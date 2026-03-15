हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran WarIdeas of Indiaआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीGadgetsगैस सिलेंडर खत्म? टेंशन छोड़िए, ये 5 स्मार्ट मशीनें बना देंगी खाना मिनटों में, चेक करें लिस्ट

गैस सिलेंडर खत्म? टेंशन छोड़िए, ये 5 स्मार्ट मशीनें बना देंगी खाना मिनटों में, चेक करें लिस्ट

LPG Alternatives Gadgets: हाल के समय में मध्य पूर्व में चल रहे तनाव का असर भारत के गैस बाजार पर भी देखने को मिल रहा है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: हिमांशु तिवारी | Updated at : 15 Mar 2026 01:14 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

LPG Alternatives Gadgets: हाल के समय में मध्य पूर्व में चल रहे तनाव का असर भारत के गैस बाजार पर भी देखने को मिल रहा है. एलपीजी सिलेंडर की सप्लाई पर दबाव बढ़ने से कई जगहों पर कीमतें बढ़ गई हैं और लोगों को गैस सिलेंडर मिलने में भी दिक्कत हो रही है. इसी वजह से शहरों में इलेक्ट्रिक कुकिंग डिवाइस की मांग तेजी से बढ़ गई है. खासकर Induction Cooktop की मांग इतनी बढ़ी कि कई क्विक-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर यह स्टॉक से बाहर हो गया, जबकि ऑफलाइन बाजार में इसकी कीमतें भी बढ़ने लगी हैं. ऐसे में कई लोग इंडक्शन के अलावा दूसरे विकल्प तलाश रहे हैं. अगर गैस सिलेंडर उपलब्ध नहीं है तो कुछ स्मार्ट इलेक्ट्रिक उपकरणों की मदद से रोजमर्रा का खाना आसानी से बनाया जा सकता है.

Air Fryer

Air Fryer आजकल किचन में तेजी से लोकप्रिय हो रहा है. यह डिवाइस गर्म हवा के तेज सर्कुलेशन की मदद से खाना पकाता है. इसमें बहुत कम तेल में फ्राई, रोस्ट और बेकिंग की जा सकती है. नए मॉडल्स में पनीर, ग्रिल्ड चिकन और कई तरह के स्नैक्स भी बनाए जा सकते हैं. भारत में एयर फ्रायर की कीमत लगभग 2500 रुपये से शुरू होकर 15,000 रुपये तक जा सकती है.

Microwave Oven

Microwave Oven भी गैस के बिना खाना बनाने का एक आसान तरीका है. इसमें खाने को गर्म करने के अलावा कई तरह के व्यंजन तैयार किए जा सकते हैं. पास्ता, सब्जियां, सूप और चावल जैसी डिश आसानी से पकाई जा सकती हैं. कई माइक्रोवेव में ग्रिल और रोस्टिंग की सुविधा भी मिलती है. भारत में इसकी कीमत करीब 5000 रुपये से शुरू होकर 80,000 रुपये तक जा सकती है.

Rice Cooker

अगर घर में अक्सर चावल बनते हैं तो Rice Cooker काफी उपयोगी साबित हो सकता है. यह बिजली से चलता है और चावल को जल्दी और आसानी से पका देता है. इसके अलावा इसमें पुलाव, खिचड़ी और स्टीम्ड सब्जियां भी बनाई जा सकती हैं. भारतीय बाजार में इसकी शुरुआती कीमत लगभग 1500 रुपये के आसपास है और यह ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आसानी से उपलब्ध है.

Electric Cooking Heater

Electric Hot Plate या इलेक्ट्रिक कुकिंग हीटर पारंपरिक गैस चूल्हे की तरह काम करता है लेकिन इसमें बिजली का इस्तेमाल होता है. इसमें आप कढ़ाई या पैन रखकर सामान्य तरीके से सब्जी या अन्य खाना बना सकते हैं. बजट सेगमेंट में इसकी कीमत करीब 2000 से 3000 रुपये के बीच मिल जाती है.

Electric Pan

Electric Pan एक कॉम्पैक्ट किचन डिवाइस है जिसमें हीटिंग एलिमेंट पहले से लगा होता है. इसमें अंडे, नूडल्स, सब्जियां या हल्की-फुल्की डिश आसानी से बनाई जा सकती हैं. ऑनलाइन ई-कॉमर्स साइट्स पर यह करीब 1000 रुपये के आसपास मिल जाता है.

बदलते समय में स्मार्ट किचन की ओर बढ़ते कदम

गैस सिलेंडर की कमी या कीमतों में बढ़ोतरी के दौर में ऐसे इलेक्ट्रिक उपकरण किचन के लिए अच्छे विकल्प बन सकते हैं. इनकी मदद से न केवल रोजमर्रा का खाना बनाया जा सकता है बल्कि कई लोग धीरे-धीरे स्मार्ट और इलेक्ट्रिक किचन की तरफ भी बढ़ रहे हैं.

यह भी पढ़ें:

फोन कॉल के दौरान स्क्रीन ब्लैक क्यों हो जाती है? 90% यूजर्स नहीं जानते इसका सही जवाब

Published at : 15 Mar 2026 01:14 PM (IST)
Tags :
LPG Cylinder TECH NEWS HINDI LPG Alternatives
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

Gadgets
गैस सिलेंडर खत्म? टेंशन छोड़िए, ये 5 स्मार्ट मशीनें बना देंगी खाना मिनटों में, चेक करें लिस्ट
गैस सिलेंडर खत्म? टेंशन छोड़िए, ये 5 स्मार्ट मशीनें बना देंगी खाना मिनटों में, चेक करें लिस्ट
Gadgets
3 स्टार या 5 स्टार AC? खरीदने से पहले जान लें कौन बचाता है ज्यादा बिजली और पैसा
3 स्टार या 5 स्टार AC? खरीदने से पहले जान लें कौन बचाता है ज्यादा बिजली और पैसा
Gadgets
CCTV का फुल फॉर्म क्या है? घर-दफ्तर से लेकर सड़कों तक कैसे बन गया तीसरी आंख
CCTV का फुल फॉर्म क्या है? घर-दफ्तर से लेकर सड़कों तक कैसे बन गया तीसरी आंख
Gadgets
Samsung Galaxy Buds 4 Pro First Impressions: एकदम नया डिजाइन, सिर हिलाने से ही हो जाएंगे कंट्रोल
Samsung Galaxy Buds 4 Pro First Impressions: एकदम नया डिजाइन, सिर हिलाने से ही हो जाएंगे कंट्रोल
Advertisement

वीडियोज

Iran Israel War: IRGC की इजरायल को खुली धमकी..Netanyahu को मारने की खाई कसम! | Khamenei | Trump
Iran Israel War: ईरान की बरसती मिसाइलों का खौफनाक वीडियो..हैरान कर देगा! | Khamenei | Trump
Iran Israel War Update: ईरान-इजरायल के बीच भयंकर बमबारी..दहशत में खाड़ी | America | Trump | Mojtaba
Iran Israel War Update: ईरान-इजरायल और अमेरिका के बीच जंग तेज | America | Trump | Mojtaba
LPG Gas Crisis: बारूदी पहरे के बीच Shivalik-Nanda को कैसे मिली Hormuz से पास करने की एंट्री?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
बंगाल, असम समेत 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान आज! 4 बजे EC की प्रेस कॉन्फ्रेंस
बंगाल, असम समेत 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान आज! 4 बजे EC की प्रेस कॉन्फ्रेंस
महाराष्ट्र
Maharashtra News: 'शायद बीजेपी के ऑफिस में...', 5 राज्यों में चुनाव के ऐलान से पहले संजय राउत का EC पर तंज
'शायद बीजेपी के ऑफिस में...', 5 राज्यों में चुनाव के ऐलान से पहले संजय राउत का EC पर तंज
विश्व
Donald Trump On Kharg Island: 'मैं खर्ग द्वीप पर कब्जा कर लूंगा', 38 साल पहले जब डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को दी थी चेतावनी
'मैं खर्ग द्वीप पर कब्जा कर लूंगा', 38 साल पहले जब डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को दी थी चेतावनी
क्रिकेट
बीच मैदान पर सलमान आगा के साथ हुआ 'खेल', तो रावलपिंडी पुलिस ने भी नहीं बक्शा; रन आउट पर मजेदार पोस्ट वायरल
बीच मैदान पर सलमान आगा के साथ हुआ 'खेल', तो रावलपिंडी पुलिस ने भी नहीं बक्शा
बॉलीवुड
प्रियंका चोपड़ा की मां मधु चोपड़ा ने चेहरे पर लगवाए बोटॉक्स के इंजेक्शन, शेयर किया वीडियो
प्रियंका चोपड़ा की मां मधु चोपड़ा ने चेहरे पर लगवाए बोटॉक्स के इंजेक्शन, शेयर किया वीडियो
विश्व
Donald Trump Statement: 'ईरान सीजफायर पर बातचीत के लिए तैयार, लेकिन...', मिडिल ईस्ट की शांति में कहां दिक्कत, ट्रंप ने बताया
'ईरान सीजफायर पर बातचीत के लिए तैयार, लेकिन...', मिडिल ईस्ट की शांति में कहां दिक्कत, ट्रंप ने बताया
यूटिलिटी
पंजाब में कैसे बनता है सेहत कार्ड, जानें कौन-कौन से डॉक्यूमेंट जरूरी?
पंजाब में कैसे बनता है सेहत कार्ड, जानें कौन-कौन से डॉक्यूमेंट जरूरी?
शिक्षा
कौन तैयार करता है यूपी SI परीक्षा का पेपर, जिसमें 'पंडित' पर पूछे गए सवाल पर हो गया बवाल?
कौन तैयार करता है यूपी SI परीक्षा का पेपर, जिसमें 'पंडित' पर पूछे गए सवाल पर हो गया बवाल?
ENT LIVE
Dhurandhar 2: thrilling Action, रहस्य और Villains—2026 की Blockbuster धमाका
Dhurandhar 2: thrilling Action, रहस्य और Villains—2026 की Blockbuster धमाका
ENT LIVE
Bhooth Bangla Teaser Review: Akshay Kumar और Priyadarshan की जोड़ी फिर देगी हंसी का Full Dose
Bhooth Bangla Teaser Review: Akshay Kumar और Priyadarshan की जोड़ी फिर देगी हंसी का Full Dose
ENT LIVE
Made in Korea: Netflix की ये film आपका mood एकदम Light कर देगी
Made in Korea: Netflix की ये film आपका mood एकदम Light कर देगी
ENT LIVE
Honey Review: एक बाप ने अपनी बेटी पर किया जादू-टोना, वजह आपके होश उड़ा देगी
Honey Review: एक बाप ने अपनी बेटी पर किया जादू-टोना, वजह आपके होश उड़ा देगी
ENT LIVE
With Love Review: कुछ नया और Impressive, कहानी देख खुद बोलोगे Too Relatable
With Love Review: कुछ नया और Impressive, कहानी देख खुद बोलोगे Too Relatable
Embed widget