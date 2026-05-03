आपका iPhone बार-बार हो रहा है गर्म, जानिए क्या है इसके पीछे का कारण और कैसे करें ठंडा?

इसके अलावा, फोन में लगातार बैकग्राउंड में चल रही गतिविधियां भी प्रोसेसर पर दबाव डालती हैं. ध्यान देने वाली बात यह है कि iPhone को सही तरीके से काम करने के लिए 0°C से 35°C के बीच का तापमान सबसे उपयुक्त माना जाता है. इससे ज्यादा गर्मी में इसका प्रदर्शन प्रभावित हो सकता है.