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3 स्टार या 5 स्टार AC? खरीदने से पहले जान लें कौन बचाता है ज्यादा बिजली और पैसा

3 Star AC Vs 5 Star AC: गर्मी का मौसम शुरू होते ही ज्यादातर लोग घर के लिए एयर कंडीशनर खरीदने की योजना बनाने लगते हैं.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: हिमांशु तिवारी | Updated at : 15 Mar 2026 09:41 AM (IST)
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3 Star AC Vs 5 Star AC: गर्मी का मौसम शुरू होते ही ज्यादातर लोग घर के लिए एयर कंडीशनर खरीदने की योजना बनाने लगते हैं. अगर आप भी नया AC लेने का सोच रहे हैं तो अक्सर एक सवाल सामने आता है 3 स्टार AC लें या 5 स्टार AC? दुकान पर देखने पर 5 स्टार मॉडल थोड़ा महंगा लगता है जबकि 3 स्टार AC कीमत के मामले में सस्ता दिखाई देता है.

लेकिन सही फैसला सिर्फ कीमत देखकर नहीं किया जा सकता. असली फर्क इस बात से पड़ता है कि AC कितनी बिजली खर्च करता है और आप उसे रोज कितने घंटे चलाते हैं. लंबे समय में यही चीज आपके बिजली बिल पर बड़ा असर डालती है. इसलिए खरीदने से पहले इन दोनों के बीच का अंतर समझना जरूरी है.

AC में स्टार रेटिंग का मतलब क्या होता है?

भारत में एयर कंडीशनर की स्टार रेटिंग सरकार की संस्था Bureau of Energy Efficiency (BEE) तय करती है. यह रेटिंग बताती है कि कोई AC बिजली का इस्तेमाल कितनी कुशलता से करता है. सीधा सा नियम है जितनी ज्यादा स्टार रेटिंग उतनी कम बिजली की खपत. यानी अगर 3 स्टार और 5 स्टार AC को बराबर समय तक चलाया जाए तो 5 स्टार AC समान कूलिंग देते हुए कम बिजली खर्च करेगा. यही वजह है कि लंबे समय में इसका असर बिजली बिल पर साफ दिखाई देता है.

3 स्टार और 5 स्टार AC की कीमत में कितना अंतर?

आमतौर पर 5 स्टार AC की कीमत 3 स्टार मॉडल से ज्यादा होती है. दोनों के बीच लगभग 3000 से 7000 रुपये तक का फर्क देखा जा सकता है. ब्रांड, टन क्षमता और फीचर्स के हिसाब से यह अंतर थोड़ा कम या ज्यादा भी हो सकता है. कई लोग शुरुआत में कम कीमत देखकर 3 स्टार AC खरीद लेते हैं. हालांकि AC खरीदते समय सिर्फ शुरुआती कीमत नहीं बल्कि चलाने की लागत को भी ध्यान में रखना जरूरी होता है.

बिजली खपत और असली बचत

अगर 1.5 टन AC का उदाहरण लें, तो एक 3 स्टार AC आमतौर पर करीब 1.1 से 1.2 यूनिट बिजली प्रति घंटा खर्च करता है. वहीं 5 स्टार AC लगभग 0.8 से 0.9 यूनिट प्रति घंटा बिजली लेता है. अगर आप रोजाना लगभग 8 घंटे AC चलाते हैं तो पूरे गर्मी के मौसम में दोनों के बीच बिजली की खपत में अच्छा खासा अंतर हो सकता है. एक सीजन में 5 स्टार AC सैकड़ों यूनिट बिजली बचा सकता है जिससे कुछ सालों में हजारों रुपये की बचत संभव है.

आखिर कौन सा AC खरीदना बेहतर रहेगा?

अगर आपके घर में AC रोज कई घंटे चलता है, खासकर गर्मियों के दौरान तो 5 स्टार AC लेना ज्यादा समझदारी भरा फैसला हो सकता है. शुरुआत में इसकी कीमत ज्यादा होती है लेकिन कम बिजली खर्च होने की वजह से धीरे-धीरे यह अतिरिक्त लागत वसूल हो जाती है. वहीं जिन लोगों को AC केवल कभी-कभी या कम समय के लिए इस्तेमाल करना होता है उनके लिए 3 स्टार AC भी एक सही और बजट-फ्रेंडली विकल्प साबित हो सकता है.

AC खरीदते समय इन बातों का रखें ध्यान

AC लेते समय केवल स्टार रेटिंग ही सब कुछ नहीं होती. कमरे का आकार, AC की टन क्षमता और इन्वर्टर टेक्नोलॉजी भी उतनी ही महत्वपूर्ण हैं. अगर कमरे के हिसाब से सही टन का AC नहीं लिया गया तो ज्यादा बिजली खर्च हो सकती है. उदाहरण के तौर पर छोटे कमरे के लिए 1 टन, मध्यम आकार के कमरे के लिए 1.5 टन और बड़े कमरे के लिए 2 टन AC सही माना जाता है.

इन्वर्टर AC आमतौर पर ज्यादा ऊर्जा-कुशल होते हैं और कमरे का तापमान स्थिर बनाए रखते हैं. इसके अलावा AC खरीदते समय इंस्टॉलेशन चार्ज, सर्विसिंग लागत और वारंटी जैसी चीजों पर भी ध्यान देना जरूरी होता है.

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Published at : 15 Mar 2026 09:41 AM (IST)
Tags :
5 Star AC 3 Star AC TECH NEWS HINDI Ac Buying Tips
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