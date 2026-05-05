Alert! Google भी हुआ फेल, हैकर्स ने ऑफिशियल सर्विस का इस्तेमाल कर 30,000+ अकाउंट कर दिए साफ

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Cyber Fraud: इस स्कैम में यूजर्स को ऐसे ईमेल भेजे जाते हैं जो देखने में पूरी तरह असली लगते हैं.

By : एबीपी टेक डेस्क  | Updated at : 05 May 2026 09:35 AM (IST)
Cyber Fraud: इस स्कैम में यूजर्स को ऐसे ईमेल भेजे जाते हैं जो देखने में पूरी तरह असली लगते हैं.

साइबर दुनिया में एक नया खतरा सामने आया है जिसमें हैकर्स ने भरोसेमंद प्लेटफॉर्म्स का ही सहारा लेकर हजारों लोगों के अकाउंट पर सेंध लगा दी है. सिक्योरिटी कंपनी Guardio के रिसर्चर शेक्ड चेन ने इस बड़े ऑपरेशन का खुलासा किया है जिसे Account Dumpling नाम दिया गया है. इस हमले की सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इसमें Google की ऑफिशियल सर्विस Google AppSheet का इस्तेमाल कर लोगों तक फिशिंग ईमेल पहुंचाए जा रहे हैं जिससे स्पैम फिल्टर भी इन्हें रोक नहीं पा रहा.

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इस स्कैम में यूजर्स को ऐसे ईमेल भेजे जाते हैं जो देखने में पूरी तरह असली लगते हैं. इनमें Meta सपोर्ट टीम का नाम लेकर डराया जाता है कि उनका अकाउंट बंद होने वाला है.
इस स्कैम में यूजर्स को ऐसे ईमेल भेजे जाते हैं जो देखने में पूरी तरह असली लगते हैं. इनमें Meta सपोर्ट टीम का नाम लेकर डराया जाता है कि उनका अकाउंट बंद होने वाला है.
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अचानक मिले इस अलर्ट से घबराकर लोग ईमेल में दिए गए लिंक पर क्लिक कर देते हैं और बिना सोचे-समझे अपनी लॉगिन जानकारी डाल देते हैं. यहीं पर उनकी सबसे बड़ी गलती हो जाती है क्योंकि यह सारी जानकारी सीधे हैकर्स के पास पहुंच जाती है जिसे बाद में गलत कामों के लिए इस्तेमाल किया जाता है या बेच दिया जाता है.
अचानक मिले इस अलर्ट से घबराकर लोग ईमेल में दिए गए लिंक पर क्लिक कर देते हैं और बिना सोचे-समझे अपनी लॉगिन जानकारी डाल देते हैं. यहीं पर उनकी सबसे बड़ी गलती हो जाती है क्योंकि यह सारी जानकारी सीधे हैकर्स के पास पहुंच जाती है जिसे बाद में गलत कामों के लिए इस्तेमाल किया जाता है या बेच दिया जाता है.
Published at : 05 May 2026 09:35 AM (IST)
Tags :
Google Cyber Fraud TECH NEWS HINDI

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