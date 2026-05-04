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(Source: ECI/ABP News)
80% तक फोन को चार्ज करना समझदारी या सबसे बड़ी भूल? सच्चाई जानकर आपके भी उड़ जाएंगे होश
Tech Tips: स्मार्टफोन्स में लिथियम-आयन बैटरी इस्तेमाल होती है. ये बैटरियां चार्जिंग साइकिल्स पर काम करती हैं यानी जितनी बार आप बैटरी को 0% से 100% तक चार्ज करते हैं उतना उसका एक साइकिल पूरा होता है.
आजकल स्मार्टफोन यूजर्स के बीच एक बात काफी वायरल है फोन को कभी भी 100% तक चार्ज नहीं करना चाहिए बल्कि 80% तक ही चार्ज रखना बेहतर होता है. कई लोग इसे बैटरी की लाइफ बढ़ाने का सबसे सही तरीका मानते हैं. लेकिन क्या सच में ऐसा है या यह सिर्फ आधी-अधूरी जानकारी पर आधारित एक मिथ है?
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Published at : 04 May 2026 04:52 PM (IST)
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