हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेक्नोलॉजीसेकंड हैंड फोन लेने से पहले रुकिए! एक छोटी सी वेरिफिकेशन गलती करा सकती है बड़ा नुकसान

सेकंड हैंड फोन लेने से पहले रुकिए! एक छोटी सी वेरिफिकेशन गलती करा सकती है बड़ा नुकसान

Second Hand Smartphone: आज के समय में महंगे स्मार्टफोन हर किसी की पहुंच में नहीं होते इसलिए लोग सेकंड हैंड या रिफर्बिश्ड फोन की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं.

By : एबीपी टेक डेस्क  | Updated at : 27 Jan 2026 10:13 AM (IST)
Second Hand Smartphone: आज के समय में महंगे स्मार्टफोन हर किसी की पहुंच में नहीं होते इसलिए लोग सेकंड हैंड या रिफर्बिश्ड फोन की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं.

आज के समय में महंगे स्मार्टफोन हर किसी की पहुंच में नहीं होते इसलिए लोग सेकंड हैंड या रिफर्बिश्ड फोन की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं. कम कीमत में अच्छा फोन मिल जाना फायदे का सौदा लगता है लेकिन अगर खरीदने से पहले थोड़ी सी भी लापरवाही हो जाए तो यही सस्ता फोन आगे चलकर बड़ी परेशानी बन सकता है. कई मामलों में लोग बिना जांच-पड़ताल के फोन ले लेते हैं और बाद में पछताना पड़ता है.

1/5
सेकंड हैंड फोन खरीदते समय सबसे बड़ी गलती होती है उसकी सही तरह से वेरिफिकेशन न करना. हो सकता है वह फोन चोरी का हो, ब्लैकलिस्टेड हो या फिर उस पर किसी और का आईडी अकाउंट पहले से लिंक हो. ऐसे फोन पर नेटवर्क बंद हो सकता है, सिम काम करना बंद कर सकती है या फिर कानूनी दिक्कतें भी सामने आ सकती हैं. इसलिए फोन का इतिहास जानना बेहद जरूरी हो जाता है.
सेकंड हैंड फोन खरीदते समय सबसे बड़ी गलती होती है उसकी सही तरह से वेरिफिकेशन न करना. हो सकता है वह फोन चोरी का हो, ब्लैकलिस्टेड हो या फिर उस पर किसी और का आईडी अकाउंट पहले से लिंक हो. ऐसे फोन पर नेटवर्क बंद हो सकता है, सिम काम करना बंद कर सकती है या फिर कानूनी दिक्कतें भी सामने आ सकती हैं. इसलिए फोन का इतिहास जानना बेहद जरूरी हो जाता है.
2/5
हर मोबाइल फोन का एक यूनिक IMEI नंबर होता है जिससे उसकी पहचान की जाती है. फोन खरीदने से पहले *#06# डायल करके IMEI नंबर निकालें और उसे सरकारी या भरोसेमंद पोर्टल पर चेक करें. इससे पता चल जाता है कि फोन चोरी का तो नहीं है या किसी शिकायत में तो दर्ज नहीं है. अगर IMEI ब्लॉक हुआ निकला तो ऐसा फोन लेना सीधे-सीधे नुकसान को बुलावा देना है.
हर मोबाइल फोन का एक यूनिक IMEI नंबर होता है जिससे उसकी पहचान की जाती है. फोन खरीदने से पहले *#06# डायल करके IMEI नंबर निकालें और उसे सरकारी या भरोसेमंद पोर्टल पर चेक करें. इससे पता चल जाता है कि फोन चोरी का तो नहीं है या किसी शिकायत में तो दर्ज नहीं है. अगर IMEI ब्लॉक हुआ निकला तो ऐसा फोन लेना सीधे-सीधे नुकसान को बुलावा देना है.
Published at : 27 Jan 2026 10:13 AM (IST)
Tags :
Second Hand Smartphone TECH NEWS HINDI

टेक्नोलॉजी फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Maulana Arshad Madani: 'देश गलत दिशा में, मुसलमानों को लगातार...', मौलाना अरशद मदनी का बड़ा बयान, जानें क्या कहा?
'देश गलत दिशा में, मुसलमानों को लगातार...', मौलाना अरशद मदनी का बड़ा बयान, जानें क्या कहा?
बिहार
NEET छात्रा मौत मामला: रेप की आशंका के बीच 6 संदिग्धों का DNA सैंपल लिया गया, सभी जाते थे शंभु हॉस्टल
NEET छात्रा मौत मामला: रेप की आशंका के बीच 6 संदिग्धों का DNA सैंपल लिया गया, सभी जाते थे शंभु हॉस्टल
विश्व
Iran-US Tension: ईरान पर किसी भी वक्त हमला! समंदर में अमेरिका का विध्वंसक, ट्रंप के इशारे पर...तेहरान भी पानी लाल करने को तैयार
ईरान पर किसी भी वक्त हमला! समंदर में अमेरिका का विध्वंसक, ट्रंप के इशारे पर...तेहरान भी पानी लाल करने को तैयार
क्रिकेट
आयरलैंड को हराकर इटली ने क्रिकेट जगत को चौंकाया, टी20 इंटरनेशनल में इस खिलाड़ी ने की रोहित के रिकॉर्ड की बराबरी
आयरलैंड को हराकर इटली ने क्रिकेट जगत को चौंकाया, टी20 इंटरनेशनल में इस खिलाड़ी ने की रोहित के रिकॉर्ड की बराबरी
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Sansani:'डर्टी अंकल' के टारगेट पर मौनी राय | Indian Actress | Bollywood
Sansani:'डर्टी अंकल' के टारगेट पर मौनी राय | Indian Actress
HP News: Chamba में भारी बर्फबारी से दो लोगों की मौत | Snow Fall | News
Janhit: शंकराचार्य + UGC...ब्राह्मणों से BJP की दूरी? | CM Yogi | Shankaracharya | Akhilesh Yadav
Bharat Ki Baat: चुनावी पथ पर योगी-अखिलेश 'पर्सनल' | Yogi Vs Akhilesh | UP Election 2027

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

प्रदीप भंडारी
प्रदीप भंडारीबीजेपी नेता
सोमनाथ के एक हजार वर्ष: प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत के स्वाभिमान का पुनर्जागरण
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Maulana Arshad Madani: 'देश गलत दिशा में, मुसलमानों को लगातार...', मौलाना अरशद मदनी का बड़ा बयान, जानें क्या कहा?
'देश गलत दिशा में, मुसलमानों को लगातार...', मौलाना अरशद मदनी का बड़ा बयान, जानें क्या कहा?
बिहार
NEET छात्रा मौत मामला: रेप की आशंका के बीच 6 संदिग्धों का DNA सैंपल लिया गया, सभी जाते थे शंभु हॉस्टल
NEET छात्रा मौत मामला: रेप की आशंका के बीच 6 संदिग्धों का DNA सैंपल लिया गया, सभी जाते थे शंभु हॉस्टल
विश्व
Iran-US Tension: ईरान पर किसी भी वक्त हमला! समंदर में अमेरिका का विध्वंसक, ट्रंप के इशारे पर...तेहरान भी पानी लाल करने को तैयार
ईरान पर किसी भी वक्त हमला! समंदर में अमेरिका का विध्वंसक, ट्रंप के इशारे पर...तेहरान भी पानी लाल करने को तैयार
क्रिकेट
आयरलैंड को हराकर इटली ने क्रिकेट जगत को चौंकाया, टी20 इंटरनेशनल में इस खिलाड़ी ने की रोहित के रिकॉर्ड की बराबरी
आयरलैंड को हराकर इटली ने क्रिकेट जगत को चौंकाया, टी20 इंटरनेशनल में इस खिलाड़ी ने की रोहित के रिकॉर्ड की बराबरी
बॉलीवुड
Theaters Release This Week: सिनेमाघरों पर इस हफ्ते इन दो हिंदी फिल्मों का होगा दबदबा, बॉक्स ऑफिस पर होने वाला है धमाल
सिनेमाघरों पर इस हफ्ते इन दो हिंदी फिल्मों का होगा दबदबा, बॉक्स ऑफिस पर होने वाला है धमाल
जनरल नॉलेज
Earth Rotation: एक ही दिशा में क्यों घूमती है पृथ्वी, अगर उल्टी दिशा में घूमने लगे तो क्या होगा?
एक ही दिशा में क्यों घूमती है पृथ्वी, अगर उल्टी दिशा में घूमने लगे तो क्या होगा?
ट्रेंडिंग
‘मम्मी का क्यूट बेटा’ या लाइक्स की भूख? मां-बेटे के डांस वीडियो पर भड़का सोशल मीडिया, संस्कारों पर मचा बवाल
‘मम्मी का क्यूट बेटा’ या लाइक्स की भूख? मां-बेटे के डांस वीडियो पर भड़का सोशल मीडिया, संस्कारों पर मचा बवाल
हेल्थ
एम्स डॉक्टर का खुलासा: डाइट से ज्यादा रात के खाने का समय करता है हेल्थ पर सबसे बड़ा असर, जानें खाने का सही समय
एम्स डॉक्टर का खुलासा: डाइट से ज्यादा रात के खाने का समय करता है हेल्थ पर सबसे बड़ा असर, जानें खाने का सही समय
ENT LIVE
Cheekatilo Telugu Film Review: Mystery Thriller, अच्छे Idea को कर दिया बिलकुल खराब
Cheekatilo Telugu Film Review: Mystery Thriller, अच्छे Idea को कर दिया बिलकुल खराब
ENT LIVE
‘King’ Release Date Out: Announcement पर Mixed Reactions, Presentation ने किया Disappoint
‘King’ Release Date Out: Announcement पर Mixed Reactions, Presentation ने किया Disappoint
ENT LIVE
"शादी का वादा कर किया रपे" धुरंधर के एक्टर नदीम खान पर लगे गंभीर आरोप
ENT LIVE
Battle of Galwan Song Maatrubhumi Review: Arijit–Shreya की आवाज, Himesh का music, लेकिन Salman की energy नहीं—Big Disappointment
Battle of Galwan Song Maatrubhumi Review: Arijit–Shreya की आवाज, Himesh का music, लेकिन Salman की energy नहीं—Big Disappointment
ENT LIVE
Border 2 Box Office Collection: Dhurandhar का टूटा Record, लेकिन Gadar 2 को नहीं हिला पाई फिल्म
Border 2 Box Office Collection: Dhurandhar का टूटा Record, लेकिन Gadar 2 को नहीं हिला पाई फिल्म
Embed widget