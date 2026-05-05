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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीकौन-सा क्रिएटर AI से बना रहा है कंटेट? Instagram साफ-साफ बता देगा, यह है प्लानिंग

कौन-सा क्रिएटर AI से बना रहा है कंटेट? Instagram साफ-साफ बता देगा, यह है प्लानिंग

AI-generated Content On Instagram: इंस्टाग्राम एक नए लेबल पर काम कर रही है. एआई-जनरेटेड कंटेट शेयर करने वाले क्रिएटर पर यह लेबल दिखाया जाएगा.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 05 May 2026 03:36 PM (IST)
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  • इंस्टाग्राम पर एआई-जनरेटेड कंटेंट की पहचान आसान बनाएगा नया लेबल।
  • यह 'एआई क्रिएटर' लेबल प्रोफाइल, रील्स और पोस्ट पर दिखेगा।
  • लेबल अनिवार्य नहीं, पर पारदर्शिता के लिए उपयोगी होगा।
  • भविष्य में एआई कंटेंट बढ़ने पर लेबल अनिवार्य हो सकता है।

AI-generated Content On Instagram: सोशल मीडिया और खासकर इंस्टाग्राम पर एआई-जनरेटेड कंटेट खूब देखा जा रहा है. इसके चलते अब एआई-जनरेटेड कंटेट की मात्रा भी बढ़ी है. इनमें से कुछ कंटेट फनी और क्रिएटिव है, लेकिन ज्यादातर मिसलीडिंग भी है, जिससे लोगों के पास गलत जानकारी पहुंच रही है, जो खतरनाक हो सकती है. यूजर्स के लिए भी यह पहचान पाना मुश्किल हो गया है कि कौन-सा कंटेट असली है और कौन-सा एआई जनरेटेड. अब इंस्टाग्राम इस परेशानी को दूर करने के बारे में सोच रही है. इसके लिए एक नया लेबल लाया जाएगा, जिससे एआई कंटेट की पहचान करना एकदम आसान हो जाएगा. 

AI-generated Content के लिए आएगा यह लेबल

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, इंस्टाग्राम पर जल्द ही 'एआई क्रिएटर' लेबल आ सकता है. यह लेबल उन अकाउंट्स को दिया जाएगा, जो ज्यादातर एआई जनरेटेड या एआई से एडिट किया गया कंटेट पोस्ट करते हैं. यह क्रिएटर के प्रोफाइल के साथ-साथ उसकी रील्स और पोस्ट्स पर भी नजर आएगा. इससे यूजर को यह पता लग जाएगा कि वो जिस कंटेट को देख रहा है, वह एआई से जनरेट किया गया है. यह इंस्टाग्राम पर पहले से मौजूद एआई इंफो बैज से अलग होगा. एआई इंफो बैज का मतलब है कि किसी पोस्ट में एआई टूल्स यूज किए हो सकते हैं.

लेबल से क्रिएटर पर क्या असर होगा?

मेटा ने बताया कि इस लेबल को यूज करने से किसी अकाउंट या कंटेट पर कोई असर नहीं पडे़गा. इसे ट्रांसपेरेंसी के लिए डिजाइन किया गया है. जो अकाउंट्स एआई कंटेट पोस्ट करते हैं, उन सबको यह लेबल अपने अकाउंट पर एड करना चाहिए. बता दें कि यह लेबल पूरी तरह ऑप्शनल होगा. अगर कोई क्रिएटर खुद को एआई क्रिएटर के तौर पर नहीं दिखाना चाहता तो उसके पास लेबल एड न करने का भी ऑप्शन होगा. इसका मतलब है कि एआई क्रिएटर बिना लेबल यूज किए भी पहले की तरह कंटेट पोस्ट करना जारी रख सकते हैं.

आगे चलकर जरूरी हो सकता है लेबल

अभी इस लेबल पर काम चल रहा है और इसके यूज करने को लेकर मेटा भी स्ट्रिक्ट नहीं है. अभी कंपनी ने अनिवार्य नहीं किया है, लेकिन जिस गति से एआई कंटेट बढ़ रहा है, उसे देखते हुए माना जा रहा है कि लेबल को लेकर मेटा सख्त नियम लागू कर सकती है. अगर ऐसा होता है तो क्रिएटर के लिए इस लेबल को दिखाना जरूरी हो जाएगा.

ये भी पढ़ें-

AI से जनरेट किया जा रहा है हर तीसरा पॉडकास्ट, क्यों है यह चिंता की बात?

Published at : 05 May 2026 03:36 PM (IST)
Tags :
Instagram Meta TECH NEWS
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