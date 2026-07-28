कोई App असली है या नकली, कैसे पहचानें?

कई लोग बिना सोचे-समझे किसी भी ऐप को डाउनलोड कर लेते हैं. लेकिन आजकल नकली ऐप्स की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है. ऐसे ऐप्स आपके फोन का डेटा चुरा सकते हैं, बैंकिंग जानकारी हासिल कर सकते हैं या फोन में वायरस डाल सकते हैं. इसलिए किसी भी ऐप को इंस्टॉल करने से पहले उसकी जांच करना बहुत जरूरी है. आइए जानते हैं कि असली और नकली ऐप की पहचान कैसे करें.

डेवलपर का नाम जरूर देखें

ऐप डाउनलोड करने से पहले यह देखें कि उसे किस कंपनी या डेवलपर ने बनाया है. अगर ऐप किसी बड़ी कंपनी का है, तो डेवलपर का नाम भी वही होना चाहिए. अगर नाम अजीब या गलत लिखा हुआ लगे, तो सावधान हो जाएं.

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डाउनलोड की संख्या पर ध्यान दें

असली और भरोसेमंद ऐप्स के लाखों या करोड़ों डाउनलोड होते हैं. अगर किसी लोकप्रिय ऐप के डाउनलोड बहुत कम हैं, तो उसे डाउनलोड करने से पहले अच्छी तरह जांच लें.

रेटिंग और रिव्यू पढ़ें

ऐप की रेटिंग और यूजर्स के रिव्यू जरूर पढ़ें. अगर कई लोग ऐप को फर्जी, धोखाधड़ी वाला या डेटा चोरी करने वाला बता रहे हैं, तो उसे डाउनलोड न करें.

ऐप किन चीजों की अनुमति मांग रहा है

अगर कोई साधारण ऐप, जैसे टॉर्च या कैलकुलेटर, आपके कॉन्टैक्ट, कैमरा, माइक्रोफोन या लोकेशन की बिना वजह अनुमति मांग रहा है, तो यह खतरे का संकेत हो सकता है.

स्पेलिंग और आइकन पर ध्यान दें

कई नकली ऐप्स असली ऐप जैसा ही लोगो और नाम रखते हैं. जैसे किसी अक्षर की स्पेलिंग बदल देना या लोगो में हल्का बदलाव कर देना. इसलिए नाम और आइकन को ध्यान से देखें.

सिर्फ आधिकारिक ऐप स्टोर से डाउनलोड करें

हमेशा Google Play Store या Apple App Store जैसे आधिकारिक प्लेटफॉर्म से ही ऐप डाउनलोड करें. किसी अनजान वेबसाइट या लिंक से ऐप डाउनलोड करने से बचें.

ऐप कब अपडेट हुआ, यह भी देखें

अगर किसी ऐप को लंबे समय से अपडेट नहीं किया गया है, तो उसे इस्तेमाल करने से पहले सोचें. नियमित अपडेट मिलने वाले ऐप्स आमतौर पर ज्यादा सुरक्षित माने जाते हैं.

इस बात का रखें ध्यान

आज के समय में साइबर ठगी के मामले बढ़ रहे हैं. इसलिए किसी भी ऐप को डाउनलोड करने में जल्दबाजी न करें. डेवलपर, रेटिंग, रिव्यू, डाउनलोड, परमिशन और अपडेट जैसी छोटी-छोटी बातों पर ध्यान देकर आप अपने फोन और निजी जानकारी को सुरक्षित रख सकते हैं.

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