone: OpenAI के पहले एआई एजेंट स्मार्टफोन का मास प्रोडक्शन अगले साल शुरू हो जाएगा. इसमें मीडियाटेक डायमेंसिटी प्रोसेसर मिलने की उम्मीद है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 05 May 2026 04:41 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • OpenAI अनोखा AI एजेंट फोन ला रहा, ऐप्स की जगह AI करेगा काम।
  • फोन में ऑन-डिवाइस AI क्षमताएं होंगी, डुअल NPU होगा खास।
  • LPDDR6 रैम, UFS 5.0 स्टोरेज और कस्टमाइज्ड प्रोसेसर मिलेगा।
  • यह फोन AI एजेंट की मदद से यूजर के कार्य पूरे करेगा।

OpenAI AI Agent Smartphone: कुछ दिन पहले जानकारी सामने आई थी कि चैटजीपीटी चैटबॉट बनाने वाली कंपनी OpenAI अनोखा फोन लॉन्च करने वाली है. यह फोन एआई एजेंट्स से चलेगा और इसमें मोबाइल ऐप्स की जरूरत नहीं होगी. अब इसकी लॉन्च टाइमलाइन और एक्सपेक्टेड फीचर्स भी सामने आ गए हैं. अभी इस फोन के डेवलपमेंट पर काम चल रहा है और अगले साल की पहली छमाही में इसका मास प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा. उम्मीद है कि 2027 या 2028 में यह फोन लॉन्च किया जा सकता है. आइए जानते हैं कि इस फोन में क्या मिलने वाला है और इसका यूजर्स के लिए क्या मतलब होगा.

ऑन-डिवाइस एआई पर रहेगा जोर

रिपोर्ट्स के अनुसार, OpnenAI के इस फोन में ऑन-डिवाइस एआई कैपेबिलिटीज पर खासा जोर दिया जाएगा. बता दें कि पिछले काफी समय से स्मार्टफोन कंपनियां एआई एजेंट्स डिवाइस की तरफ जा रही हैं. इन डिवाइस को टास्क कंप्लीट करने, कॉन्टेक्स्ट को समझने और ऑटोनॉमसली यूजर के साथ इंटरेक्ट करने के लिए डिजाइन किया जाता है. OpnenAI के फोन में डुअल NPU (नैचुरल प्रोसेसिंग यूनिट) आर्किटेक्चर यूज किया जाएगा, जो एआई टास्क को आसानी से हैंडल कर पाएगा. इसकी मदद से फोन के लिए रियल टाइम लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग, विजुअल रिकग्नेशन और कॉन्टेक्चुअल कंप्यूटिंग आसान हो जाएगा.

ये रह सकते हैं स्पेसिफिकेशंस

रिपोर्ट में बताया गया है कि OpenAI इस फोन में LPDDR6 रैम और UFS 5.0 स्टोरेज को यूज कर सकती है, जिससे एआई परफॉर्मेंस में सुधार होगा. इसमें इन्हैंस्ड इमेज सिग्नल प्रोसेसर (ISP) भी देखने को मिल सकता है, जो रियल-वर्ल्ड विजुअल परसेप्शन को सपोर्ट करेगा. साथ ही कंपनी इसकी नए सिक्योरिटी फीचर्स के साथ डिवाइस और डेटा प्रोटेक्शन पर भी खास ध्यान दे रही है. प्रोसेसर के लिए कंपनी मीडियाटेक के साथ बात कर रही है. ऐसे कयास हैं कि इस अपकमिंग फोन में MediaTek Dimensity 9600 पर बेस्ड कस्टमाइज्ड प्रोसेसर मिल सकता है.

बिना ऐप्स के फोन काम कैसे करेगा?

अभी फोन में हर काम के लिए अलग-अलग ऐप्स मौजूद हैं, लेकिन OpenAI का कहना है कि यूजर को ऐप्स की नहीं बल्कि रिजल्ट की जरूरत है. कंपनी के फोन में ऐप्स से होने वाले काम एआई एजेंट पूरे करेंगे. ये रियल-टाइम में कॉन्टेक्स्ट, यूजर बिहेवियर और जरूरत को समझते हुए यूजर की कमांड पर टास्क पूरे कर पाएंगे. 

यूजर के लिए क्या बदल जाएगा?

अगर यह फोन लॉन्च होता है तो एक नई कैटेगरी क्रिएट करेगा. यूजर के लिहाज से बात करें तो उन्हें एआई एजेंट्स की मदद से जल्दी रिस्पॉन्स, बेहतर प्राइवेसी और डेली टास्क करने के लिए एआई का इंटीग्रेशन मिल जाएगा. वहीं इंडस्ट्री के हिसाब से देखें तो यह नए कंपीटिशन की शुरुआत करेगा और एक के बाद एक कंपनी ऐसे फोन लॉन्च करने की होड़ में लग जाएगी.

ये भी पढ़ें-

सालों पुराना फोन भी लगेगा एकदम नया, बस करने होंगे चुटकियों में होने वाले ये आसान काम

Published at : 05 May 2026 04:41 PM (IST)
Tags :
OpenAI TECH NEWS AI Agent Phone
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेक्नोलॉजी
कब लॉन्च होगा बिना ऐप्स चलने वाला OpenAI का फोन और क्या होंगे फीचर्स? सारी जानकारी आ गई सामने
कब लॉन्च होगा बिना ऐप्स चलने वाला OpenAI का फोन और क्या होंगे फीचर्स? सारी जानकारी आ गई सामने
टेक्नोलॉजी
कौन-सा क्रिएटर AI से बना रहा है कंटेट? Instagram साफ-साफ बता देगा, यह है प्लानिंग
कौन-सा क्रिएटर AI से बना रहा है कंटेट? Instagram साफ-साफ बता देगा, यह है प्लानिंग
टेक्नोलॉजी
आपकी सोशल मीडिया फीड में दिखने वाले Ads कहीं ठगी का जाल तो नहीं? सच जानकर हो जाएंगे हैरान
आपकी सोशल मीडिया फीड में दिखने वाले Ads कहीं ठगी का जाल तो नहीं? सच जानकर हो जाएंगे हैरान
टेक्नोलॉजी
क्या नॉर्मल मीटर से तेज चलता है स्मार्ट मीटर? जानें किस टेक्नोलॉजी पर करता है काम
क्या नॉर्मल मीटर से तेज चलता है स्मार्ट मीटर? जानें किस टेक्नोलॉजी पर करता है काम
Advertisement

वीडियोज

West Bengal New CM Update: बंगाल का अगला सीएम कौन?! | Suvendu Adhikari
क्या यूपी-पंजाब में भी BJP करेगी ‘खेल’?
क्या यूपी-पंजाब में भी BJP करेगी ‘खेल’? | UP Election 2027
West Bengal Election Results: BJP का 'नया बंगाल'ऐसा होगा? | TMC VS BJP | Mamata Banerjee
West Bengal New CM Update: बंगाल का अगला सीएम कौन?! | Suvendu Adhikari | BJP
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
महिला होने के बावजूद धक्का मारकर निकाला, मेरे पीठ और पेट पर मारी लात, ममता के 5 बड़े आरोप
महिला होने के बावजूद धक्का मारकर निकाला, मेरे पीठ और पेट पर मारी लात, ममता के 5 बड़े आरोप
इंडिया
भारतीयों पर हमले के बाद गुस्से में पीएम मोदी, होर्मुज पर दे डाला अल्टीमेटम, कहा- 'अटैक मंजूर नहीं...'
भारतीयों पर हमले के बाद गुस्से में पीएम मोदी, होर्मुज पर दे डाला अल्टीमेटम, कहा- 'अटैक मंजूर नहीं...'
महाराष्ट्र
'आज ममता-स्टालिन हारे, कल अखिलेश यादव...', नतीजों के बाद INDIA अलायंस से निराश दिखीं प्रियंका चतुर्वेदी
'आज ममता-स्टालिन हारे, कल अखिलेश यादव...', नतीजों के बाद INDIA अलायंस से निराश दिखीं प्रियंका चतुर्वेदी
विश्व
'धरती के नक्शे से नामोनिशान मिटा दूंगा', होर्मुज में अमेरिकी जहाज पर हमले के बाद ट्रंप की ईरान को चेतावनी, 7वें आसमान पर पहुंचा गुस्सा
'धरती के नक्शे से नामोनिशान मिटा दूंगा', होर्मुज में अमेरिकी जहाज पर हमले के बाद ट्रंप की ईरान को चेतावनी, 7वें आसमान पर पहुंचा गुस्सा
आईपीएल 2026
आज दिल्ली और चेन्नई के बीच मुकाबला; पिच रिपोर्ट, प्लेइंग 11 और मैच प्रिडिक्शन तक जानें सबकुछ 
आज दिल्ली और चेन्नई के बीच मुकाबला; पिच रिपोर्ट, प्लेइंग 11 और मैच प्रिडिक्शन तक जानें सबकुछ 
साउथ सिनेमा
जिम, पूल और गार्डन... अंदर से ऐसा दिखता है थलपति विजय का 80 करोड़ रुपये का आलीशान घर, देखें Inside फोटोज
जिम, पूल और गार्डन... अंदर से ऐसा दिखता है थलपति विजय का 80 करोड़ रुपये का आलीशान घर, देखें Inside फोटोज
राशिफल
Kal Ka Rashifal: 6 मई 2026 बुधवार को वृश्चिक राशि को मिलेगा रुका हुआ धन और कुंभ का चमकेगा भाग्य, जानें कल का राशिफल
कल का राशिफल (6 मई 2026): सिद्ध और बुधादित्य योग का दुर्लभ संयोग, बुधवार को इन 4 राशियों का चमकेगा भाग्य, जानें कल का पंचांग
बॉलीवुड
संजय दत्त की बेटी त्रिशाला दत्त का शॉकिंग ट्रांसफॉर्मेशन, 5 हफ्ते में ही इतना बदल गया चेहरा
संजय दत्त की बेटी त्रिशाला दत्त का शॉकिंग ट्रांसफॉर्मेशन, 5 हफ्ते में ही इतना बदल गया चेहरा
ENT LIVE
Pitt Siyapa Review:सोनम बाजवा और परमवीर चीमा की कॉमेडी से भरपूर फैमिली एंटरटेनर
Pitt Siyapa Review:सोनम बाजवा और परमवीर चीमा की कॉमेडी से भरपूर फैमिली एंटरटेनर
ENT LIVE
Karan Johar Look: मेट गाला में करण जौहर का डेब्यू, राजा रवि वर्मा से इंस्पायर्ड कॉस्ट्यूम ने जीता फैंस का दिल
Karan Johar Look: मेट गाला में करण जौहर का डेब्यू, राजा रवि वर्मा से इंस्पायर्ड कॉस्ट्यूम ने जीता फैंस का दिल
ENT LIVE
Mammootty & Mohanlal का जलवा: ‘Patriot’ में फिर गूंजा साउथ के Legends का दबदबा
Mammootty & Mohanlal का जलवा: ‘Patriot’ में फिर गूंजा साउथ के Legends का दबदबा
ENT LIVE
Glory Review: Pulkit Samrat और Divyenndu की जोरदार एक्टिंग, सीरीज हुई हिट
Glory Review: Pulkit Samrat और Divyenndu की जोरदार एक्टिंग, सीरीज हुई हिट
ENT LIVE
Undekhi Season 4 Review: Brilliant Actors भी नहीं बचा पाए कमजोर Screenplay
Undekhi Season 4 Review: Brilliant Actors भी नहीं बचा पाए कमजोर Screenplay
Embed widget