USB Killer क्या है? एक बार लगाया और फोन-लैपटॉप तुरंत खत्म! जानिए कैसे ये छोटा सा डिवाइस बन जाता है डिजिटल हथियार

यह छोटा सा दिखने वाला डिवाइस कुछ ही सेकंड में आपके महंगे गैजेट को बेकार बना सकता है. जैसे ही इसे किसी डिवाइस से जोड़ा जाता है यह तुरंत उस डिवाइस के अंदर बहुत ज्यादा वोल्टेज भेजता है. यह वोल्टेज इतना ज्यादा होता है कि डिवाइस का मदरबोर्ड और उसकी मुख्य चिप यानी आईसी जल सकती है. एक बार ऐसा हो जाने के बाद डिवाइस को ठीक कर पाना लगभग नामुमकिन हो जाता है.