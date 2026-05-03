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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेक्नोलॉजीबिना बटन दबाए फोन लॉक! सिर्फ स्क्रीन छूते ही हो जाएगा काम, अभी जानें ये स्मार्ट ट्रिक

बिना बटन दबाए फोन लॉक! सिर्फ स्क्रीन छूते ही हो जाएगा काम, अभी जानें ये स्मार्ट ट्रिक

Smartphone Lock Tricks: अगर आप बार-बार पावर बटन दबाने से बचना चाहते हैं तो डबल टैप फीचर आपके काफी काम आ सकता है.

By : एबीपी टेक डेस्क  | Updated at : 03 May 2026 06:48 AM (IST)
Smartphone Lock Tricks: अगर आप बार-बार पावर बटन दबाने से बचना चाहते हैं तो डबल टैप फीचर आपके काफी काम आ सकता है.

आज के समय में स्मार्टफोन सिर्फ कॉलिंग का साधन नहीं रहा बल्कि इसमें हमारी निजी जिंदगी का बड़ा हिस्सा सेव रहता है. बैंकिंग ऐप, UPI पेमेंट, पर्सनल फोटो और कई जरूरी डाटा फोन में मौजूद होता है. ऐसे में फोन को सुरक्षित रखना बेहद जरूरी हो जाता है ताकि कोई अनजान व्यक्ति आपकी जानकारी तक न पहुंच सके.

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ज्यादातर लोग अब भी फोन लॉक करने के लिए सिर्फ पावर बटन का ही इस्तेमाल करते हैं लेकिन एंड्रॉयड स्मार्टफोन में ऐसे कई स्मार्ट फीचर्स दिए जाते हैं जिनकी मदद से बिना बटन दबाए भी फोन लॉक किया जा सकता है. दिलचस्प बात यह है कि इन फीचर्स को इस्तेमाल करना बेहद आसान है और एक बार इन्हें सेट कर लेने के बाद आपका फोन इस्तेमाल करने का तरीका पूरी तरह बदल सकता है.
ज्यादातर लोग अब भी फोन लॉक करने के लिए सिर्फ पावर बटन का ही इस्तेमाल करते हैं लेकिन एंड्रॉयड स्मार्टफोन में ऐसे कई स्मार्ट फीचर्स दिए जाते हैं जिनकी मदद से बिना बटन दबाए भी फोन लॉक किया जा सकता है. दिलचस्प बात यह है कि इन फीचर्स को इस्तेमाल करना बेहद आसान है और एक बार इन्हें सेट कर लेने के बाद आपका फोन इस्तेमाल करने का तरीका पूरी तरह बदल सकता है.
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अगर आप बार-बार पावर बटन दबाने से बचना चाहते हैं तो डबल टैप फीचर आपके काफी काम आ सकता है. इस सुविधा के जरिए आप सिर्फ स्क्रीन पर दो बार टैप करके ही फोन को लॉक कर सकते हैं. इसके लिए आपको फोन की सेटिंग्स में जाकर एडवांस फीचर्स और फिर मोशन एंड जेस्चर वाले सेक्शन में जाना होता है.
अगर आप बार-बार पावर बटन दबाने से बचना चाहते हैं तो डबल टैप फीचर आपके काफी काम आ सकता है. इस सुविधा के जरिए आप सिर्फ स्क्रीन पर दो बार टैप करके ही फोन को लॉक कर सकते हैं. इसके लिए आपको फोन की सेटिंग्स में जाकर एडवांस फीचर्स और फिर मोशन एंड जेस्चर वाले सेक्शन में जाना होता है.
Published at : 03 May 2026 06:48 AM (IST)
Tags :
Smartphone Tips TECH NEWS HINDI

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