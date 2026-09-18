Laptop Keyboard की सफाई का सही तरीका, जानें आसान Tips

अगर Laptop Model में Keycaps निकालने की सुविधा है, तभी उन्हें हटाकर साफ करें. Keycap निकालते समय उसे नुकसान न पहुंचे, इसका ध्यान रखें और वापस लगाने से पहले सब कुछ सूखने दें. वहीं, अगर Keyboard पर पानी या कोई सामान्य Liquid गिर जाए, तो Laptop बंद करके उसे उल्टा रखें और नीचे Towel लगाकर कम से कम 24 घंटे छोड़ दें. अगर गिरा हुआ Liquid बहुत ज्यादा Sugary है, जैसे Soda, तो Laptop को Professional Repair Shop पर साफ करवाना बेहतर है.