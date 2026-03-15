भारतीय चुनाव आयोग (ECI) ने रविवार (15 मार्च, 2026) को देश के पांच राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा चुनाव का शंखनाद कर दिया है. केंद्रीय चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार ने तमिलनाडु समेत अन्य राज्यों में विधानसभा चुनावों के लिए तारीखों का ऐलान कर दिया है. उन्होंने कहा कि तमिलनाडु में इस बार 23 अप्रैल, 2026 को विधानसभा चुनाव होंगे और चुनाव के वोटों की गिनती और नतीजों का ऐलान 4 मई, 2026 को किया जाएगा.

जानें क्या है तमिलनाडु विधानसभा चुनाव का पूरा शेड्यूल?

केंद्रीय चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार ने रविवार (15 मार्च, 2026) को दिल्ली के विज्ञान भवन में चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी के साथ आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव के लिए नोटिफिकेशन सोमवार (30 मार्च, 2026) को जारी किया जाएगा. इसके बाद सोमवार (6 अप्रैल, 2026) तक चुनाव के लिए नॉमिनेशन फाइल किए जाएंगे और मंगलवार (7 अप्रैल, 2026) को नॉमिनेशन्स की स्क्रूटनी की जाएगी.

सीईसी ज्ञानेश कुमार ने कहा कि स्क्रूटनी के बाद जिस भी उम्मीदवार को चुनाव से अपना नाम वापस लेना होगा, वो 9 अप्रैल, 2026 तक अपना नाम वापस ले सकते हैं. इसके बाद तमिलनाडु में 23 अप्रैल, 2026 को सिंगल फेज में विधानसभा चुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे. वोटिंग के बाद 4 मई, 2026 को वोटों की गिनती और विधानसभा चुनाव के नतीजों की घोषणा की जाएगी.