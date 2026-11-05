Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom Intel, AMD, Snapdragon मॉडलों की कीमत ₹1,36,990 से शुरू होती है.

Asus Zenbook 14 Launch : Asus ने भारतीय बाजार में अपना नया Zenbook 14 (2026) लॉन्च कर दिया है. इस लैपटॉप की खास बात यह है कि कंपनी ने इसे तीन अलग-अलग प्रोसेसर ऑप्शनों के साथ पेश किया है. यूजर्स अपनी जरूरत के हिसाब से Intel, AMD और Qualcomm में से चुनाव कर सकते हैं. इसके अलावा इसमें OLED टचस्क्रीन, AI प्रोसेसिंग क्षमता और लंबी बैटरी लाइफ जैसे फीचर्स भी दिए गए हैं. कंपनी का दावा है कि यह लैपटॉप एक बार चार्ज करने पर 33 घंटे तक चल सकता है. तो आइए जानते हैं कि इस लैपटॉप की कीमत और खास फीचर्स क्या हैं.

Asus Zenbook 14 (2026) के खास फीचर्स क्या हैं?

Intel मॉडल में 14 इंच का 3K OLED टचस्क्रीन दिया गया है, जिसका रिफ्रेश रेट 120Hz है. यह 1,100 निट्स की HDR पीक ब्राइटनेस और 100 प्रतिशत DCI-P3 कलर कवरेज सपोर्ट करता है. AMD वेरिएंट में 14 इंच का Full-HD+ OLED डिस्प्ले मिलता है, जबकि Snapdragon मॉडल में भी Full-HD+ OLED स्क्रीन दी गई है. इन दोनों में 60Hz रिफ्रेश रेट मिलता है. AMD मॉडल स्टाइलस सपोर्ट के साथ आता है.

बैटरी को लेकर कंपनी का बड़ा दावा

Asus का कहना है कि Zenbook 14 एक बार चार्ज करने पर 33 घंटे तक यूज किया जा सकता है, हालांकि Intel मॉडल में 70Wh और AMD वेरिएंट में 50Wh की बैटरी दी गई है. इसमें USB Type-C फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है और बॉक्स में 68W का अडैप्टर दिया गया है.

AI टास्क के लिए भी है खास क्षमता

Intel वेरिएंट में Core Ultra 9 386H प्रोसेसर दिया गया है, जिसमें 16 कोर और 16 थ्रेड हैं. AMD मॉडल Ryzen AI 7 345 चिपसेट के साथ आता है, जबकि Snapdragon वेरिएंट में X1-26-100 प्रोसेसर मिलता है. इसमें 8 कोर और 8 थ्रेड हैं. कंपनी के मुताबिक, Intel और AMD मॉडल में 50 TOPS तक NPU परफॉर्मेंस मिलती है, जबकि Snapdragon वेरिएंट 45 TOPS तक की क्षमता देता है. इन तीनों मॉडल Windows 11 Home पर चलते हैं और इनमें 16GB LPDDR5X RAM के साथ 512GB SSD स्टोरेज मिलता है.

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कनेक्टिविटी के लिए मिलेंगे कई पोर्ट

लैपटॉप में वेरिएंट के हिसाब से USB Type-A, USB Type-C, HDMI 2.1 और 3.5mm ऑडियो जैक दिए गए हैं. Intel मॉडल में Thunderbolt 4 पोर्ट भी मिलता है. Intel और AMD वेरिएंट Wi-Fi 6E और Bluetooth 5.4 सपोर्ट करते हैं, जबकि Snapdragon मॉडल में Bluetooth 5.3 दिया गया है. इसके साथ कंपनी ने ZenMouse MD202 भी पेश किया है. इसमें Ceraluminum टॉप कवर और एक से ज्यादा डिवाइस से कनेक्ट होने की सुविधा मिलती है.

Asus Zenbook 14 (2026) की कीमत क्या है?

Asus Zenbook 14 की शुरुआती कीमत भारत में 1,36,990 रुपये रखी गई है. इसका टॉप मॉडल Intel Core Ultra 9 प्रोसेसर के साथ आता है, जिसकी कीमत 1,67,990 रुपये है. वहीं AMD Ryzen AI 7 वाले वेरिएंट को 1,56,990 रुपये में खरीदा जा सकता है. लैपटॉप के तीनों वेरिएंट अलग-अलग चिपसेट के साथ उपलब्ध हैं. इसे Asus के एक्सक्लूसिव स्टोर्स, ई-शॉप, Amazon, Croma, Reliance Digital और Vijay Sales से खरीदा जा सकेगा. कंपनी नो-कॉस्ट EMI और कम ब्याज वाली EMI का ऑप्शन भी दे रही है.

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