एक्सप्लोरर
सेकंड हैंड फोन लेने से पहले रुकिए! एक छोटी सी वेरिफिकेशन गलती करा सकती है बड़ा नुकसान
Second Hand Smartphone: आज के समय में महंगे स्मार्टफोन हर किसी की पहुंच में नहीं होते इसलिए लोग सेकंड हैंड या रिफर्बिश्ड फोन की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं.
आज के समय में महंगे स्मार्टफोन हर किसी की पहुंच में नहीं होते इसलिए लोग सेकंड हैंड या रिफर्बिश्ड फोन की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं. कम कीमत में अच्छा फोन मिल जाना फायदे का सौदा लगता है लेकिन अगर खरीदने से पहले थोड़ी सी भी लापरवाही हो जाए तो यही सस्ता फोन आगे चलकर बड़ी परेशानी बन सकता है. कई मामलों में लोग बिना जांच-पड़ताल के फोन ले लेते हैं और बाद में पछताना पड़ता है.
1/5
2/5
Published at : 27 Jan 2026 10:13 AM (IST)
टेक्नोलॉजी
5 Photos
सेकंड हैंड फोन लेने से पहले रुकिए! एक छोटी सी वेरिफिकेशन गलती करा सकती है बड़ा नुकसान
टेक्नोलॉजी
6 Photos
80% से ऊपर चार्ज करना पड़ सकता है भारी! जानिए क्या है 80-20 बैटरी का नियम जो फोन का बैकअप बना देगा दमदार
टेक्नोलॉजी
6 Photos
आपका फोन बन चुका है जासूस? कहीं Google तो नहीं चुपचाप कलेक्ट कर रहा आपका सारा डेटा
टेक्नोलॉजी
6 Photos
न OTP की जरूरत, न पासवर्ड का झंझट, फिर भी खाली हो सकता है आपका बैंक अकाउंट, जानिए कैसे हो रहा फ्रॉड
टेक्नोलॉजी
6 Photos
आपके फोन में छिपा है सोना-चांदी का खजाना! जानिए मोबाइल के किस हिस्से में होता है असली माल
टेक्नोलॉजी
5 Photos
भारत के इस राज्य में सोशल मीडिया पर सख्ती! 16 साल से कम उम्र के बच्चे नहीं कर पाएंगे यूज, जानिए पूरी जानकारी
टेक्नोलॉजी
6 Photos
फोन को Factory Reset कब करना सही है? जरा संभल जाइए, कहीं आप भी तो नहीं कर रहे ये बड़ी गलती
टेक्नोलॉजी
5 Photos
स्मार्ट टीवी स्लो चल रहा है? नया टीवी लेने से पहले ये सीक्रेट सेटिंग्स बदलें, हो जाएगा सुपरफास्ट
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
'देश गलत दिशा में, मुसलमानों को लगातार...', मौलाना अरशद मदनी का बड़ा बयान, जानें क्या कहा?
बिहार
NEET छात्रा मौत मामला: रेप की आशंका के बीच 6 संदिग्धों का DNA सैंपल लिया गया, सभी जाते थे शंभु हॉस्टल
विश्व
ईरान पर किसी भी वक्त हमला! समंदर में अमेरिका का विध्वंसक, ट्रंप के इशारे पर...तेहरान भी पानी लाल करने को तैयार
क्रिकेट
आयरलैंड को हराकर इटली ने क्रिकेट जगत को चौंकाया, टी20 इंटरनेशनल में इस खिलाड़ी ने की रोहित के रिकॉर्ड की बराबरी
Advertisement
टेक्नोलॉजी
5 Photos
सेकंड हैंड फोन लेने से पहले रुकिए! एक छोटी सी वेरिफिकेशन गलती करा सकती है बड़ा नुकसान
टेक्नोलॉजी
6 Photos
80% से ऊपर चार्ज करना पड़ सकता है भारी! जानिए क्या है 80-20 बैटरी का नियम जो फोन का बैकअप बना देगा दमदार
प्रदीप भंडारीबीजेपी नेता
Opinion