हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
#ResultsOnABPIsrael Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेक्नोलॉजीआपका iPhone बार-बार हो रहा है गर्म, जानिए क्या है इसके पीछे का कारण और कैसे करें ठंडा?

आपका iPhone बार-बार हो रहा है गर्म, जानिए क्या है इसके पीछे का कारण और कैसे करें ठंडा?

iPhone Tips: फोन का गर्म होना केवल तापमान की वजह से नहीं होता. कई बार आपकी रोजमर्रा की आदतें भी इसके पीछे होती हैं.

By : एबीपी टेक डेस्क  | Updated at : 03 May 2026 08:39 AM (IST)
iPhone Tips: फोन का गर्म होना केवल तापमान की वजह से नहीं होता. कई बार आपकी रोजमर्रा की आदतें भी इसके पीछे होती हैं.

अगर आपका iPhone अचानक हाथ में पकड़ने लायक भी नहीं रह जाता और बहुत ज्यादा गर्म महसूस होता है तो यह सिर्फ आपके साथ नहीं हो रहा. भारत में तेज गर्मी, खासकर 45°C के आसपास पहुंचता तापमान, आपके फोन पर भी असर डालता है. बाहर की गर्म हवा फोन के अंदर मौजूद सिस्टम पर दबाव बढ़ा देती है जिससे उसे खुद को ठंडा रखने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है.

1/7
फोन का गर्म होना केवल तापमान की वजह से नहीं होता. कई बार आपकी रोजमर्रा की आदतें भी इसके पीछे होती हैं. जैसे भारी ऐप्स चलाना, लंबे समय तक गेम खेलना, फोन को चार्ज करते हुए इस्तेमाल करना या उसे धूप में रखना ये सभी चीजें iPhone को जल्दी गर्म कर देती हैं.
फोन का गर्म होना केवल तापमान की वजह से नहीं होता. कई बार आपकी रोजमर्रा की आदतें भी इसके पीछे होती हैं. जैसे भारी ऐप्स चलाना, लंबे समय तक गेम खेलना, फोन को चार्ज करते हुए इस्तेमाल करना या उसे धूप में रखना ये सभी चीजें iPhone को जल्दी गर्म कर देती हैं.
2/7
इसके अलावा, फोन में लगातार बैकग्राउंड में चल रही गतिविधियां भी प्रोसेसर पर दबाव डालती हैं. ध्यान देने वाली बात यह है कि iPhone को सही तरीके से काम करने के लिए 0°C से 35°C के बीच का तापमान सबसे उपयुक्त माना जाता है. इससे ज्यादा गर्मी में इसका प्रदर्शन प्रभावित हो सकता है.
इसके अलावा, फोन में लगातार बैकग्राउंड में चल रही गतिविधियां भी प्रोसेसर पर दबाव डालती हैं. ध्यान देने वाली बात यह है कि iPhone को सही तरीके से काम करने के लिए 0°C से 35°C के बीच का तापमान सबसे उपयुक्त माना जाता है. इससे ज्यादा गर्मी में इसका प्रदर्शन प्रभावित हो सकता है.
Published at : 03 May 2026 08:39 AM (IST)
Tags :
IPhone Tech Tips IPhone   TECH NEWS HINDI

टेक्नोलॉजी फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेक्नोलॉजी
Census 2027: लॉग-इन से घर की मार्किंग तक... ऑनलाइन ऐसे भरें जनगणना फॉर्म, स्टेप-बाय-स्टेप समझें प्रोसेस
लॉग-इन से घर की मार्किंग तक... ऑनलाइन ऐसे भरें जनगणना फॉर्म, स्टेप-बाय-स्टेप समझें प्रोसेस
टेक्नोलॉजी
अब हर स्क्रीन पर चलेगा YouTube! आ गया नया फीचर, वीडियो देखते-देखते कर सकेंगे सारे काम
अब हर स्क्रीन पर चलेगा YouTube! आ गया नया फीचर, वीडियो देखते-देखते कर सकेंगे सारे काम
टेक्नोलॉजी
अब ChatGPT होगा और भी सिक्योर! OpenAI ने लॉन्च किया ये नया फीचर, अब कोई नहीं कर पाएगा हैक
अब ChatGPT होगा और भी सिक्योर! OpenAI ने लॉन्च किया ये नया फीचर, अब कोई नहीं कर पाएगा हैक
टेक्नोलॉजी
Gemini AI में आने वाले हैं विज्ञापन! अब बदल जाएगा यूजर्स का अनुभव, जानिए पूरी जानकारी
Gemini AI में आने वाले हैं विज्ञापन! अब बदल जाएगा यूजर्स का अनुभव, जानिए पूरी जानकारी
Advertisement

वीडियोज

Sansani: मर्डर से पहले दूल्हे की तैयारी | Crime News | Murder Case | ABP News
Maharashtra News: 4 साल की मासूम से रेप के बाद हत्या | Pune | Crime News | abp News
Chitra Tripathi: बंगाल की चुनावी रेस..किसके पक्ष में जनादेश ? | Bengal Elections | EVM | Mamata
SC से Mamata को 'झटका'..4 मई को क्या? | Mamata | TMC | BJP | PM Modi | Bengal Election 2026
ABP Report: 4 मई की उल्टी गिनती शुरू! बंगाल में सियासी पारा हाई | Mamata | TMC | BJP | PM Modi

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

श्रीप्रकाश सिंह, प्रोफेसर
श्रीप्रकाश सिंह, प्रोफेसरकुलपति, हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय, गढ़वाल उत्तराखंड
गंगा एक्सप्रेसवे: आलू से आंवला तक...यूपी के वन ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था का संकल्प पथ
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
चुनाव 2026
'BJP अगर 500-700 वोटों से आगे हो तो दोबारा गिनती की मांग करें', ममता बनर्जी का TMC कार्यकर्ताओं को संदेश
'BJP अगर 500-700 वोटों से आगे हो तो दोबारा...', ममता बनर्जी का TMC कार्यकर्ताओं को संदेश
मध्य प्रदेश
'फोन खराब हो गए थे, कोई मदद नहीं, 4700 का बिल...', बरगी डैम हादसे में बचने वाली महिला के आरोप
'फोन खराब हो गए थे, कोई मदद नहीं, 4700 का बिल...', बरगी डैम हादसे में बचने वाली महिला के आरोप
विश्व
‘हम पर थोपा गया है युद्ध’, ट्रंप ने ईरान का प्रस्ताव किया खारिज तो आया तेहरान का रिएक्शन, कह दी ये बड़ी बात
‘हम पर थोपा गया है युद्ध’, ट्रंप ने ईरान का प्रस्ताव किया खारिज तो आया तेहरान का रिएक्शन, कह दी ये बड़ी बात
आईपीएल 2026
MI को हराकर CSK ने लगाई अंक तालिका में छलांग, मुंबई इंडियंस नहीं; ये टीम लुढ़की नीचे
MI को हराकर CSK ने लगाई अंक तालिका में छलांग, मुंबई इंडियंस नहीं; ये टीम लुढ़की नीचे
बॉलीवुड
'मैं इस दुनिया से जा चुका हूं', कनाडा कॉन्सर्ट में दिलजीत दोसांझ की बातों ने फैंस को किया इमोशनल
'मैं इस दुनिया से जा चुका हूं', कनाडा कॉन्सर्ट में दिलजीत दोसांझ की बातों ने फैंस को किया इमोशनल
विश्व
शांति प्रस्ताव या आखिरी दांव? ईरान ने पाकिस्तान के जरिए अमेरिका भेजा 14 सूत्रीय फॉर्मूला, ट्रंप ने क्या कहा?
शांति प्रस्ताव या आखिरी दांव? ईरान ने PAK के जरिए US भेजा 14 सूत्रीय फॉर्मूला, ट्रंप ने क्या कहा?
बिजनेस
फ्लाइट में बीमार हो गए, अस्पताल में भर्ती होने के बाद कौन उठाएगा खर्च? एयरलाइन, बीमा कंपनी या आप खुद, जानिए
फ्लाइट में बीमार हो गए, अस्पताल में भर्ती होने के बाद कौन उठाएगा खर्च? एयरलाइन, बीमा कंपनी या आप खुद, जानिए
हेल्थ
Rectal Cancer: रेक्टल कैंसर से ज्यादा क्यों हो रही युवाओं की मौत, लाइफस्टाइल में क्या बदलाव करने की जरूरत?
रेक्टल कैंसर से ज्यादा क्यों हो रही युवाओं की मौत, लाइफस्टाइल में क्या बदलाव करने की जरूरत?
ENT LIVE
Mammootty & Mohanlal का जलवा: ‘Patriot’ में फिर गूंजा साउथ के Legends का दबदबा
Mammootty & Mohanlal का जलवा: ‘Patriot’ में फिर गूंजा साउथ के Legends का दबदबा
ENT LIVE
Glory Review: Pulkit Samrat और Divyenndu की जोरदार एक्टिंग, सीरीज हुई हिट
Glory Review: Pulkit Samrat और Divyenndu की जोरदार एक्टिंग, सीरीज हुई हिट
ENT LIVE
Undekhi Season 4 Review: Brilliant Actors भी नहीं बचा पाए कमजोर Screenplay
Undekhi Season 4 Review: Brilliant Actors भी नहीं बचा पाए कमजोर Screenplay
ENT LIVE
Sapne Vs Everyone 2 Review: Ambrish Verma की दमदार Performance ने जीता दिल
Sapne Vs Everyone 2 Review: Ambrish Verma की दमदार Performance ने जीता दिल
ENT LIVE
Raja Shivaji Review: रितेश देशमुख की दमदार पेशकश, सिर्फ फिल्म नहीं एक एहसास
Raja Shivaji Review: रितेश देशमुख की दमदार पेशकश, सिर्फ फिल्म नहीं एक एहसास
Embed widget