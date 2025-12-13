दूध को बच्चों का फेवरेट बनाना अब आसान, बस इस ड्राई फ्रूट पाउडर का करें इस्तेमाल

बादाम, काजू, पिस्ता और अखरोट जैसे ड्राई फ्रूट्स का पाउडर दूध में डालने से उसका स्वाद बहुत बढ़ जाता है. बच्चों को यह बेहद पसंद आता है. साथ ही इसमें मौजूद पोषक तत्व शरीर की शक्ति, दिमाग और हड्डियों को मजबूत बनाते हैं.