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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेक्नोलॉजीUSB Killer क्या है? एक बार लगाया और फोन-लैपटॉप तुरंत खत्म! जानिए कैसे ये छोटा सा डिवाइस बन जाता है डिजिटल हथियार

USB Killer क्या है? एक बार लगाया और फोन-लैपटॉप तुरंत खत्म! जानिए कैसे ये छोटा सा डिवाइस बन जाता है डिजिटल हथियार

USB Killer: यह छोटा सा दिखने वाला डिवाइस कुछ ही सेकंड में आपके महंगे गैजेट को बेकार बना सकता है. जैसे ही इसे किसी डिवाइस से जोड़ा जाता है यह तुरंत उस डिवाइस के अंदर बहुत ज्यादा वोल्टेज भेजता है.

By : एबीपी टेक डेस्क  | Updated at : 21 Apr 2026 07:21 PM (IST)
USB Killer: यह छोटा सा दिखने वाला डिवाइस कुछ ही सेकंड में आपके महंगे गैजेट को बेकार बना सकता है. जैसे ही इसे किसी डिवाइस से जोड़ा जाता है यह तुरंत उस डिवाइस के अंदर बहुत ज्यादा वोल्टेज भेजता है.

USB Killer नाम सुनते ही अंदाजा लग जाता है कि यह कोई साधारण डिवाइस नहीं है लेकिन असल में यह दिखने में बिल्कुल एक आम पेन ड्राइव जैसा ही होता है. यही इसकी सबसे खतरनाक बात है. अगर आपको कहीं कोई अनजान USB ड्राइव मिल जाए और आप उसे बिना सोचे-समझे अपने फोन, लैपटॉप या कंप्यूटर में लगा दें तो यह एक बड़ी गलती साबित हो सकती है. ऐसा इसलिए क्योंकि USB Killer का मकसद डेटा ट्रांसफर नहीं बल्कि डिवाइस को पूरी तरह खराब करना होता है.

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यह छोटा सा दिखने वाला डिवाइस कुछ ही सेकंड में आपके महंगे गैजेट को बेकार बना सकता है. जैसे ही इसे किसी डिवाइस से जोड़ा जाता है यह तुरंत उस डिवाइस के अंदर बहुत ज्यादा वोल्टेज भेजता है. यह वोल्टेज इतना ज्यादा होता है कि डिवाइस का मदरबोर्ड और उसकी मुख्य चिप यानी आईसी जल सकती है. एक बार ऐसा हो जाने के बाद डिवाइस को ठीक कर पाना लगभग नामुमकिन हो जाता है.
यह छोटा सा दिखने वाला डिवाइस कुछ ही सेकंड में आपके महंगे गैजेट को बेकार बना सकता है. जैसे ही इसे किसी डिवाइस से जोड़ा जाता है यह तुरंत उस डिवाइस के अंदर बहुत ज्यादा वोल्टेज भेजता है. यह वोल्टेज इतना ज्यादा होता है कि डिवाइस का मदरबोर्ड और उसकी मुख्य चिप यानी आईसी जल सकती है. एक बार ऐसा हो जाने के बाद डिवाइस को ठीक कर पाना लगभग नामुमकिन हो जाता है.
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USB Killer की असली ताकत उसके काम करने के तरीके में छिपी होती है. जब इसे USB पोर्ट में लगाया जाता है तो यह सबसे पहले डिवाइस से ही बिजली खींचना शुरू करता है. इसके अंदर लगे छोटे-छोटे कैपेसिटर इस ऊर्जा को जमा करते रहते हैं.
USB Killer की असली ताकत उसके काम करने के तरीके में छिपी होती है. जब इसे USB पोर्ट में लगाया जाता है तो यह सबसे पहले डिवाइस से ही बिजली खींचना शुरू करता है. इसके अंदर लगे छोटे-छोटे कैपेसिटर इस ऊर्जा को जमा करते रहते हैं.
Published at : 21 Apr 2026 07:21 PM (IST)
Tags :
Tech Tips TECH NEWS HINDI USB Killer Device

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