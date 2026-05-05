Delhi Property Tax News: दिल्ली में व्यापार करने वालों के लिए बड़ी राहत की खबर आई है. नगर निगम ने जनरल ट्रेड लाइसेंस और स्टोरेज लाइसेंस की प्रक्रिया को आसान बनाते हुए इसे प्रॉपर्टी टैक्स से जोड़ने का फैसला लिया है. अब व्यापारियों को अलग से लाइसेंस के लिए आवेदन नहीं करना पड़ेगा और एक ही पोर्टल पर टैक्स के साथ लाइसेंस फीस जमा की जा सकेगी.

प्रॉपर्टी टैक्स भरते ही मिलेगा लाइसेंस, नई व्यवस्था लागू

दिल्ली नगर निगम के नए आदेश के अनुसार अब जनरल ट्रेड/स्टोरेज लाइसेंस शुल्क का भुगतान प्रॉपर्टी टैक्स के साथ ही किया जाएगा. इस भुगतान के बाद मिलने वाली रसीद को ही वैध ट्रेड लाइसेंस माना जाएगा. यह लाइसेंस एक वित्तीय वर्ष के लिए मान्य होगा और संबंधित सभी नियमों का पालन करना अनिवार्य रहेगा.

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UPIC नंबर से जुड़ी होगी पूरी प्रक्रिया, पारदर्शिता बढ़ेगी

नगर निगम के अनुसार हर संपत्ति पहले से ही यूनिक प्रॉपर्टी आईडी कोड यानी UPIC नंबर से जुड़ी होती है. इसी आधार पर अब लाइसेंस शुल्क भी सीधे प्रॉपर्टी टैक्स सिस्टम में शामिल कर दिया गया है. इससे प्रक्रिया सरल होगी और अलग-अलग कागजी कार्रवाई की जरूरत खत्म हो जाएगी.

सुरक्षा और नियमों की जिम्मेदारी पूरी तरह व्यापारी पर

नई व्यवस्था में स्पष्ट किया गया है कि व्यापारियों को फायर सेफ्टी, प्रदूषण नियंत्रण और अन्य जरूरी नियमों का पालन करना होगा. किसी भी तरह की लापरवाही या नुकसान की स्थिति में पूरी जिम्मेदारी संबंधित मालिक या व्यापारी की होगी. इसके लिए प्रॉपर्टी टैक्स भुगतान के दौरान एक घोषणा भी ली जाएगी.

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सिर्फ 15% अतिरिक्त शुल्क में मिलेगा लाइसेंस

नगर निगम ने तय किया है कि जनरल ट्रेड या स्टोरेज लाइसेंस शुल्क प्रॉपर्टी टैक्स का 15 प्रतिशत होगा. यह राशि हर साल टैक्स के साथ जमा करनी होगी. पहले जहां लाइसेंस बनवाने में हजारों रुपये खर्च होते थे, अब यह खर्च काफी कम हो जाएगा.

इंस्पेक्टर राज से छुटकारा

चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री के चेयरमैन बृजेश गोयल ने इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि इससे दिल्ली के 1 लाख से ज्यादा व्यापारियों और दुकानदारों को सीधा फायदा मिलेगा. उन्होंने बताया कि पहले व्यापारियों को इंस्पेक्टर राज का सामना करना पड़ता था और लाइसेंस बनवाने में भारी खर्च होता था, लेकिन अब 70 से 80 प्रतिशत तक राहत मिलेगी.

यह निर्णय निगम की बैठक में पारित प्रस्ताव के तहत लिया गया है और आधिकारिक आदेश जारी कर दिया गया है. नई व्यवस्था लागू होने के बाद व्यापारियों को बड़ी सहूलियत मिलेगी और सिस्टम अधिक पारदर्शी और आसान बनेगा.