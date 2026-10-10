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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाधमाके से दहला सऊदी का रियाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, दो दिन पहले अटैक में 3 की हुई थी मौत

धमाके से दहला सऊदी का रियाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, दो दिन पहले अटैक में 3 की हुई थी मौत

सऊदी अरब के रियाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर धमाका से अफरा-तफरी का माहौल बन गया. धमाका हूति विद्रोहियों के अटैक तेज होने के बीच हुआ है. दो दिन पहले हमले में तीन लोगों की मौत हुई थी.

Written By : कार्तिक सागर समाधिया |  Updated at : 10 Oct 2026 10:35 PM (IST)
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शनिवार को सऊदी अरब का रियाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट धमाके से गूंज उठा. इस घटना में कई लोगों के घायल होने की खबर है. थोड़ी देर के लिए अफरा-तफरी का माहौल हो गया. यह जानकारी न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने जारी की है. धमाका यमन के ईरान समर्थित हूति विद्रोहियों के ग्रुप की ओर से दागी गई मिसाइल हमलों में तेजी के बीच हुआ. इससे ठीक दो दिन पहले एक हमले में एयरपोर्ट पर ही तीन लोगों की मौत हो गई थी. 

हॉस्पिटल के सू्त्रों ने न्यूज एजेंसी एएफपी को बताया है कि रियाद एयरपोर्ट पर हमले में घायल 5 लोग इंटेंसिव केयर में हैं. सऊदी सरकार के अधिकारियों और देश के सिविल एविएशन अथॉरिटी ने फिलहाल धमाके पर किसी तरह का कमेंट करने से मना कर दिया है. साथ ही किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर यात्रियों को सलाह दी गई है कि एयरपोर्ट के लिए निकलने से पहले अपनी एयरलाइंस से संपर्क करें. फ्लाइट अपडेट लेते रहें. 

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सुरक्षा की दृष्टी से एयरलाइंस ने बदले शेड्यूल

इधर, सिक्योरिटी के हालात को देखते हुए कई एयरलाइंस ने अपने शेड्यूल में चेंज किया है. एतिहाद एयरवेज और कतर एयरवेज ने अपने हब को रियाद से जोड़ने वाली कई फ्लाइट्स को रद्द किया है. कुछ कैंसिलेशन सोमवार तक के लिए हैं. यह धमाका इस हफ्ते की शुरुआत में हुए हमले के बाद हुआ है. इनमें तीन लोगों की मौत हो गई थी. कई अन्य घायल हुए थे.

सऊदी अरब के नेशनल कैरियर सउदिया के एक विमान को नुकसान पहुंचा था. उन हमलों के चलते कई एयरलाइंस ने सऊदी के लिए सर्विस को रोक दिया है, या फिर अनिश्चितकालीन सस्पेंशन पर डाल दिया है. ऐसे में यह धमाका और हमले ऐसे वक्त हुए हैं, जब रियाद में एक बड़े एनर्जी और इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस होने वाली है. 

15 अक्टूबर तक बढ़ाया फ्लाइट्स का कैंसिलेशन

हिंदुस्तान टाइम्स ने सूत्रों के हवाले से कहा है कि फ्लाइट्स का कैंसिलेशन 15 अक्टूबर 2026 तक बढ़ा दिया गया है. एयरलाइन ने कहा है कि अगर प्रभावित यात्री अपनी बुकिंग रद्द करते हैं, तो उन्हें पूरा रिफंड दिया जाएगा. साथ ही पूरे घटनाक्रम पर बारीकी से नजर रखी जा रही है. 

About the author कार्तिक सागर समाधिया

कार्तिक सागर समाधिया, ABP न्यूज में बतौर कंसल्टेंट सेवाएं दे रहे हैं. नेशनल और इंटरनेशनल खबरों पर लगातार नजर रखते हैं. कई राज्यों के विधानसभा चुनाव के अलावा साल 2019 में हुए लोक चुनावों से जुड़ी खबरों को कवर किया. एबीपी न्यूज से पहले दैनिक भास्कर, एशियानेट न्यूज, ईटीवी भारत, इंडिया टुडे से जुड़े रहे हैं. इस दौरान एडिटोरियल, टीवी-डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन से जुड़े कार्य किए. इंडिया टुडे के यूट्यूब, सोशल मीडिया पर कैप्सूल और लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो बनाने से जुड़ा अनुभव शामिल है. मीडिया का करीबन साढ़े 8 साल का अनुभव है. कोरोना और एमपी चुनाव के समय ग्राउंड से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स की हैं. साल 2016 में माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. मध्यप्रदेश के सीहोर शहर से ताल्लुक रखते हैं. कार्यक्षेत्र भोपाल, दिल्ली और हैदराबाद रहा है.

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Published at : 10 Oct 2026 10:35 PM (IST)
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