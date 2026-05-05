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(Source: ECI/ABP News)
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलKal Ka Rashifal: 6 मई 2026 बुधवार को वृश्चिक राशि को मिलेगा रुका हुआ धन और कुंभ का चमकेगा भाग्य, जानें कल का राशिफल

Kal Ka Rashifal: 6 मई 2026 बुधवार को वृश्चिक राशि को मिलेगा रुका हुआ धन और कुंभ का चमकेगा भाग्य, जानें कल का राशिफल

Kal ka Rashifal: बुधवार आपके लिए कैसा रहेगा? ज्योतिषाचार्य डॉ. अनीष व्यास से जानें कि ग्रहों की चाल आपके करियर, आर्थिक स्थिति और सेहत पर क्या प्रभाव डालेगी. पढ़ें 6 मई 2026 का सटीक और विस्तृत राशिफल.

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 05 May 2026 03:16 PM (IST)
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  • 06 मई को गणेश चतुर्थी से पंचमी में बदलकर, शुभ योगों का संगति.
  • वृषभ, सिंह, वृश्चिक, कुंभ राशियों को मालव्य योग से धन लाभ मिलेगा.
  • मेष, वृश्चिक, कुंभ, मीन राशि वालों के लिए दिन विशेष रूप से लाभकारी.
  • सभी राशियों के लिए कार्य, धन, प्रेम, स्वास्थ्य का विस्तृत राशिफल बताया गया.

Kal ka Rashifal: 6 मई 2026, बुधवार का दिन ज्योतिषीय गणना के अनुसार अत्यंत लाभकारी और सफलता प्रदायक रहने वाला है. कल सुबह 07:52 तक चतुर्थी तिथि रहेगी, जिसके बाद पंचमी तिथि का प्रारंभ होगा. नक्षत्रों की बात करें तो कल दोपहर 03:54 तक मूला नक्षत्र रहेगा और उसके बाद पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र प्रभावी होगा. विख्यात भविष्यवक्ता डॉ. अनीष व्यास के अनुसार, कल ग्रहों की विशेष स्थिति से सिद्ध, बुधादित्य, मालव्य, वाशि और सुनफा योग का शुभ साथ मिलेगा. विशेष रूप से वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ राशि वालों को मालव्य योग का लाभ मिलेगा, वहीं वृश्चिक राशि के जातकों को अटका हुआ धन वापस मिलने की प्रबल संभावना है.

कल चंद्रमा पूरे दिन धनु राशि में गोचर करेंगे. शुभ कार्यों के लिए कल दो विशेष समय उपलब्ध हैं: सुबह 07:00 से 09:00 (लाभ-अमृत का चौघड़िया) और शाम 05:15 से 06:15 (लाभ का चौघड़िया). हालांकि, दोपहर 12:00 से 01:30 बजे तक राहुकाल रहेगा, इसलिए इस दौरान किसी भी नए कार्य की शुरुआत करने से बचें. आइए, जानते हैं मेष से मीन तक का विस्तृत भविष्यफल.

मेष राशि (Aries)

कल का दिन आपके लिए अनुकूल रहने वाला है. कार्यक्षेत्र में सफलता मिलेगी और गुप्त स्रोतों से धन लाभ की प्रबल संभावना है.

  • Career: काम में सफलता मिलेगी और गुप्त तरीके से धन आने के योग हैं.
  • Finance: आर्थिक स्थिति मजबूत होगी.
  • Love: लव पार्टनर के साथ अच्छा समय बीतेगा; दांपत्य जीवन में जीवनसाथी की बड़ी सहायता मिलेगी.
  • Health: स्वास्थ्य का ध्यान रखें और खान-पान में लापरवाही न बरतें.
  • शुभ रंग: लाल | शुभ अंक: 9

वृषभ राशि (Taurus)

वृषभ राशि वालों के लिए कल का दिन उतार-चढ़ाव भरा रहेगा. खर्चों में बढ़ोतरी हो सकती है, इसलिए धन प्रबंधन पर ध्यान दें.

  • Career: कार्यस्थल पर अच्छे परिणाम मिलेंगे और सहयोगियों का साथ प्राप्त होगा.
  • Finance: खर्चों में वृद्धि होगी, बजट बनाकर चलना हितकारी होगा.
  • Love: पार्टनर से बातचीत सुखद रहेगी, लेकिन बाहरी लोगों के विरोध को समझदारी से संभालना होगा.
  • Health: संतान के स्वास्थ्य या अन्य समस्याओं के कारण चिंता हो सकती है.
  • शुभ रंग: सफेद | शुभ अंक: 2

मिथुन राशि (Gemini)

कल का दिन सामान्य फलदायक रहेगा. आप मानसिक और शारीरिक रूप से स्वयं को मजबूत महसूस करेंगे.

  • Career: कड़ी मेहनत से कार्यक्षेत्र में प्रशंसा मिलेगी; व्यापार के लिए दिन बेहतर है.
  • Finance: व्यापारिक गतिविधियों से लाभ के योग हैं.
  • Love: दांपत्य जीवन में प्यार और मीठी बातें रिश्तों में घनिष्ठता बढ़ाएंगी.
  • Health: शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूती बनी रहेगी.
  • शुभ रंग: हरा | शुभ अंक: 5

कर्क राशि (Cancer)

कल का दिन आपके लिए थोड़ा साधारण रह सकता है. भाग्य के कमजोर होने के कारण बनते हुए कार्यों में रुकावट आ सकती है.

  • Career: काम से जी न चुराएं और अधिक मेहनत करें; कार्यस्थल पर सभी से मधुर व्यवहार रखें.
  • Finance: महत्वपूर्ण कार्यों में देरी से आर्थिक स्थिति प्रभावित हो सकती है.
  • Love: प्रेम जीवन के लिए दिन थोड़ा कमजोर रह सकता है.
  • Health: स्वास्थ्य में थोड़ी नरमी महसूस हो सकती है.
  • शुभ रंग: दूधिया सफेद | शुभ अंक: 7

सिंह राशि (Leo)

सिंह राशि वालों के लिए कल का दिन अच्छा रहेगा. कार्यक्षेत्र में आपका प्रभाव बढ़ेगा और सुख-सुविधाओं में समय बीतेगा.

  • Career: बॉस की नजरों में अपनी जगह बनाने के लिए महत्वपूर्ण कार्यों को समय पर पूरा करें.
  • Finance: खर्चे नियंत्रण में रहेंगे और सुख-साधनों पर व्यय होगा.
  • Love: लव पार्टनर के साथ वक्त बिताने का बेहतरीन अवसर मिलेगा.
  • Health: परिवार में किसी बुजुर्ग का स्वास्थ्य बिगड़ने से भागदौड़ करनी पड़ सकती है.
  • शुभ रंग: सुनहरा | शुभ अंक: 1

कन्या राशि (Virgo)

कल का दिन बहुत समझदारी से चलने का है. आप उत्साह से भरे रहेंगे और कार्यक्षेत्र में अनुकूलता बनी रहेगी.

  • Career: उत्साहपूर्वक काम करने से सफलता मिलेगी; ऑफिस में आपका प्रदर्शन अच्छा रहेगा.
  • Finance: व्यावसायिक कार्यों में सफलता से आर्थिक लाभ होगा.
  • Love: पार्टनर के साथ घूमने या मूवी देखने जा सकते हैं.
  • Health: बुजुर्गों की सेहत पर ध्यान दें; काम के कारण परिवार को समय न दे पाना तनाव पैदा कर सकता है.
  • शुभ रंग: गहरा हरा | शुभ अंक: 6

तुला राशि (Libra)

तुला राशि वालों के चेहरे पर कल मुस्कान बनी रहेगी. यात्रा के दौरान नए लोगों से मुलाकात होगी और पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा.

  • Career: सहकर्मियों के साथ अच्छा व्यवहार सफलता की कुंजी बनेगा.
  • Finance: जीवनसाथी के माध्यम से कोई बड़ा आर्थिक लाभ हो सकता है.
  • Love: प्रेम के मामले में दिन मिलाजुला रहेगा; पार्टनर का मूड बदलता रह सकता है.
  • Health: यात्रा और मेलजोल से मन प्रसन्न रहेगा.
  • शुभ रंग: हल्का नीला | शुभ अंक: 8

वृश्चिक राशि (Scorpio)

कल का दिन आपके लिए अनुकूल रहेगा. अटका हुआ पैसा वापस मिलने से आपकी हिम्मत बढ़ेगी और नए कार्य की योजना बनाएंगे.

  • Career: कार्यक्षेत्र में स्थितियाँ आपके पक्ष में रहेंगी; ससुराल से खुशखबरी मिल सकती है.
  • Finance: फंसा हुआ धन वापस आने से आर्थिक स्थिति सुधरेगी.
  • Love: दांपत्य जीवन सुखद रहेगा और परिवार के छोटों से खुशियाँ मिलेंगी.
  • Health: क्रोध पर नियंत्रण रखें, इससे मानसिक शांति बनी रहेगी.
  • शुभ रंग: मैरून | शुभ अंक: 3

धनु राशि (Sagittarius)

धनु राशि वालों के लिए कल का दिन थोड़ा मानसिक तनाव लेकर आ सकता है. आय तो बढ़ेगी, लेकिन खर्चों का सिलसिला भी जारी रहेगा.

  • Career: कार्यक्षेत्र में काम का दबाव रह सकता है.
  • Finance: इनकम बढ़ने के साथ-साथ खर्चे भी बने रहेंगे.
  • Love: पार्टनर के बर्ताव के कारण रिश्तों में कड़वाहट या दूरी आने की आशंका है.
  • Health: वाहन सावधानी से चलाएं, दुर्घटना की आशंका बनी हुई है.
  • शुभ रंग: पीला | शुभ अंक: 4

मकर राशि (Capricorn)

कल का दिन मध्यम फलदायी रहेगा. कामकाज की अधिकता आपकी सेहत और मानसिक स्थिति पर असर डाल सकती है.

  • Career: कामकाज की स्थिति अच्छी रहेगी, लेकिन काम का बोझ अधिक रहेगा.
  • Finance: आमदनी की तुलना में खर्चे अधिक हो सकते हैं; जमीन-जायदाद के मामले में लाभ होगा.
  • Love: गृहस्थ जीवन में पार्टनर का साथ मिलने से प्रसन्नता रहेगी.
  • Health: तनाव और काम की अधिकता से सेहत खराब होने की संभावना है.
  • शुभ रंग: काला | शुभ अंक: 10

कुंभ राशि (Aquarius)

कुंभ राशि वालों के लिए कल का दिन बढ़िया रहेगा. अधिकारी आपके काम से खुश रहेंगे और व्यापारियों की आय में वृद्धि होगी.

  • Career: व्यापारिक यात्राएं सफल होंगी और नए ऑर्डर मिलने की संभावना है.
  • Finance: व्यापारियों के लिए अच्छी आय का दिन है.
  • Love: पारिवारिक कलह या कहासुनी से मन अशांत हो सकता है.
  • Health: बुजुर्गों के साथ चर्चा से मानसिक स्पष्टता मिलेगी.
  • शुभ रंग: नीला | शुभ अंक: 11

मीन राशि (Pisces)

मीन राशि वालों के लिए कल का दिन शानदार रहेगा. आपकी बुद्धिमानी आपको चुनौतियों पर विजय दिलाएगी और धन के मामले में दिन श्रेष्ठ है.

  • Career: चुनौतियों पर जीत हासिल करेंगे; बुद्धिमानी से लिए निर्णय सफल होंगे.
  • Finance: आर्थिक दृष्टिकोण से दिन बहुत बढ़िया रहने वाला है.
  • Love: लव लाइफ में पार्टनर का पूरा साथ मिलेगा; बच्चों के भविष्य पर ठोस निर्णय लेंगे.
  • Health: पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, हालांकि आपकी अपनी सेहत में सुधार होगा.
  • शुभ रंग: केसरिया | शुभ अंक: 12

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
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Published at : 05 May 2026 03:16 PM (IST)
Tags :
Kal Ka Rashifal Tomorrow Horoscope Horoscope 2026

Frequently Asked Questions

6 मई 2026 को कौन से शुभ योग बन रहे हैं?

6 मई 2026 को सिद्ध, बुधादित्य, मालव्य, वाशि और सुनफा योग का शुभ संयोग बन रहा है।

वृश्चिक राशि वालों को कल धन संबंधी क्या लाभ होगा?

वृश्चिक राशि के जातकों को अटका हुआ धन वापस मिलने की प्रबल संभावना है।

कल शुभ कार्यों के लिए कौन से समय उत्तम रहेंगे?

कल सुबह 07:00 से 09:00 (लाभ-अमृत का चौघड़िया) और शाम 05:15 से 06:15 (लाभ का चौघड़िया) शुभ कार्यों के लिए उत्तम रहेंगे।

किन राशियों को मालव्य योग का विशेष लाभ मिलेगा?

वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ राशि वालों को मालव्य योग का विशेष लाभ मिलेगा।

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