Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom चार्जिंग केबल को सीधे तार से खींचकर निकालना ठीक नहीं।

केबल को ज्यादा मोड़ने या कसकर लपेटने से बचें।

चार्जिंग के दौरान फोन का अत्यधिक इस्तेमाल नुकसानदायक।

केबल को गर्मी, नमी और लापरवाही से दूर रखें।

Charging Cable: आज के समय में स्मार्टफोन जितना जरूरी है उतनी ही जरूरी उसकी चार्जिंग केबल भी है. लेकिन आपने शायद ध्यान दिया होगा कि नई केबल कुछ ही महीनों में खराब हो जाती है. कई लोग इसे खराब क्वालिटी मान लेते हैं जबकि असली वजह अक्सर हमारी रोज़मर्रा की गलत आदतें होती हैं.

केबल को खींचकर निकालना

चार्जिंग केबल को सीधे तार से खींचकर निकालना सबसे आम गलती है. इससे केबल के अंदर के तार कमजोर हो जाते हैं और धीरे-धीरे टूटने लगते हैं. हमेशा प्लग या कनेक्टर को पकड़कर ही केबल निकालें.

केबल को मोड़ना और लपेटना

बहुत से लोग केबल को जरूरत से ज्यादा मोड़ देते हैं या टाइट लपेट देते हैं. इससे अंदर के वायर पर दबाव पड़ता है और केबल जल्दी खराब हो जाती है. केबल को हमेशा हल्के से और ढीले तरीके से रखें.

चार्जिंग के दौरान फोन का इस्तेमाल

चार्जिंग के दौरान फोन का इस्तेमाल करने से केबल पर खिंचाव पड़ता है. खासकर गेमिंग या वीडियो देखने के समय केबल बार-बार हिलती है जिससे उसका कनेक्शन ढीला पड़ सकता है और जल्दी डैमेज हो सकता है.

ज्यादा गर्मी और नमी

केबल को बहुत ज्यादा गर्म जगह या नमी वाली जगह पर रखना भी नुकसानदायक होता है. इससे केबल का बाहरी कवर कमजोर हो जाता है और अंदर के तार जल्दी खराब हो सकते हैं.

सस्ती और लोकल केबल का इस्तेमाल

कई बार लोग पैसे बचाने के लिए सस्ती या लोकल केबल खरीद लेते हैं. ऐसी केबल्स में क्वालिटी कम होती है और ये जल्दी खराब हो जाती हैं. हमेशा अच्छी ब्रांड और प्रमाणित केबल का ही इस्तेमाल करें.

बैग में केबल को बिना किसी सुरक्षा के फेंक देना भी एक बड़ी गलती है. इससे केबल मुड़ जाती है या दब जाती है, जिससे उसकी लाइफ कम हो जाती है. बेहतर है कि केबल को एक केस या अलग पॉकेट में रखें.

केबल को लंबा चलाने के आसान टिप्स

अगर आप चाहते हैं कि आपकी चार्जिंग केबल लंबे समय तक चले तो कुछ आसान आदतें अपनाएं. केबल को सावधानी से इस्तेमाल करें ज्यादा खींचने या मोड़ने से बचें और हमेशा सही तरीके से स्टोर करें. चार्जिंग केबल का बार-बार खराब होना सिर्फ उसकी क्वालिटी की वजह नहीं होता बल्कि हमारी छोटी-छोटी गलतियां भी इसके लिए जिम्मेदार होती हैं.

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