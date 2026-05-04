80% तक फोन को चार्ज करना समझदारी या सबसे बड़ी भूल? सच्चाई जानकर आपके भी उड़ जाएंगे होश

आज के ज्यादातर स्मार्टफोन्स में लिथियम-आयन बैटरी इस्तेमाल होती है. ये बैटरियां चार्जिंग साइकिल्स पर काम करती हैं यानी जितनी बार आप बैटरी को 0% से 100% तक चार्ज करते हैं उतना उसका एक साइकिल पूरा होता है. समय के साथ इन साइकिल्स की वजह से बैटरी की क्षमता धीरे-धीरे कम होने लगती है. इसी कारण कुछ लोग सलाह देते हैं कि बैटरी को पूरी तरह चार्ज करने से बचना चाहिए ताकि उसकी लाइफ लंबी बनी रहे.