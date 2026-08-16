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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रराहुल को मिले नोटिस पर संजय राउत ने पूछा- इडियट असंसदीय शब्द कैसे?

राहुल को मिले नोटिस पर संजय राउत ने पूछा- इडियट असंसदीय शब्द कैसे?

Maharashtra News: वंदे मातरम के विवाद पर शिवसेना (UBT) नेता संजय राउत ने ने कहा कि वंदे मातरम के 6  पैरा हैं, जो आवश्यक हैं और कानून में इसी 6 लाइन को अनिवार्य किया गया है.

Written By : महिमा पांडेय |  Updated at : 16 Aug 2026 01:53 PM (IST)
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लोकसभा में नेता प्रतिप्रक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को लोकसभा सचिवालय ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ इडियट कहने के मामले में दो नोटिस भेजकर जवाब मांगा है. नोटिस में आरोप लगाया गया है कि राहुल ने सदन में संसदीय नियमों का पालन नहीं किया और असंसदीय भाषा का इस्तेमाल किया है.

अब इस नोटिस पर अब शिवसेना (UBT) नेता संजय राउत ने राहुल गांधी का बचाव किया और फिर गृह मंत्री पर ही सवाल खड़े कर दिए. राउत ने नोटिस पर सवाल खड़े किए और पूछा कि इडियट कहना कबसे असंसदीय हो गया.

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संजय राउत ने नोटिस पर उठाए सवाल

शिवसेना (UBT) नेता संजय राउत ने नोटिस पर कहा, "उन्हें क्यों नोटिस भेजा गया है? उन्होंने किसी को 'इडियट' कहा, क्या 'इडियट' कहना कोई असंसदीय शब्द है? हमारे गृह मंत्री, जिसने जंतर-मंतर पर छोटे बच्चों के खिलाफ पैलेट गन चलवाई, आंसू गैस छोड़े, कील वाली लाठियों से उन्हें मारा, यदि वे संसद में नहीं आते हैं और जवाब नहीं देते हैं तो उन्हें आप क्या कहेंगे? इडियट ही है न सब. आमिर खान की एक फिल्म भी आई थी, '3 इडियट'. उसे बहुत से पुरस्कार मिले हैं. अगर 'इडियट' शब्द असंसदीय है तो इस फिल्म को सेंसर ने मंजूर कैसे किया?"

उन्होंने आगे कहा, "स्टुपिडिटी असंसदीय नहीं है, है ना? अगर राहुल गांधी को नोटिस मिला है, तो वो सरकार की बेवकूफी है. राहुल गांधी के सच बोलने में कुछ गलत नहीं है." संजय राउत ने गिरीश महाजन, नासिक के चंपत राय सहित कई बीजेपी के नेताओं को इडियट कह डाला और कहा कि सारे इडियट सरकार चला रहे हैं. ये इडियट की कैबिनेट है.

क्या है मामला?

बता दें कि संसद में पेपर लीक बिल पर चर्चा के दौरान राहुल गांधी ने एक छात्र के हवाले से 'इडियट' और 'अंधभक्त शब्दों का इस्तेमाल किया था. इसका सत्तापक्ष ने विरोध किया था. इसके बाद बीजेपी सांसद अनुराग सिंह ठाकुर और संजय जायसवाल ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से इसकी शिकायत की थी.  इस शिकायत के बाद लोकसभा की समिति ने नेता प्रतिपक्ष को नोटिस जारी किया था. समिति ने 28 अगस्त 2026 तक राहुल को अपना जवाब दाखिल करने के लिए कहा है. 

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मोदी-शाह पर लगाए वंदे मातरम के अपमान का आरोप

वहीं, वंदे मातरम के विवाद पर भी संजय राउत ने अपनी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा, "वंदे मातरम के 6  पैरा हैं, जो आवश्यक हैं और कानून में इसी 6 लाइन को अनिवार्य किया गया है. जब ये कानून पास हो रहा था तब देश के पीएम और गृह मंत्री सदन में नहीं थे. यही सबसे बड़ा अपमान है. पार्टी के मुखपत्र सामना में भी वंदे मातरम को लेकर राउत ने पीएम मोदी और अमित शाह पर सवाल उठाए थे और कहा था कि क्या मोदी, अमित शाह आदि लोग ‘टेलीप्रॉम्प्टर’ के बिना ‘वंदे मातरम्’ की छह पंक्तियां बिना गलती के गाकर दिखाएंगे?

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About the author महिमा पांडेय

महिमा पांडेय एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं. पत्रकारिता में इनका अनुभव करीब 7 वर्षों का है. इस दौरान इन्होंने राजनीति समेत अन्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरों को भी कवर किया है. abp न्यूज़ से पहले इन्होंने राजस्थान पत्रिका और न्यूज बाइट जैसे संस्थान में काम किया है. इनका मानना है कि सटीक तथ्यों, विश्वसनीय स्रोतों और निष्पक्ष दृष्टिकोण के साथ खबरें जनता तक पहुंचनी चाहिए.
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Published at : 16 Aug 2026 01:53 PM (IST)
Tags :
Vande Mataram MAHARASHTRA NEWS RAHUL GANDHI LokSabha SANJAY RAUT
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