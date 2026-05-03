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बिना बटन दबाए फोन लॉक! सिर्फ स्क्रीन छूते ही हो जाएगा काम, अभी जानें ये स्मार्ट ट्रिक
Smartphone Lock Tricks: अगर आप बार-बार पावर बटन दबाने से बचना चाहते हैं तो डबल टैप फीचर आपके काफी काम आ सकता है.
आज के समय में स्मार्टफोन सिर्फ कॉलिंग का साधन नहीं रहा बल्कि इसमें हमारी निजी जिंदगी का बड़ा हिस्सा सेव रहता है. बैंकिंग ऐप, UPI पेमेंट, पर्सनल फोटो और कई जरूरी डाटा फोन में मौजूद होता है. ऐसे में फोन को सुरक्षित रखना बेहद जरूरी हो जाता है ताकि कोई अनजान व्यक्ति आपकी जानकारी तक न पहुंच सके.
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Published at : 03 May 2026 06:48 AM (IST)
Tags :Smartphone Tips TECH NEWS HINDI
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