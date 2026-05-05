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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजी45 हजार से भी कम में मिल रहा iPhone 17! यहां से खरीदने पर होगी तगड़ी बचत, जानिए कैसे उठाएं फायदा

45 हजार से भी कम में मिल रहा iPhone 17! यहां से खरीदने पर होगी तगड़ी बचत, जानिए कैसे उठाएं फायदा

iPhone 17 Discount Offer: इस सेल का सबसे बड़ा आकर्षण है iPhone 17. इसका 256GB वेरिएंट, जिसकी लॉन्च कीमत 82,900 रुपये थी अब प्रभावी रूप से 44,768 रुपये तक मिल सकता है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: हिमांशु तिवारी | Updated at : 05 May 2026 04:53 PM (IST)
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  • Croma की सेल में iPhone 17 पर भारी एक्सचेंज ऑफर.
  • iPhone 17 की प्रभावी कीमत ₹44,768 तक संभव.
  • iPhone 15, 16 पर भी आकर्षक छूट उपलब्ध.
  • Samsung Galaxy S25 5G पर Flipkart पर छूट.

iPhone 17 Discount Offer: Croma ने अपनी Everything Apple सेल का दूसरा चरण शुरू कर दिया है जिसमें इस बार सीधे कीमत घटाने के बजाय अलग-अलग ऑफर्स को जोड़कर बड़ा डिस्काउंट दिया जा रहा है. इस सेल का मकसद प्रीमियम Apple प्रोडक्ट्स को ज्यादा लोगों की पहुंच में लाना है. यह सेल 1 मई से 16 मई तक चलेगी और इसमें iPhone, MacBook, iPad, AirPods और Apple Watch जैसे कई प्रोडक्ट्स पर डील्स मिल रही हैं.

iPhone 17 पर सबसे बड़ा फायदा

इस सेल का सबसे बड़ा आकर्षण है iPhone 17. इसका 256GB वेरिएंट जिसकी लॉन्च कीमत 82,900 रुपये थी अब प्रभावी रूप से 44,768 रुपये तक मिल सकता है. लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि यह कीमत सीधे नहीं मिलती बल्कि कई ऑफर्स को मिलाकर बनती है.

कैसे बनती है इतनी कम कीमत?

iPhone 17 की कीमत कम करने के लिए कई तरह के ऑफर्स एक साथ काम करते हैं.

  • पुराने स्मार्टफोन पर 23,500 रुपये तक का एक्सचेंज वैल्यू
  • एक्सचेंज पर 8,000 रुपये तक का अतिरिक्त बोनस
  • लगभग 1,658 रुपये तक का कूपन डिस्काउंट
  • 4,974 रुपये तक के Tata Neu Coins का फायदा

इन सभी को जोड़ने के बाद ही कीमत ₹44,768 तक पहुंचती है. यानी आपके पुराने फोन की कंडीशन और ऑफर्स की उपलब्धता के अनुसार फाइनल कीमत अलग हो सकती है.

दूसरे iPhone मॉडल्स पर भी ऑफर

iPhone 17 के अलावा अन्य मॉडल्स पर भी आकर्षक डील्स दी जा रही हैं:

iPhone 15 (128GB) लगभग 36,891 रुपये में

iPhone 16 (128GB) लगभग 40,041 रुपये में

इन कीमतों में भी एक्सचेंज, बैंक ऑफर और कूपन शामिल हैं.

इस सेल की खास बात क्या है?

इस बार Croma ने सीधा डिस्काउंट देने के बजाय लेयर्ड ऑफर का तरीका अपनाया है. यानी कीमत कम करने के लिए कई ऑफर्स को मिलाया गया है जैसे:

  • एक्सचेंज ऑफर
  • अतिरिक्त बोनस
  • बैंक और कार्ड डिस्काउंट
  • Tata Neu Coins रिवॉर्ड
  • EMI और स्टूडेंट बेनिफिट्स

यह तरीका ज्यादा फ्लेक्सिबल है लेकिन सबसे कम कीमत पाने के लिए सभी शर्तें पूरी करनी होंगी.

कहां और कब तक मिलेगी डील?

यह सेल 1 मई से 16 मई तक Croma के ऑफलाइन स्टोर्स और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म दोनों पर उपलब्ध है. हालांकि, कीमतें शहर, स्टॉक और ऑफर की उपलब्धता के अनुसार बदल सकती हैं. अगर आप Apple का नया डिवाइस खरीदने की सोच रहे हैं तो यह सेल आपके लिए अच्छा मौका हो सकता है. लेकिन अंतिम कीमत जानने के लिए सभी ऑफर्स और शर्तों को ध्यान से समझना जरूरी है तभी आप सही में सबसे बड़ा फायदा उठा पाएंगे.

Flipkart पर Samsung Galaxy S25 5G पर भारी डिस्काउंट

ई-कॉमर्स साइट फ्लिपकॉर्ट पर Samsung Galaxy S25 5G पर जबरदस्त डिस्काउंट मिल रहा है. दरअसल, इस फोन के 12+128GB वेरिएंट की असल कीमत 74,999 रुपये है लेकिन छूट के बाद ये फोन यहां पर महज 56,999 रुपये में लिस्टेड है. इसके अलावा इस फोन पर कई बैंक ऑफर भी मौजूद हैं जिससे यह फोन और भी सस्ता हो सकता है. इसके अलावा इसे आप आसान किस्तों पर भी अपने नाम कर सकते हैं.

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Published at : 05 May 2026 04:53 PM (IST)
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IPhone 17 TECH NEWS HINDI
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