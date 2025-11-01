हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेक्नोलॉजीअब भूल जाइए पासवर्ड टाइप करना! जानिए क्या है पासकी फीचर जिससे बस एक क्लिक में होगा लॉगिन आसान

अब भूल जाइए पासवर्ड टाइप करना! जानिए क्या है पासकी फीचर जिससे बस एक क्लिक में होगा लॉगिन आसान

Passkey Feature: व्हाट्सऐप ने अपने यूजर्स की प्राइवेसी और सुरक्षा को एक नए स्तर पर ले जाने के लिए पासकी फीचर पेश किया है.

By : एबीपी टेक डेस्क  | Updated at : 01 Nov 2025 02:41 PM (IST)
Passkey Feature: व्हाट्सऐप ने अपने यूजर्स की प्राइवेसी और सुरक्षा को एक नए स्तर पर ले जाने के लिए पासकी फीचर पेश किया है.

व्हाट्सऐप ने अपने यूजर्स की प्राइवेसी और सुरक्षा को एक नए स्तर पर ले जाने के लिए पासकी फीचर पेश किया है. इस फीचर के आने के बाद अब यूजर्स को लंबे और जटिल पासवर्ड बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. सिर्फ एक क्लिक, फिंगरप्रिंट या फेस रिकग्निशन के ज़रिए चैट बैकअप को सुरक्षित करना और एक्सेस करना बेहद आसान हो गया है.

1/6
व्हाट्सऐप ने धीरे-धीरे यह पासकी बेस्ड एन्क्रिप्शन फीचर सभी यूजर्स के लिए रोलआउट करना शुरू कर दिया है. पहले चैट बैकअप को सुरक्षित करने के लिए यूजर्स को 64 अंकों के लंबे पासवर्ड की जरूरत पड़ती थी जिसे याद रखना किसी चुनौती से कम नहीं था. लेकिन अब पासकी सिस्टम इस परेशानी से छुटकारा दिलाने वाला है.
व्हाट्सऐप ने धीरे-धीरे यह पासकी बेस्ड एन्क्रिप्शन फीचर सभी यूजर्स के लिए रोलआउट करना शुरू कर दिया है. पहले चैट बैकअप को सुरक्षित करने के लिए यूजर्स को 64 अंकों के लंबे पासवर्ड की जरूरत पड़ती थी जिसे याद रखना किसी चुनौती से कम नहीं था. लेकिन अब पासकी सिस्टम इस परेशानी से छुटकारा दिलाने वाला है.
2/6
अब जब भी आप अपने चैट बैकअप को Google Drive या iCloud में सेव करेंगे तो अलग से पासवर्ड बनाने की जरूरत नहीं होगी. पासकी फीचर सीधे आपके डिवाइस से जुड़ा होगा और यह आपकी पहचान को फिंगरप्रिंट, फेस आईडी या स्क्रीन लॉक के ज़रिए वेरिफाई करेगा. इस तरह न तो आपको पासवर्ड याद रखना होगा और न ही भूलने पर बैकअप खोने का डर रहेगा.
अब जब भी आप अपने चैट बैकअप को Google Drive या iCloud में सेव करेंगे तो अलग से पासवर्ड बनाने की जरूरत नहीं होगी. पासकी फीचर सीधे आपके डिवाइस से जुड़ा होगा और यह आपकी पहचान को फिंगरप्रिंट, फेस आईडी या स्क्रीन लॉक के ज़रिए वेरिफाई करेगा. इस तरह न तो आपको पासवर्ड याद रखना होगा और न ही भूलने पर बैकअप खोने का डर रहेगा.
3/6
व्हाट्सऐप का यह नया फीचर उसके मौजूदा एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन सिस्टम को और भी मजबूत बना रहा है. इस सिस्टम का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपके मैसेज और कॉल को सिर्फ आप और सामने वाला व्यक्ति ही पढ़ या सुन सकता है व्हाट्सऐप खुद भी नहीं. अब पासकी फीचर इसी सुरक्षा को बैकअप तक बढ़ा देता है ताकि अगर फोन खो भी जाए या नया डिवाइस ले लें तो भी आपकी चैट पूरी तरह सुरक्षित रहे.
व्हाट्सऐप का यह नया फीचर उसके मौजूदा एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन सिस्टम को और भी मजबूत बना रहा है. इस सिस्टम का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपके मैसेज और कॉल को सिर्फ आप और सामने वाला व्यक्ति ही पढ़ या सुन सकता है व्हाट्सऐप खुद भी नहीं. अब पासकी फीचर इसी सुरक्षा को बैकअप तक बढ़ा देता है ताकि अगर फोन खो भी जाए या नया डिवाइस ले लें तो भी आपकी चैट पूरी तरह सुरक्षित रहे.
4/6
इस फीचर को एक्टिव करने का तरीका भी बेहद आसान है. आपको बस व्हाट्सऐप की सेटिंग में जाकर Chats → Chat Backup → End-to-End Encrypted Backup ऑप्शन को ऑन करना होगा. इसके बाद यह सिस्टम अपने आप सक्रिय हो जाएगा.
इस फीचर को एक्टिव करने का तरीका भी बेहद आसान है. आपको बस व्हाट्सऐप की सेटिंग में जाकर Chats → Chat Backup → End-to-End Encrypted Backup ऑप्शन को ऑन करना होगा. इसके बाद यह सिस्टम अपने आप सक्रिय हो जाएगा.
5/6
व्हाट्सऐप ने कहा है कि यह नया फीचर यूजर्स को एक ऐसा अनुभव देगा, जिसमें सुरक्षा और सुविधा दोनों एक साथ मिलेंगी. अब न तो पासवर्ड याद रखने की टेंशन और न ही डेटा चोरी होने का डर सिर्फ एक टैप में मिलेगा बैकअप और पूरी सुरक्षा की गारंटी.
व्हाट्सऐप ने कहा है कि यह नया फीचर यूजर्स को एक ऐसा अनुभव देगा, जिसमें सुरक्षा और सुविधा दोनों एक साथ मिलेंगी. अब न तो पासवर्ड याद रखने की टेंशन और न ही डेटा चोरी होने का डर सिर्फ एक टैप में मिलेगा बैकअप और पूरी सुरक्षा की गारंटी.
6/6
पासकी फीचर व्हाट्सऐप यूजर्स के लिए एक बड़ा बदलाव साबित हो सकता है. यह न सिर्फ उनकी चैट्स को सुरक्षित रखेगा बल्कि उन्हें डिजिटल सुरक्षा के नए युग में और भी आत्मविश्वास देगा.
पासकी फीचर व्हाट्सऐप यूजर्स के लिए एक बड़ा बदलाव साबित हो सकता है. यह न सिर्फ उनकी चैट्स को सुरक्षित रखेगा बल्कि उन्हें डिजिटल सुरक्षा के नए युग में और भी आत्मविश्वास देगा.
Published at : 01 Nov 2025 02:39 PM (IST)
Tags :
TECH NEWS HINDI Passkey Feature

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'RSS पर बैन लगा देना चाहिए', खरगे की मांग पर आया संघ का जवाब; दत्तात्रेय होसबोले बोले- कोई वजह तो...
'RSS पर बैन लगा देना चाहिए', खरगे की मांग पर आया संघ का जवाब; दत्तात्रेय होसबोले बोले- कोई वजह तो...
बिहार
गोली नहीं फेफड़ा फटने और कार्डियक अरेस्ट से हुई दुलारचंद की मौत, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा
गोली नहीं फेफड़ा फटने और कार्डियक अरेस्ट से हुई दुलारचंद की मौत, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा
टेलीविजन
माही विज को जय भानुशाली से तलाक में मिलेगी 5 करोड़ की एलिमनी? एक्ट्रेस ने 8 मिनट के वीडियो में बताया सच, बोलीं- 'घर पर मेरी बीमार मां और तीन बच्चे...'
माही को जय से तलाक में मिलेगी 5 करोड़ की एलिमनी? एक्ट्रेस ने वीडियो में बताया सच
विश्व
हम चीन से पीछे चले जाएंगे, AI के लिए भारतीयों की जरूरत; ट्रंप की H-1B वीजा पॉलिसी का अमेरिका में विरोध
हम चीन से पीछे चले जाएंगे, AI के लिए भारतीयों की जरूरत; ट्रंप की H-1B वीजा पॉलिसी का अमेरिका में विरोध
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Dularchand Case: दुलारचंद हत्याकांड में चौंकाने वाले खुलासे के बाद भी कोई गिरफ्तारी क्यों नहीं?
Dularchand Case: दुलारचंद हत्या मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने पलट दिया पूरा खेल!
Dularchand Case: सूरजभान Vs अनंत सिंह की लड़ाई के बीच मौत का शिकार हुए दुलारचंद? | ABP News
शहनाज गिल | बिग बॉस 13 बनाम बिग बॉस 19 | बसीर अली का चौंकाने वाला ऐलविक्शन | शहबाज बदेशा
Shehnaaz Gill Movie Ikk Kudi | Ikk Kudi Public Review | रोते हुए शहनाज गिल के प्रशंसक | पंजाबी फिल्म

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
मध्यप्रदेश में निवेश, नवाचार और रोज़गार के संकल्प का अभ्युदय
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'RSS पर बैन लगा देना चाहिए', खरगे की मांग पर आया संघ का जवाब; दत्तात्रेय होसबोले बोले- कोई वजह तो...
'RSS पर बैन लगा देना चाहिए', खरगे की मांग पर आया संघ का जवाब; दत्तात्रेय होसबोले बोले- कोई वजह तो...
बिहार
गोली नहीं फेफड़ा फटने और कार्डियक अरेस्ट से हुई दुलारचंद की मौत, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा
गोली नहीं फेफड़ा फटने और कार्डियक अरेस्ट से हुई दुलारचंद की मौत, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा
टेलीविजन
माही विज को जय भानुशाली से तलाक में मिलेगी 5 करोड़ की एलिमनी? एक्ट्रेस ने 8 मिनट के वीडियो में बताया सच, बोलीं- 'घर पर मेरी बीमार मां और तीन बच्चे...'
माही को जय से तलाक में मिलेगी 5 करोड़ की एलिमनी? एक्ट्रेस ने वीडियो में बताया सच
विश्व
हम चीन से पीछे चले जाएंगे, AI के लिए भारतीयों की जरूरत; ट्रंप की H-1B वीजा पॉलिसी का अमेरिका में विरोध
हम चीन से पीछे चले जाएंगे, AI के लिए भारतीयों की जरूरत; ट्रंप की H-1B वीजा पॉलिसी का अमेरिका में विरोध
क्रिकेट
NZ vs ENG ODI: इंग्लैंड का सूपड़ा साफ, न्यूजीलैंड ने 2 विकेट से जीता तीसरा वनडे; 3-0 से जीत ली सीरीज
इंग्लैंड का सूपड़ा साफ, न्यूजीलैंड ने 2 विकेट से जीता तीसरा वनडे; 3-0 से जीत ली सीरीज
बिहार
'अब बिहारी कहलाना अपमान नहीं, सम्मान की बात', बिहार चुनाव से पहले CM नीतीश कुमार का संदेश
'अब बिहारी कहलाना अपमान नहीं, सम्मान की बात', बिहार चुनाव से पहले CM नीतीश कुमार का संदेश
हेल्थ
ऑपरेशन करने से पहले कुछ भी खाने-पीने से मना क्यों कर देते हैं डॉक्टर, इसका क्या होता है असर?
ऑपरेशन करने से पहले कुछ भी खाने-पीने से मना क्यों कर देते हैं डॉक्टर, इसका क्या होता है असर?
जनरल नॉलेज
Flying Snakes: कितने जहरीले होते हैं उड़ने वाले सांप, इंसान को काट ले तो कितनी देर में हो जाती है मौत
कितने जहरीले होते हैं उड़ने वाले सांप, इंसान को काट ले तो कितनी देर में हो जाती है मौत
ABP NEWS
China Space Mission: China ने अपने सबसे कम उम्र के अंतरिक्ष यात्री को स्पेस में भेजा |China News
China Space Mission: China ने अपने सबसे कम उम्र के अंतरिक्ष यात्री को स्पेस में भेजा |China News
ENT LIVE
इमरान हाशमी का इंटरव्यू | बॉलीवुड के बुरे लोग | सोशल मीडिया पर वायरल होना और हक
इमरान हाशमी का इंटरव्यू | बॉलीवुड के बुरे लोग | सोशल मीडिया पर वायरल होना और हक
ABP NEWS
नचनिया कहे जाने पर पहली बार क्या बोले Khesari Lal Yadav | ABP NEWS SHORTS
नचनिया कहे जाने पर पहली बार क्या बोले Khesari Lal Yadav | ABP NEWS SHORTS
ENT LIVE
इमरान हाशमी का इंटरव्यू | यामी गौतम | हक़ | शाह बानो केस से प्रेरित
इमरान हाशमी का इंटरव्यू | यामी गौतम | हक़ | शाह बानो केस से प्रेरित
ABP NEWS
Bihar Elections 2025: 'Bihar में NDA देगी 1 करोड़ नौकरियों की सौगात'- Samrat Choudhary
Bihar Elections 2025: 'Bihar में NDA देगी 1 करोड़ नौकरियों की सौगात'- Samrat Choudhary
Embed widget