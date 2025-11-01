एक्सप्लोरर
अब भूल जाइए पासवर्ड टाइप करना! जानिए क्या है पासकी फीचर जिससे बस एक क्लिक में होगा लॉगिन आसान
Passkey Feature: व्हाट्सऐप ने अपने यूजर्स की प्राइवेसी और सुरक्षा को एक नए स्तर पर ले जाने के लिए पासकी फीचर पेश किया है.
व्हाट्सऐप ने अपने यूजर्स की प्राइवेसी और सुरक्षा को एक नए स्तर पर ले जाने के लिए पासकी फीचर पेश किया है. इस फीचर के आने के बाद अब यूजर्स को लंबे और जटिल पासवर्ड बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. सिर्फ एक क्लिक, फिंगरप्रिंट या फेस रिकग्निशन के ज़रिए चैट बैकअप को सुरक्षित करना और एक्सेस करना बेहद आसान हो गया है.
Published at : 01 Nov 2025 02:39 PM (IST)
