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Laptop Keyboard की सफाई का सही तरीका, जानें आसान Tips
Laptop Keyboard पर जमा धूल और गंदगी की वजह से कई बार Keys ठीक से काम नहीं करती हैं. Keycaps के नीचे Dust फंस जाने पर कुछ Keys दबाने पर भी Response नहीं देतीं. जानिए इन्हे साफ करने का सही तरीका
लैपटॉप पर काम करते-करते Keyboard पर धूल, गंदगी और उंगलियों का तेल जमा होना आम बात है, लेकिन कई बार Keycaps के नीचे जमा Dust और Debris की वजह से Keys सही तरह से काम नहीं करतीं और Press करने पर Keystroke Register नहीं होता है. इसका असर Typing से लेकर Gaming तक में दिखाई दे सकता है. हालांकि Laptop Keyboard की सफाई के लिए किसी खास मशीन या महंगे Cleaning Kit की जरूरत नहीं पड़ती है. कुछ सामान्य चीजों की मदद से इसे आसानी से साफ किया जा सकता है. तो आइए जानते हैं कि Laptop Keyboard की सफाई करने का सही तरीका क्या है.
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Published at : 18 Sep 2026 06:47 AM (IST)
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