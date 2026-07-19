Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom बार-बार कंप्यूटर क्रैश, फ्रीज या अन्य सिस्टम गड़बड़ी।

Tech Tips: CPU (Central Processing Unit) किसी भी सिस्टम का सबसे जरूरी हिस्सा माना जाता है. अगर इसमें हल्की सी भी खराबी आती है तो आपका पूरा सिस्टम इससे प्रभावित होता है. इसके अलावा समय-समय पर सीपीयू को चेक करते रहना चाहिए क्योंकि ये पूरे सिस्टम का कंट्रोल सिस्टम भी होता है जो अगर खराब होता है तो आपको सही कराने में काफी पैसे खर्च करने पड़ सकते हैं. इसी कड़ी में आज हम आपको बताने जा रहे हैं ऐसे 5 बड़े संकेत के बारे में जिसे नजरअंदाज करना भारी पड़ सकता है. इसीलिए अगर आपका सीपीयू भी ये संकेत दे तो तुरंत सिस्टम को टेक्नीशियन से चेक कराना चाहिए.

अचानक परफॉर्मेंस कम हो जाए

अगर आपका कंप्यूटर पहले के मुकाबले खराब परफॉर्मेंस देने लगे या फिर अचानक से आपका सिस्टम खराब परफॉर्मेस देने लगे तो समझ जाइए कि आपके सीपीयू में कुछ गड़बड़ी है. हालांकि इसके पीछे दूसरे हार्डवेयर कारण भी हो सकते हैं इसलिए पहले अच्छे से चेक कर लेना बेहतर होता है.

जरूरत से ज्यादा गर्म होना

इसके साथ ही अगर आपका CPU जरूरत से ज्यादा गर्म हो रहा है तो समझ जाइए कि सिस्टम में कुछ खराबी है. अगर सिस्टम का फैन लगातार तेज आवाज कर रहा है, लैपटॉप या डेस्कटॉप जरूरत से ज्यादा गर्म हो रहा है या तापमान बहुत ज्यादा है तो ये CPU पर एक्सट्रा दबाव या कूलिंग सिस्टम में खराबी हो सकती है. लंबे समय तक ओवरहीटिंग CPU को भारी नुकसान पहुंचा सकता है.

बूट होने में दिक्कत

आपको बता दें कि अगर कंप्यूटर का पावर बटन दबाने पर सिस्टम सही तरीके से स्टार्ट नहीं होता, बार-बार बूट लूप में फंस जाता है या BIOS तक नहीं पहुंच पाता तो ये CPU या मदरबोर्ड से जुड़ी समस्या का संकेत हो सकता है. ऐसी स्थिति में हार्डवेयर टेस्ट करवाना चाहिए जिससे असली कारण सामने आ सकेगा.

कंप्यूटर बार-बार क्रैश या फ्रीज होना

अक्सर देखा गया है कि काम करते समय बार-बार कंप्यूटर फ्रीज हो जाता है या फिर अचानक रीस्टार्ट हो जाता है या ब्लू स्क्रीन जैसी समस्या आने लगती है. अगर आपके साथ ही ऐसा होता है तो ये CPU में गड़बड़ी का संकेत हो सकता है. हालांकि ऐसा RAM या स्टोरेज की समस्या के कारण भी हो सकता है लेकिन लगातार ऐसा होना नजरअंदाज नहीं करना चाहिए.

बार-बार सिस्टम में गड़बड़ी

इतना ही नहीं, अगर कंप्यूटर में अलग-अलग सॉफ्टवेयर बिना कारण बंद हो रहे हैं, फाइलें करप्ट होने लगी हैं या सिस्टम लगातार अजीब एरर दिखा रहा है तो इसका मतलब है कि CPU सही तरीके से काम नहीं कर पा रहा है. ऐसे मामलों में प्रोफेशनल डायग्नोस्टिक टेस्ट कराना ही सही ऑप्शन होता है.

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