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आपका iPhone बार-बार हो रहा है गर्म, जानिए क्या है इसके पीछे का कारण और कैसे करें ठंडा?
iPhone Tips: फोन का गर्म होना केवल तापमान की वजह से नहीं होता. कई बार आपकी रोजमर्रा की आदतें भी इसके पीछे होती हैं.
अगर आपका iPhone अचानक हाथ में पकड़ने लायक भी नहीं रह जाता और बहुत ज्यादा गर्म महसूस होता है तो यह सिर्फ आपके साथ नहीं हो रहा. भारत में तेज गर्मी, खासकर 45°C के आसपास पहुंचता तापमान, आपके फोन पर भी असर डालता है. बाहर की गर्म हवा फोन के अंदर मौजूद सिस्टम पर दबाव बढ़ा देती है जिससे उसे खुद को ठंडा रखने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है.
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Published at : 03 May 2026 08:39 AM (IST)
Tags :IPhone Tech Tips IPhone TECH NEWS HINDI
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