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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीAI वाला स्कूल दे रहा करोड़पति बनने की गारंटी! ग्रेजुएशन तक $1 मिलियन नहीं कमाए तो फीस वापस, जानिए पूरा मामला

AI वाला स्कूल दे रहा करोड़पति बनने की गारंटी! ग्रेजुएशन तक $1 मिलियन नहीं कमाए तो फीस वापस, जानिए पूरा मामला

AI School: आज के समय में अच्छी शिक्षा हासिल करना काफी महंगा हो चुका है. माता-पिता बच्चों की पढ़ाई पर लाखों रुपये खर्च करते हैं, खासकर स्कूल और कॉलेज की फीस पर.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: हिमांशु तिवारी | Updated at : 15 Mar 2026 12:36 PM (IST)
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AI School: आज के समय में अच्छी शिक्षा हासिल करना काफी महंगा हो चुका है. माता-पिता बच्चों की पढ़ाई पर लाखों रुपये खर्च करते हैं, खासकर स्कूल और कॉलेज की फीस पर. लेकिन अमेरिका में एक ऐसा स्कूल सामने आया है जिसने पढ़ाई को लेकर बिल्कुल अलग और चौंकाने वाला दावा किया है. यह स्कूल कहता है कि अगर छात्र ग्रेजुएशन तक 1 मिलियन डॉलर यानी करीब 9 करोड़ रुपये नहीं कमा पाते तो पूरी ट्यूशन फीस वापस कर दी जाएगी.

उद्यमी बनने वाले छात्रों के लिए खास प्रोग्राम

अमेरिका स्थित Alpha School ने यह अनोखा ऑफर शुरू किया है. इस प्रोग्राम की जानकारी स्कूल से जुड़े कैमरन सोर्सबी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर साझा की. उन्होंने बताया कि यह योजना खासतौर पर उन छात्रों के लिए है जो भविष्य में बिजनेस शुरू करना चाहते हैं. स्कूल का वादा है कि छात्र पढ़ाई पूरी करने तक लगभग 1 मिलियन डॉलर कमा सकते हैं और अगर ऐसा नहीं होता तो माता-पिता को पूरी फीस लौटा दी जाएगी.

पढ़ाई का अनोखा तरीका

Alpha School की पढ़ाने की पद्धति पारंपरिक स्कूलों से काफी अलग बताई जाती है. यहां दावा किया जाता है कि छात्र सिर्फ दो घंटे में पूरे दिन की पढ़ाई पूरी कर सकते हैं क्योंकि पढ़ाई में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया जाता है.

इस सिस्टम में AI टूल्स जैसे ChatGPT और Claude का इस्तेमाल किया जाता है. ये टूल्स छात्रों की समझ और ज्ञान का विश्लेषण करते हैं और उसी के आधार पर उनकी पढ़ाई का व्यक्तिगत प्लान तैयार करते हैं.

बाकी समय में सिखाए जाते हैं जरूरी स्किल्स

स्कूल का कहना है कि जब छात्र कम समय में अकादमिक पढ़ाई पूरी कर लेते हैं तो दिन का बाकी समय उन्हें जीवन से जुड़े जरूरी कौशल सीखने में लगाया जाता है. इसमें बिजनेस आइडिया पर काम करना, प्रोजेक्ट बनाना और अन्य गतिविधियां शामिल होती हैं.

हालांकि स्कूल ने उद्यमिता से जुड़े पूरे पाठ्यक्रम की विस्तार से जानकारी नहीं दी है लेकिन माना जा रहा है कि छात्रों को अपना छोटा बिजनेस शुरू करने और उसे बढ़ाने की ट्रेनिंग दी जाएगी जिसमें कोच उनकी मदद करेंगे.

कितनी है इस स्कूल की फीस

Alpha School के अमेरिका में 20 से ज्यादा केंद्र मौजूद हैं. हालांकि हाई स्कूल का विशेष प्रोग्राम फिलहाल टेक्सास के ऑस्टिन शहर में ही उपलब्ध है. स्कूल की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार हाई स्कूल प्रोग्राम की सालाना फीस करीब 40,000 डॉलर यानी लगभग 37 लाख रुपये है. स्कूल का दावा है कि अगर छात्र ग्रेजुएशन तक 1 मिलियन डॉलर नहीं कमा पाते तो यह पूरी फीस माता-पिता को वापस कर दी जाएगी.

छात्रों को पढ़ाएंगे AI कोच

इस स्कूल में पारंपरिक लेक्चर या होमवर्क पर ज्यादा जोर नहीं दिया जाता. इसके बजाय छात्रों को कोच के जरिए अलग-अलग स्किल्स सिखाई जाती हैं. ये कोच छात्रों के बिजनेस आइडिया, कमाई और काम करने के तरीके का लगातार विश्लेषण करेंगे और उन्हें बेहतर बनाने की सलाह देंगे.

दिलचस्प बात यह है कि इस प्रोग्राम के लिए कोच की भर्ती भी की जा रही है और इस पद पर काम करने वाले लोगों को सालाना करीब 1,50,000 डॉलर यानी लगभग 1.3 करोड़ रुपये तक की सैलरी मिलने की संभावना बताई गई है.

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Published at : 15 Mar 2026 12:10 PM (IST)
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