सावधान! Dehumidifier इस्तेमाल करने वालों के लिए बड़ी चेतावनी, ऐसा करने से हो सकता है बड़ा हादसा

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom दीवार से सटाकर न रखें, सस्ते प्लग से उपयोग टालें।

Dehumidifier: बरसात के मौसम में ज्यादातर लोग उमस भरी गर्मी से परेशान रहते हैं. ऐसे में लोग एसी का इस्तेमाल करते हैं जो उनके कमरे से नमी को कुछ हद तक कम करने का काम करती है. लेकिन बढ़ती टेक्नोलॉजी के साथ ही आज मार्केट में Dehumidifier डिवाइस भी आ चुका है जो घर में मौजूद नमी को पूरी तरह से कम करने का काम करता है. लेकिन कई बार लोग इस डिवाइस को गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं जिससे बड़ा हादसा होने की संभावना बढ़ जाती है.

कैसे काम करता है Dehumidifier

जानकारी के मुताबिक, ये एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कमरे की हवा में मौजूद एक्सट्रा नमी (Humidity) को कम करता है. इसका इस्तेमाल खासतौर पर बरसात के मौसम, बेसमेंट, स्टोर रूम या ऐसे घरों में किया जाता है जहां नमी ज्यादा रहती है. ये फफूंदी, बदबू और नमी से होने वाले नुकसान को कम करने में मदद करता है.

कैसे लग सकती है आग

दरअसल, एक्सपर्ट्स के अनुसार, Dehumidifier लंबे समय तक लगातार चलने, खराब वायरिंग, ओवरहीटिंग या पुराने मॉडल होने की वजह से आग लगने का खतरा पैदा कर सकता है. अगर मशीन के अंदर धूल जमा हो जाए या एयर वेंट बंद हो जाएं तो मोटर जरूरत से ज्यादा गर्म होने लगता है. ऐसी स्थिति में शॉर्ट सर्किट या आग लगने की संभावना काफी हद तक बढ़ जाती है.

कैसे रखें डिवाइस को सेफ

अगर आप भी अपने Dehumidifier को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो कुछ जरूरी चीजों को ध्यान में रखना चाहिए. हमेशा डिवाइस को फ्लैट और मजबूत सतह पर रखें. इसके एयर इनलेट और आउटलेट के आसपास अच्छी खासी खाली जगह छोड़ें ताकि हवा आसानी से निकल सके. समय-समय पर फिल्टर और वेंट की सफाई करते रहें जिससे डिवाइस में धूल न जमा होने पाए और डिवाइस ओवरहीटिंग के खतरे से बचा रहे. अगर मशीन से जलने जैसी गंध, अजीब तरह की आवाज या जरूरत से ज्यादा गर्मी महसूस हो तो तुरंत इसे बंद करके बिजली का प्लग निकाल दें.

इन गलतियों से बचें

जानकारी के लिए बता दें कि Dehumidifier का इस्तेमाल करते समय कुछ जरूरी चीजों का ध्यान रखना चाहिए और छोटी-मोटी गलतियों से भी बचना चाहिए. बता दें कि इसे कभी भी पर्दों, फर्नीचर या दीवार से बिल्कुल सटाकर नहीं रखना चाहिए क्योंकि इससे हवा का फ्लो रुक जाता है. एक्सटेंशन बोर्ड या सस्ते मल्टीप्लग में इसे लगाने से भी बचें. साथ ही, पानी से भरा टैंक समय पर खाली करें और डिवाइस को लंबे समय तक बिना निगरानी के लगातार चालू न छोड़ें.

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