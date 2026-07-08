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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीदवाओं के बाद अब आपकी रोजमर्रा की चीजों पर भी AI का कब्जा! जानिए कैसे बना रही है नए प्रोडक्ट्स

दवाओं के बाद अब आपकी रोजमर्रा की चीजों पर भी AI का कब्जा! जानिए कैसे बना रही है नए प्रोडक्ट्स

AI: एआई सिर्फ शैंपू बनाने तक ही सीमित नहीं रह गया है. ये अब आपके खाने-पीने वाले सामानों को भी तैयार करने में मदद कर रहा है.

Written By : हिमांशु तिवारी |  Updated at : 08 Jul 2026 04:55 PM (IST)
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  • हालांकि, विशेषज्ञों ने एआई निर्मित उत्पादों की गुणवत्ता पर चिंता जताई है।

AI: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज के समय में काफी ज्यादा एडवांस हो चुकी है. अब इंसानों की जगहों पर रोबोट्स तक आ चुके हैं जो इंसानों की तुलना में काफी बेहतर तरीके से काम कर रहे हैं. इतना ही नहीं, बड़ी फैक्टरी में भी अब धीरे-धीरे एआई का इस्तेमाल शुरू हो चुका है. बता दें कि पहले एआई आपके लिए दवाओं के बनाने का काम करता था. लेकिन अब ये आपकी डेली की चीजों तक भी पहुंच चुका है. घर में इस्तेमाल होने वाली डेली चीजें को भी अब एआई की मदद से तैयार किया जा रहा है.

खाने-पीने के सामान में भी हो रहा एआई का इस्तेमाल

एआई सिर्फ शैंपू बनाने तक ही सीमित नहीं रह गया है. ये अब आपके खाने-पीने वाले सामानों को भी तैयार करने में मदद कर रहा है. आज Nestle और Haleon जैसी कंपनियां भी AI का तेजी से इस्तेमाल कर रही हैं.

इन कंपनियों के अनुसार, AI की मदद से नए इंग्रीडिएंट्स की टेस्टिंग की जाती है जो पहले के मुकाबले काफी बेहतर तरीके से हो पा रहा है. इतना ही नहीं, एआई अब नए प्रोडक्ट्स को लेकर नए आईडिया भी पेश कर रहा है जो कंपनियों के लिए काफी लाभदायक साबित हो रहा है.

इस कंपनी ने शुरू की रिसर्च

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, ब्यूटी और स्किनकेयर की बड़ी कंपनी L'Oréal ने अपने रिसर्च और डेवलपमेंट में अब AI का इस्तेमाल शुरू कर दिया है. कंपनी अब एआई के इस्तेमाल से तेजी से प्रोडक्ट को बनाने पर काम कर रही है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, कंपनी अब पहले की तुलना में लगभग चार गुना तेजी से नए प्रोडक्ट को तैयार कर रही है.

जानकारी के मुताबिक, एआई कंपनी के प्रोडक्ट में ऐसे Molecules की पहचान करती है जो बालों के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल हो सके. इसी के बाद कंपनी ने एक नया शैंपू भी तैयार किया है जो दावा करता है कि ये बालों का ज्यादा घना बना देगा. इतना ही नहीं, कंपनी अपने लैब में पिछले करीब 4 सालों से एआई का इस्तेमाल कर रही है. ऐसे में माना जा रहा है कि आने वाले सालों में एआई बाकी चीजों को तैयार करने में भी मदद कर सकेगा. हालांकि, इसको लेकर कई एक्सपर्ट्स के मन में क्वालिटी को लेकर चिंताएं भी मौजूद हैं जिनपर आज भी विचार करने की जरूरत है.

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About the author हिमांशु तिवारी

स्मार्टफोन, गैजेट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और इंटरनेट टेक्नोलॉजी की दुनिया में मेरा इंटरेस्ट काफी ज्यादा है. मैं यानी हिमांशु तिवारी, ABP LIVE में टेक और डिजिटल सेक्शन का हिस्सा हूं. मैं नई टेक्नोलॉजी को आसान और दिलचस्प अंदाज में पाठकों तक पहुंचाने का काम करता हूं. स्मार्टफोन लॉन्च, वायरल टेक ट्रेंड्स, AI अपडेट्स, सोशल मीडिया फीचर्स और साइबर फ्रॉड जैसे विषयों पर मेरी पकड़ मजबूत है.

टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों को सिर्फ जानकारी तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उन्हें आम लोगों की जरूरत और रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर पेश करता हूं. खासतौर पर ऐसी खबरों पर काम करना पसंद करता हूं, जो लोगों के डिजिटल एक्सपीरियंस को सीधे प्रभावित करती हैं.

इसके अलावा मुझे नई टेक्नोलॉजी एक्सप्लोर करना, स्मार्टफोन फीचर्स को समझना और डिजिटल ट्रेंड्स पर रिसर्च करना पसंद है. मैं आसान भाषा और आकर्षक अंदाज में लिखने के लिए जाना जाता हूं, जिससे कठिन टेक्निकल बातें भी पाठकों के लिए समझना आसान हो जाती हैं. मैंने परास्नातक माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की है.
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Published at : 08 Jul 2026 04:55 PM (IST)
Tags :
Artificial Intelligence TECH NEWS HINDI
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