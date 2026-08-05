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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीक्या प्रधानमंत्री ने किया है आधार पर फ्री फोन देने का ऐलान? जानें सच

क्या प्रधानमंत्री ने किया है आधार पर फ्री फोन देने का ऐलान? जानें सच

Viral Video Fact Check: सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री मोदी के भाषण को डिजिटली ऑल्टर कर बनाया गया एक वीडियो शेयर हो रहा है. आइए इसमें किए गए दावों की पड़ताल करते हैं.

Written By : प्रमोद कुमार |  Updated at : 05 Aug 2026 03:21 PM (IST)
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  • वायरल वीडियो आधार कार्डधारकों को मुफ्त फोल्डेबल फोन मिलने का दावा।
  • पीआईबी फैक्ट चेक ने इसे फर्जी, पीएम की घोषणा नहीं बताया।
  • ऐसे लुभावने दावों, डिजिटली बदले वीडियो से हमेशा सावधान रहें।
  • सरकारी योजनाओं की सही जानकारी myscheme.gov.in पर ही देखें।

Viral Video Fact Check: सोशल मीडिया पर कई फेक वीडियो शेयर होते रहते हैं. इनमें से कुछ वीडियो में सरकारी योजनाओं को लेकर झूठे दावे किए जाते हैं. ऐसा ही एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर शेयर हो रहा है. इस वीडियो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भाषण देते हुए दिखाया गया है. डिजिटली ऑल्टर्ड इस वीडियो में प्रधानमंत्री के संबोधन को बदल दिया गया है. वीडियो देखने से लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी आधार कार्ड धारकों को फ्री में फोल्डेबल फोन देने का ऐलान कर रहे हैं. अगर आपके पास भी यह वीडियो आया है तो इस पर भरोसा करने से पहले सच्चाई जानना जरूरी है. आज हम पड़ताल करने जा रहे हैं कि क्या प्रधानमंत्री मोदी ने सच में आधार कार्ड धारकों को फ्री में फोन देने का ऐलान किया है.

वीडियो में क्या दिख रहा?

सोशल मीडिया पर शेयर किए जा रहे इस वीडियो में भाषण देते प्रधानमंत्री मोदी की एक क्लिप इस्तेमाल की गई है. दूसरी क्लिप में एक फोल्डेबल फोन को दिखाया जा रहा है. इस वीडियो पर टेक्स्ट लिखा गया है, '5 अगस्त दिन बुधवार को ये वाला फोन दिया जाएगा.' इस वीडियो की लेंग्थ करीब 13 सेकंड है.

क्या है वीडियो की सच्चाई?
क्या प्रधानमंत्री ने किया है आधार पर फ्री फोन देने का ऐलान? जानें सच

अगर आपके पास यह वीडियो आया है तो सच मानकर इस पर भरोसा न करें. PIB फैक्ट चेक की तरफ से बताया गया है कि यह वीडियो पूरी तरह फेक है. पीआईबी फैक्ट चेक ने अपनी एक्स पोस्ट में लिखा कि इंस्टाग्राम अकाउंट 'freeschemehub' द्वारा पीएम नरेंद्र मोदी का एक डिजिटली ऑल्टर्ड वीडियो साझा कर दावा किया जा रहा है कि सभी आधारकार्ड धारकों को फ्री मोबाइल फोन दिया जाएगा. यह दावा फर्जी है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ऐसी कोई घोषणा नहीं की गई है. कृपया सतर्क रहें और ऐसे लुभावने दावों के झांसे में न आएं. आप यह वीडियो नीचे देख सकते हैं.

सोशल मीडिया पर अलर्ट रहने की जरूरत

रोजाना करोड़ों लोग सोशल मीडिया पर अपना काफी समय बीताते हैं और स्कैमर की उन पर नजर रहती है. लोगों को अपने जाल में फंसाने के लिए स्कैमर्स अलग-अलग तरीके अपनाते हैं. इनमें फर्जी या लुभावने दावे कर लोगों का ध्यान आकर्षित किया जाता है. इसके अलावा एआई की मदद से वीडियो बनाकर, किसी वीडियो को डिजिटली ऑल्टर कर या आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट पेश कर लोगों को दिखाया जाता है. कई बार लोग इन दावों या वीडियो के झांसे में फंस जाते हैं और अपना नुकसान करवा बैठते हैं. इसलिए ऐसे किसी वीडियो में किए गए फर्जी दावों पर भरोसा न करें. अगर आपको सरकारी योजनाओं के बारे में ऑफिशियल जानकारी चाहिए तो myscheme.gov.in पर विजिट करें. यहां आपको केंद्र सरकार की सारी जनकल्याणकारी योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी मिल जाएगी. 

फ्रॉड से बचने के लिए करें ये काम
क्या प्रधानमंत्री ने किया है आधार पर फ्री फोन देने का ऐलान? जानें सच

इन दिनों इंटरनेट और सोशल मीडिया पर फ्रॉड के मामले बढ़ रहे हैं और लोगों को हर साल इसके कारण भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है. इसलिए कुछ टिप्स अपनाकर इन फ्रॉड से बचा जा सकता है.

ईमेल स्कैम से बचाव के तरीके

  • अनजान लोगों से आए ईमेल से सावधान रहें.
  • अर्जेंट रिक्वेस्ट पर एक्शन लेते समय जल्दबाजी न करें और सेंडर का ईमेल एड्रेस जरूर चेक करें.
  • अगर आपने पासवर्ड रिसेट की रिक्वेस्ट नहीं की है तो इससे जुड़े ईमेल को इग्नोर करें.

फोन और टेस्क्ट स्कैम से बचाव के तरीके

  • अनजान व्यक्ति से आए मैसेज में दिए लिंक पर क्लिक न करें.
  • किसी से भी आईडी और पासवर्ड जैसी जानकारी शेयर करने से बचें.
  • अगर कोई फोन कर जल्दबाजी में कोई काम करने को कहे तो इससे बचें.
  • किसी भी व्यक्ति के साथ फोन पर पर्सनल जानकारी शेयर न करें.

इंटरनेट पर ऐसे रहें अलर्ट

  • अनजान लिंक पर क्लिक करने से पहले URL जरूर देखें. स्पेलिंग मिस्टेक होने पर क्लिक करने से बचें.
  • फ्री सॉफ्टवेयर या सर्विस के लालच में अनजान लिंक्स पर क्लिक न करें.
  • अपने डिवाइस में एंटी-वायरस सॉफ्टवेयर यूज करें और सॉफ्टवेयर को अपडेटेड रखें.

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About the author प्रमोद कुमार

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से पढ़ाई पूरी करने के बाद पिछले एक दशक से मीडिया इंडस्ट्री में सक्रिय हूं. फिलहाल एबीपी न्यूज के साथ काम कर रहा हूं और यहां टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों, गैजेट्स, ऐप्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सोशल मीडिया और डिजिटल ट्रेंड्स पर लिख रहा हूं. फ्यूचर टेक, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस और तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया से जुड़े टॉपिक्स में विशेष रुचि है. पिछले 10 वर्षों में नेशनल, पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल, ऑटो, बिजनेस और टेक समेत कई बीट्स पर काम करने का अनुभव रहा है. इस दौरान टाइम्स इंटरनेट, दैनिक जागरण और न्यूजबाइट्स जैसे कई मीडिया संस्थानों में काम करने का अवसर मिला. 

विभिन्न बीट्स पर काम करने के अनुभव ने खबरों को अलग-अलग नजरिए से समझने और पेश करने की समझ दी. रिपोर्टिंग और कंटेंट लिखने के दौरान हमेशा कोशिश रही कि खबरों को आसान और भरोसेमंद तरीके से रीडर तक पहुंचाया जाए. 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान ग्राउंड रिपोर्टिंग करने और कई नेताओं के इंटरव्यू लेने का भी अवसर मिला. 

काम के सिलसिले में कई बड़े कार्यक्रमों, प्रेस कॉन्फ्रेंस और विशेष आयोजनों को कवर करने का मौका मिला, जहां अलग-अलग पहलुओं को समझने का अवसर मिला. डिजिटल मीडिया के लगातार बदलते दौर में नई चीजें सीखने और खुद को अपडेट रखने की कोशिश रहती है, ताकि कंटेंट को बेहतर और रीडर के समझने के लिए आसान बनाया जा सके.
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Published at : 05 Aug 2026 03:19 PM (IST)
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