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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियामणिपुर में फिर भड़की हिंसा, 5 की मौत; 10 घर-20 दुकानों को किया आग के हवाले

मणिपुर में फिर भड़की हिंसा, 5 की मौत; 10 घर-20 दुकानों को किया आग के हवाले

मणिपुर में एक बार फिर हिंसा भड़क गई है. इसमें 5 लोगों की मौत हुई है. करीबन 10 घर और 20 दुकानों को आग के हवाले किया गया है. यह हिंसा नागा और कुकी समुदाय के बीच भड़की हुई है.

Written By : कार्तिक सागर समाधिया |  Updated at : 10 Oct 2026 11:21 PM (IST)
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नॉर्थ ईस्ट के मणिपुर में एक बार फिर हिंसा भड़कने से 5 लोगों की मौत हो गई. यह हिंसा कामजोंग और उखरुल जिलों में हुई. इधर, चस्साद में 10 घर और 20 दुकानों को आग के हवाले किया गया. हाल के दिनों में यहां नागा और कुकी जो समुदायों के बीच हिंसा भड़की है. इसके चलते कमेटी ऑन ट्राइबल यूनिटी ने शनिवार 6 बजे कांगपोकपी जिले में 24 घंटे बंद का आह्वान किया है. 

कामजोंग जिले में शनिवार को संदिग्ध हथियारबंद गुट ने गोलीबारी की. इसके बाद 23 साल के माइकल न्गाममिनलेन हाओकिप की गोली मारकर हत्या कर दी गई .एक अन्य घटना में उखरुल जिले के टीएम कासो के पास याओलेन के पास घात लगाकर किए हमले में 40 साल के संदीप राय की गोली मारकर हत्या कर दी.

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संदिग्ध हथियारबंद लोगों ने उनकी गाड़ी पर गोली चलाई. इससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. जिला पुलिसकर्मी मामले की जांच के लिए घटनास्थल पर पहुंचे हैं. इन दो मौतों से पहले कुकी समुदाय की महिला और पांच बच्चों के मां डोमखोनी टौथांग की गोली लगने से मौत हो गई थी. इसके अलावा शनिवार को सुबह 9.30 बजे कामजोंग जिले में मणिपुर-म्यांमार बॉर्डर पर निंगचौ गांव में दो नागा ग्रामीणों की गोली मारकर हत्या कर दी गई. 

इससे राज्य में बढ़ती हिंसा के बीच मरने वालों की संख्या और बढ़ गई. मृतकों की पहचान 35 साल के न्गाचान्सो निंगशेन और 48 साल के लेशिशान लेशडांग के रूप में हुई है. मरने वालों की संख्या पांच हो चुकी है. इसमें कामजोंग के 4 और पड़ोसी उखरुल जिले में एक मौत शामिल है.  

10 घर-20 दुकानें आग के हवाले, प्रशासन ने निषेधाज्ञा लागू की

जो जानकारी सामने आई है, वहां 10 घर और 20 दुकानें आग के हवाले की गई हैं. जिला प्रशासन ने यहां निषेधाज्ञा लागू की है. इसके अलावा 9 अक्टूबर को एक आदेश के तहत जिला मजिस्ट्रेट एल.एन काशुंग ने बीएनएसएस 2023 की धारा 163 लागू की. इसके तहत जंक्शन के 400 मीटर के दायरे में पांच या उससे ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने, हथियार ले जाने और घरों से बाहर निकलने पर रोक लगा दी गई है. ये पाबंदियां अगले आदेश तक जारी रहेंगी. 

पूर्व मुख्यमंत्री बीरेन सिंह इन घटना पर क्या बोले? 

इन मौतों पर राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह ने चिंता जाहिर की है. उन्होंने दावा किया है कि राज्यभर में हिंस घटनाओं से 7 लोगों की मौत हो चुकी है. सिंग ने कामजोंग जिले के निंगचोउ गांव में हमलों, माकुई-इंफाल-तामेंगलोंग रोड और चसाड में हिंसा और कामजोंग में पुलिस स्टेशन जलाए जाने की खबरों का जिक्र किया कांगपोकपी जिले के माकुई अशांग गांव के दो नागा निवासी लापता हैं. 

About the author कार्तिक सागर समाधिया

कार्तिक सागर समाधिया, ABP न्यूज में बतौर कंसल्टेंट सेवाएं दे रहे हैं. नेशनल और इंटरनेशनल खबरों पर लगातार नजर रखते हैं. कई राज्यों के विधानसभा चुनाव के अलावा साल 2019 में हुए लोक चुनावों से जुड़ी खबरों को कवर किया. एबीपी न्यूज से पहले दैनिक भास्कर, एशियानेट न्यूज, ईटीवी भारत, इंडिया टुडे से जुड़े रहे हैं. इस दौरान एडिटोरियल, टीवी-डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन से जुड़े कार्य किए. इंडिया टुडे के यूट्यूब, सोशल मीडिया पर कैप्सूल और लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो बनाने से जुड़ा अनुभव शामिल है. मीडिया का करीबन साढ़े 8 साल का अनुभव है. कोरोना और एमपी चुनाव के समय ग्राउंड से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स की हैं. साल 2016 में माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. मध्यप्रदेश के सीहोर शहर से ताल्लुक रखते हैं. कार्यक्षेत्र भोपाल, दिल्ली और हैदराबाद रहा है.

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Published at : 10 Oct 2026 11:21 PM (IST)
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