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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियागोवा SIR पर बॉम्बे हाईकोर्ट का EC को आदेश, '6 डिलीट वोटर के नाम वापस जोड़ें'

गोवा SIR पर बॉम्बे हाईकोर्ट का EC को आदेश, '6 डिलीट वोटर के नाम वापस जोड़ें'

बॉम्बे हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग को आदेश दिया है कि वह गोवा SIR के दौरान एक परिवार के 6 वोटर्स के नाम डिलीट जो किए हैं, उसे दोबारा से जोड़ा जाए. कोर्ट का आदेश एसआईआर को लेकर हो रहे विरोध के बीच आया.

Written By : कार्तिक सागर समाधिया |  Updated at : 05 Nov 2026 04:10 PM (IST)
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बॉम्बे हाईकोर्ट ने ECI को आदेश दिया कि वह गोवा के रहने वाले परेश सालगांवकर और उनके परिजनों के नाम वोटर लिस्ट में शामिल करें, जिन्हें एसआईआर के दौरान हटा दिया गया था. कोर्ट ने 6 मतदाताओं के नाम वापस जोड़ने का आदेश दिया.

बॉम्बे हाईकोर्ट के इस आदेश को राजनीतिक रूप से काफी अहम माना जा सकता है. गुरुवार को गोवा बेंच ने निर्वाचन आयोग को निर्देश दिया है कि वह राज्य में वोटर्स लिस्ट के एसआईआर के दौरान हटाए गए छ वोटर्स के नाम को दोबारा से जोड़े. चार दिन तक इस मामले में सुनवाई चली. इसे जस्टिस वाल्मीकि मेनेजेस और जस्टिस अमित जामसांडेकर की खंडपीठ ने गुरुवार को अपना फैसला सुनाया.

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यह आदेश उन वोटर्स की याचिकाओं पर दिया गया है, जिन्होंने वोटर लिस्ट से अपना नाम हटाए जाने और फॉर्म-8 को खारिज करने को लेकर चुनौती दी थी.

EC ने याचिका खारिज करने की मांग की थी

इससे पहले चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश का हवाला दिया कि अदालत से इस मामले की सुनवाई टालने का अनुरोध किया था. उस आदेश में हाईकोर्ट से रिट याचिकाओं कार्यवाही को स्थगित रखने को कहा गया था. चुनाव आयोग ने कहा है कि गोवा में चुनौती पूरी एसआईआर की प्रोसेस से जुड़ी है. इसमें मतदाताओं के नाम हटाने की प्रक्रिया भी शामिल है.

10 दिन का हाईकोर्ट ने दिया समय

हाईकोर्ट की गोवा बेंच ने कहा कि वह सांता क्रूज निर्वाचन क्षेत्र के परेश सालगांवकर और उनके परिवार के पांच सदस्यों के नाम, एड्रेस का सत्यापन के बाद 10 दिनों के भीतर इन्हें बहाल करे. एड्रेस बदलने के लिए फॉर्म-8 जमा करने के बावजूद, एसआईआर के दौरान उनके नाम हटा दिए थे. कोर्ट ने चुनाव आयोग की याचिका खारिज करते हुए कहा है कि एसआईआर प्रक्रिया को चुनौती नहीं दी गई है. 

कोर्ट ने अपने आदेश में और क्या कहा है?

बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक, इससे पहले कोर्ट ने पहली नजर माना है कि मौजूदा कार्यवाही अन्य जगह पर चल रही एसआईआर से जुड़ी चुनौती से अलग है. गोवा में संशोधन प्रक्रिया पहले ही पूरी हो चुकी है. हाईकोर्ट ने ऑटोमैटिक सिस्टम को लेकर चुनाव आयोग की आलोचना भी की है. यह ऑटोमेशन एड्रेस बदलने के बाद सीधा वोटर लिस्ट से नाम हटा देता है. बेंच ने माना है कि वोटर्स से उनके पुराने एड्रेस के लिए एन्यूमरेशन फॉर्म (गणना फॉर्म) पर साइन करवाना, उन्हें गलत घोषणा करने के लिए मजबूर करता है.

इस दौरान चुनाव आयोग को कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा कि कानूनी कार्यवाही बाहरी जनधारणा के बजाय पूरी तरह से वैधानिक कानूनों के मुताबिक होना चाहिए. कोर्ट ने एक ऐसी जटिल स्थिति की ओर भी इशारा किया है, जहां दूसरी जगह चले गए वोटर्स के फॉर्म-8 खारिज कर दिए जाते  हैं.

उन्हें मजबूरन फॉर्म-6 भरना पड़ता है. इस फॉर्म में उन्हें गलत घोषणा करनी पड़ती है. वे कहीं और रजिस्टर्ड नहीं है. कोर्ट ने जोर देकर कहा है कि वैधानिक नियमों के मुताबिक, वोटर्स लिस्ट से किसी का नाम हटाने से पहले उसने अपनी बात रखने का मौका देना अनिवार्य है. संशोधन प्रक्रिया के दौरान इसे अनदेखा नहीं किया जा सकता है. 

About the author कार्तिक सागर समाधिया

कार्तिक सागर समाधिया, ABP न्यूज में बतौर कंसल्टेंट सेवाएं दे रहे हैं. नेशनल और इंटरनेशनल खबरों पर लगातार नजर रखते हैं. कई राज्यों के विधानसभा चुनाव के अलावा साल 2019 में हुए लोक चुनावों से जुड़ी खबरों को कवर किया. एबीपी न्यूज से पहले दैनिक भास्कर, एशियानेट न्यूज, ईटीवी भारत, इंडिया टुडे से जुड़े रहे हैं. इस दौरान एडिटोरियल, टीवी-डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन से जुड़े कार्य किए. इंडिया टुडे के यूट्यूब, सोशल मीडिया पर कैप्सूल और लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो बनाने से जुड़ा अनुभव शामिल है. मीडिया का करीबन साढ़े 8 साल का अनुभव है. कोरोना और एमपी चुनाव के समय ग्राउंड से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स की हैं. साल 2016 में माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. मध्यप्रदेश के सीहोर शहर से ताल्लुक रखते हैं. कार्यक्षेत्र भोपाल, दिल्ली और हैदराबाद रहा है.

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Published at : 05 Nov 2026 03:38 PM (IST)
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