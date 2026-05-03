बिना बटन दबाए फोन लॉक! सिर्फ स्क्रीन छूते ही हो जाएगा काम, अभी जानें ये स्मार्ट ट्रिक

ज्यादातर लोग अब भी फोन लॉक करने के लिए सिर्फ पावर बटन का ही इस्तेमाल करते हैं लेकिन एंड्रॉयड स्मार्टफोन में ऐसे कई स्मार्ट फीचर्स दिए जाते हैं जिनकी मदद से बिना बटन दबाए भी फोन लॉक किया जा सकता है. दिलचस्प बात यह है कि इन फीचर्स को इस्तेमाल करना बेहद आसान है और एक बार इन्हें सेट कर लेने के बाद आपका फोन इस्तेमाल करने का तरीका पूरी तरह बदल सकता है.