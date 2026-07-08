दवाओं के बाद अब आपकी रोजमर्रा की चीजों पर भी AI का कब्जा! जानिए कैसे बना रही है नए प्रोडक्ट्स

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom हालांकि, विशेषज्ञों ने एआई निर्मित उत्पादों की गुणवत्ता पर चिंता जताई है।

AI: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज के समय में काफी ज्यादा एडवांस हो चुकी है. अब इंसानों की जगहों पर रोबोट्स तक आ चुके हैं जो इंसानों की तुलना में काफी बेहतर तरीके से काम कर रहे हैं. इतना ही नहीं, बड़ी फैक्टरी में भी अब धीरे-धीरे एआई का इस्तेमाल शुरू हो चुका है. बता दें कि पहले एआई आपके लिए दवाओं के बनाने का काम करता था. लेकिन अब ये आपकी डेली की चीजों तक भी पहुंच चुका है. घर में इस्तेमाल होने वाली डेली चीजें को भी अब एआई की मदद से तैयार किया जा रहा है.

खाने-पीने के सामान में भी हो रहा एआई का इस्तेमाल

एआई सिर्फ शैंपू बनाने तक ही सीमित नहीं रह गया है. ये अब आपके खाने-पीने वाले सामानों को भी तैयार करने में मदद कर रहा है. आज Nestle और Haleon जैसी कंपनियां भी AI का तेजी से इस्तेमाल कर रही हैं.

इन कंपनियों के अनुसार, AI की मदद से नए इंग्रीडिएंट्स की टेस्टिंग की जाती है जो पहले के मुकाबले काफी बेहतर तरीके से हो पा रहा है. इतना ही नहीं, एआई अब नए प्रोडक्ट्स को लेकर नए आईडिया भी पेश कर रहा है जो कंपनियों के लिए काफी लाभदायक साबित हो रहा है.

इस कंपनी ने शुरू की रिसर्च

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, ब्यूटी और स्किनकेयर की बड़ी कंपनी L'Oréal ने अपने रिसर्च और डेवलपमेंट में अब AI का इस्तेमाल शुरू कर दिया है. कंपनी अब एआई के इस्तेमाल से तेजी से प्रोडक्ट को बनाने पर काम कर रही है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, कंपनी अब पहले की तुलना में लगभग चार गुना तेजी से नए प्रोडक्ट को तैयार कर रही है.

जानकारी के मुताबिक, एआई कंपनी के प्रोडक्ट में ऐसे Molecules की पहचान करती है जो बालों के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल हो सके. इसी के बाद कंपनी ने एक नया शैंपू भी तैयार किया है जो दावा करता है कि ये बालों का ज्यादा घना बना देगा. इतना ही नहीं, कंपनी अपने लैब में पिछले करीब 4 सालों से एआई का इस्तेमाल कर रही है. ऐसे में माना जा रहा है कि आने वाले सालों में एआई बाकी चीजों को तैयार करने में भी मदद कर सकेगा. हालांकि, इसको लेकर कई एक्सपर्ट्स के मन में क्वालिटी को लेकर चिंताएं भी मौजूद हैं जिनपर आज भी विचार करने की जरूरत है.

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