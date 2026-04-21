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USB Killer क्या है? एक बार लगाया और फोन-लैपटॉप तुरंत खत्म! जानिए कैसे ये छोटा सा डिवाइस बन जाता है डिजिटल हथियार
USB Killer: यह छोटा सा दिखने वाला डिवाइस कुछ ही सेकंड में आपके महंगे गैजेट को बेकार बना सकता है. जैसे ही इसे किसी डिवाइस से जोड़ा जाता है यह तुरंत उस डिवाइस के अंदर बहुत ज्यादा वोल्टेज भेजता है.
USB Killer नाम सुनते ही अंदाजा लग जाता है कि यह कोई साधारण डिवाइस नहीं है लेकिन असल में यह दिखने में बिल्कुल एक आम पेन ड्राइव जैसा ही होता है. यही इसकी सबसे खतरनाक बात है. अगर आपको कहीं कोई अनजान USB ड्राइव मिल जाए और आप उसे बिना सोचे-समझे अपने फोन, लैपटॉप या कंप्यूटर में लगा दें तो यह एक बड़ी गलती साबित हो सकती है. ऐसा इसलिए क्योंकि USB Killer का मकसद डेटा ट्रांसफर नहीं बल्कि डिवाइस को पूरी तरह खराब करना होता है.
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Published at : 21 Apr 2026 07:21 PM (IST)
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भावेष पाण्डेय
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