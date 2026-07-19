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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीसावधान! Dehumidifier इस्तेमाल करने वालों के लिए बड़ी चेतावनी, ऐसा करने से हो सकता है बड़ा हादसा

सावधान! Dehumidifier इस्तेमाल करने वालों के लिए बड़ी चेतावनी, ऐसा करने से हो सकता है बड़ा हादसा

Dehumidifier: ये एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कमरे की हवा में मौजूद एक्सट्रा नमी (Humidity) को कम करता है.

Written By : हिमांशु तिवारी |  Updated at : 19 Jul 2026 11:55 AM (IST)
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  • दीवार से सटाकर न रखें, सस्ते प्लग से उपयोग टालें।

Dehumidifier: बरसात के मौसम में ज्यादातर लोग उमस भरी गर्मी से परेशान रहते हैं. ऐसे में लोग एसी का इस्तेमाल करते हैं जो उनके कमरे से नमी को कुछ हद तक कम करने का काम करती है. लेकिन बढ़ती टेक्नोलॉजी के साथ ही आज मार्केट में Dehumidifier डिवाइस भी आ चुका है जो घर में मौजूद नमी को पूरी तरह से कम करने का काम करता है. लेकिन कई बार लोग इस डिवाइस को गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं जिससे बड़ा हादसा होने की संभावना बढ़ जाती है.

कैसे काम करता है Dehumidifier

जानकारी के मुताबिक, ये एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कमरे की हवा में मौजूद एक्सट्रा नमी (Humidity) को कम करता है. इसका इस्तेमाल खासतौर पर बरसात के मौसम, बेसमेंट, स्टोर रूम या ऐसे घरों में किया जाता है जहां नमी ज्यादा रहती है. ये फफूंदी, बदबू और नमी से होने वाले नुकसान को कम करने में मदद करता है.

कैसे लग सकती है आग

दरअसल, एक्सपर्ट्स के अनुसार, Dehumidifier लंबे समय तक लगातार चलने, खराब वायरिंग, ओवरहीटिंग या पुराने मॉडल होने की वजह से आग लगने का खतरा पैदा कर सकता है. अगर मशीन के अंदर धूल जमा हो जाए या एयर वेंट बंद हो जाएं तो मोटर जरूरत से ज्यादा गर्म होने लगता है. ऐसी स्थिति में शॉर्ट सर्किट या आग लगने की संभावना काफी हद तक बढ़ जाती है.

कैसे रखें डिवाइस को सेफ

अगर आप भी अपने Dehumidifier को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो कुछ जरूरी चीजों को ध्यान में रखना चाहिए. हमेशा डिवाइस को फ्लैट और मजबूत सतह पर रखें. इसके एयर इनलेट और आउटलेट के आसपास अच्छी खासी खाली जगह छोड़ें ताकि हवा आसानी से निकल सके. समय-समय पर फिल्टर और वेंट की सफाई करते रहें जिससे डिवाइस में धूल न जमा होने पाए और डिवाइस ओवरहीटिंग के खतरे से बचा रहे. अगर मशीन से जलने जैसी गंध, अजीब तरह की आवाज या जरूरत से ज्यादा गर्मी महसूस हो तो तुरंत इसे बंद करके बिजली का प्लग निकाल दें.

इन गलतियों से बचें

जानकारी के लिए बता दें कि Dehumidifier का इस्तेमाल करते समय कुछ जरूरी चीजों का ध्यान रखना चाहिए और छोटी-मोटी गलतियों से भी बचना चाहिए. बता दें कि इसे कभी भी पर्दों, फर्नीचर या दीवार से बिल्कुल सटाकर नहीं रखना चाहिए क्योंकि इससे हवा का फ्लो रुक जाता है. एक्सटेंशन बोर्ड या सस्ते मल्टीप्लग में इसे लगाने से भी बचें. साथ ही, पानी से भरा टैंक समय पर खाली करें और डिवाइस को लंबे समय तक बिना निगरानी के लगातार चालू न छोड़ें.

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About the author हिमांशु तिवारी

स्मार्टफोन, गैजेट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और इंटरनेट टेक्नोलॉजी की दुनिया में मेरा इंटरेस्ट काफी ज्यादा है. मैं यानी हिमांशु तिवारी, ABP LIVE में टेक और डिजिटल सेक्शन का हिस्सा हूं. मैं नई टेक्नोलॉजी को आसान और दिलचस्प अंदाज में पाठकों तक पहुंचाने का काम करता हूं. स्मार्टफोन लॉन्च, वायरल टेक ट्रेंड्स, AI अपडेट्स, सोशल मीडिया फीचर्स और साइबर फ्रॉड जैसे विषयों पर मेरी पकड़ मजबूत है.

टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों को सिर्फ जानकारी तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उन्हें आम लोगों की जरूरत और रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर पेश करता हूं. खासतौर पर ऐसी खबरों पर काम करना पसंद करता हूं, जो लोगों के डिजिटल एक्सपीरियंस को सीधे प्रभावित करती हैं.

इसके अलावा मुझे नई टेक्नोलॉजी एक्सप्लोर करना, स्मार्टफोन फीचर्स को समझना और डिजिटल ट्रेंड्स पर रिसर्च करना पसंद है. मैं आसान भाषा और आकर्षक अंदाज में लिखने के लिए जाना जाता हूं, जिससे कठिन टेक्निकल बातें भी पाठकों के लिए समझना आसान हो जाती हैं. मैंने परास्नातक माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की है.
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Published at : 19 Jul 2026 11:55 AM (IST)
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Dehumidifier TECH NEWS HINDI
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