अब भूल जाइए पासवर्ड टाइप करना! जानिए क्या है पासकी फीचर जिससे बस एक क्लिक में होगा लॉगिन आसान

व्हाट्सऐप का यह नया फीचर उसके मौजूदा एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन सिस्टम को और भी मजबूत बना रहा है. इस सिस्टम का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपके मैसेज और कॉल को सिर्फ आप और सामने वाला व्यक्ति ही पढ़ या सुन सकता है व्हाट्सऐप खुद भी नहीं. अब पासकी फीचर इसी सुरक्षा को बैकअप तक बढ़ा देता है ताकि अगर फोन खो भी जाए या नया डिवाइस ले लें तो भी आपकी चैट पूरी तरह सुरक्षित रहे.