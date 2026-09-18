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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेक्नोलॉजीLaptop Keyboard की सफाई का सही तरीका, जानें आसान Tips

Laptop Keyboard की सफाई का सही तरीका, जानें आसान Tips

Laptop Keyboard पर जमा धूल और गंदगी की वजह से कई बार Keys ठीक से काम नहीं करती हैं. Keycaps के नीचे Dust फंस जाने पर कुछ Keys दबाने पर भी Response नहीं देतीं. जानिए इन्हे साफ करने का सही तरीका

Written By : मानसी उपाध्याय  | Updated at : 18 Sep 2026 06:47 AM (IST)
Laptop Keyboard पर जमा धूल और गंदगी की वजह से कई बार Keys ठीक से काम नहीं करती हैं. Keycaps के नीचे Dust फंस जाने पर कुछ Keys दबाने पर भी Response नहीं देतीं. जानिए इन्हे साफ करने का सही तरीका

लैपटॉप पर काम करते-करते Keyboard पर धूल, गंदगी और उंगलियों का तेल जमा होना आम बात है, लेकिन कई बार Keycaps के नीचे जमा Dust और Debris की वजह से Keys सही तरह से काम नहीं करतीं और Press करने पर Keystroke Register नहीं होता है. इसका असर Typing से लेकर Gaming तक में दिखाई दे सकता है. हालांकि Laptop Keyboard की सफाई के लिए किसी खास मशीन या महंगे Cleaning Kit की जरूरत नहीं पड़ती है. कुछ सामान्य चीजों की मदद से इसे आसानी से साफ किया जा सकता है. तो आइए जानते हैं कि Laptop Keyboard की सफाई करने का सही तरीका क्या है.

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सबसे पहले Laptop को पूरी तरह Shut Down करें और उसे Power से Disconnect कर दें.  इसके बाद Laptop को उल्टा कर दें, जिससे धूल और गंदगी Keys के नीचे और अंदर जाने की जगह बाहर निकल सके.
सबसे पहले Laptop को पूरी तरह Shut Down करें और उसे Power से Disconnect कर दें.  इसके बाद Laptop को उल्टा कर दें, जिससे धूल और गंदगी Keys के नीचे और अंदर जाने की जगह बाहर निकल सके.
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एक Soft Brush, जैसे Synthetic Paintbrush, की मदद से Keys के ऊपर और उनके बीच जमा धूल को धीरे-धीरे साफ करें. Brush को बहुत जोर से न चलाएं, क्योंकि इससे Dust Keycaps के नीचे जा सकती है.
एक Soft Brush, जैसे Synthetic Paintbrush, की मदद से Keys के ऊपर और उनके बीच जमा धूल को धीरे-धीरे साफ करें. Brush को बहुत जोर से न चलाएं, क्योंकि इससे Dust Keycaps के नीचे जा सकती है.
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अगर जल्दी सफाई करनी है तो Compressed Air काम आ सकती है. Nozzle लगाकर इसे Keyboard से करीब एक इंच दूर रखें और हल्के हाथ से Left-to-Right Z Pattern में Air Spray करें. MacBook के लिए Apple 75-degree Angle रखने की सलाह देता है. इसके बाद Laptop को 90 डिग्री घुमाकर प्रक्रिया दोहराई जा सकती है.
अगर जल्दी सफाई करनी है तो Compressed Air काम आ सकती है. Nozzle लगाकर इसे Keyboard से करीब एक इंच दूर रखें और हल्के हाथ से Left-to-Right Z Pattern में Air Spray करें. MacBook के लिए Apple 75-degree Angle रखने की सलाह देता है. इसके बाद Laptop को 90 डिग्री घुमाकर प्रक्रिया दोहराई जा सकती है.
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Brush या Compressed Air के बाद Microfiber Cloth से Keyboard को धीरे से पोंछें. इससे बची हुई गंदगी और उंगलियों का Oil साफ करने में मदद मिलेगी. Paper Towel इस्तेमाल न करें, क्योंकि उसके छोटे टुकड़े Keys के नीचे फंस सकते हैं.
Brush या Compressed Air के बाद Microfiber Cloth से Keyboard को धीरे से पोंछें. इससे बची हुई गंदगी और उंगलियों का Oil साफ करने में मदद मिलेगी. Paper Towel इस्तेमाल न करें, क्योंकि उसके छोटे टुकड़े Keys के नीचे फंस सकते हैं.
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अगर Keys पर ज्यादा Oil या दाग हैं, तो 70 प्रतिशत से ज्यादा Concentration वाला Isopropyl Alcohol इस्तेमाल न करें. इसे सीधे Keyboard पर डालने की जगह Microfiber Cloth पर लगाकर Keys को हल्के हाथ से साफ करें. ज्यादा दबाव न डालें, जिससे Alcohol Keys के नीचे न जाए.
अगर Keys पर ज्यादा Oil या दाग हैं, तो 70 प्रतिशत से ज्यादा Concentration वाला Isopropyl Alcohol इस्तेमाल न करें. इसे सीधे Keyboard पर डालने की जगह Microfiber Cloth पर लगाकर Keys को हल्के हाथ से साफ करें. ज्यादा दबाव न डालें, जिससे Alcohol Keys के नीचे न जाए.
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अगर Laptop Model में Keycaps निकालने की सुविधा है, तभी उन्हें हटाकर साफ करें. Keycap निकालते समय उसे नुकसान न पहुंचे, इसका ध्यान रखें और वापस लगाने से पहले सब कुछ सूखने दें. वहीं, अगर Keyboard पर पानी या कोई सामान्य Liquid गिर जाए, तो Laptop बंद करके उसे उल्टा रखें और नीचे Towel लगाकर कम से कम 24 घंटे छोड़ दें. अगर गिरा हुआ Liquid बहुत ज्यादा Sugary है, जैसे Soda, तो Laptop को Professional Repair Shop पर साफ करवाना बेहतर है.
अगर Laptop Model में Keycaps निकालने की सुविधा है, तभी उन्हें हटाकर साफ करें. Keycap निकालते समय उसे नुकसान न पहुंचे, इसका ध्यान रखें और वापस लगाने से पहले सब कुछ सूखने दें. वहीं, अगर Keyboard पर पानी या कोई सामान्य Liquid गिर जाए, तो Laptop बंद करके उसे उल्टा रखें और नीचे Towel लगाकर कम से कम 24 घंटे छोड़ दें. अगर गिरा हुआ Liquid बहुत ज्यादा Sugary है, जैसे Soda, तो Laptop को Professional Repair Shop पर साफ करवाना बेहतर है.
Published at : 18 Sep 2026 06:47 AM (IST)
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Technology Laptop TECH NEWS HINDI Laptop Keyboard

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