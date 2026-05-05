Alert! Google भी हुआ फेल, हैकर्स ने ऑफिशियल सर्विस का इस्तेमाल कर 30,000+ अकाउंट कर दिए साफ

अचानक मिले इस अलर्ट से घबराकर लोग ईमेल में दिए गए लिंक पर क्लिक कर देते हैं और बिना सोचे-समझे अपनी लॉगिन जानकारी डाल देते हैं. यहीं पर उनकी सबसे बड़ी गलती हो जाती है क्योंकि यह सारी जानकारी सीधे हैकर्स के पास पहुंच जाती है जिसे बाद में गलत कामों के लिए इस्तेमाल किया जाता है या बेच दिया जाता है.