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(Source: ECI/ABP News)
Alert! Google भी हुआ फेल, हैकर्स ने ऑफिशियल सर्विस का इस्तेमाल कर 30,000+ अकाउंट कर दिए साफ
Cyber Fraud: इस स्कैम में यूजर्स को ऐसे ईमेल भेजे जाते हैं जो देखने में पूरी तरह असली लगते हैं.
साइबर दुनिया में एक नया खतरा सामने आया है जिसमें हैकर्स ने भरोसेमंद प्लेटफॉर्म्स का ही सहारा लेकर हजारों लोगों के अकाउंट पर सेंध लगा दी है. सिक्योरिटी कंपनी Guardio के रिसर्चर शेक्ड चेन ने इस बड़े ऑपरेशन का खुलासा किया है जिसे Account Dumpling नाम दिया गया है. इस हमले की सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इसमें Google की ऑफिशियल सर्विस Google AppSheet का इस्तेमाल कर लोगों तक फिशिंग ईमेल पहुंचाए जा रहे हैं जिससे स्पैम फिल्टर भी इन्हें रोक नहीं पा रहा.
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Published at : 05 May 2026 09:35 AM (IST)
Tags :Google Cyber Fraud TECH NEWS HINDI
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