गूगल पर दिख रही है Claude से हुई बातचीत, क्या बड़ी गड़बड़ हो गई?

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom Claude की पब्लिक चैट्स गूगल सर्च पर दिखाई दीं।

यह डेटा लीक नहीं, बल्कि शेयर फीचर के कारण हुआ।

संवेदनशील जानकारी वाले वेबपेज गूगल पर इंडेक्स हो गए थे।

यूजर्स प्राइवेसी सेटिंग्स से अपनी शेयर्ड चैट्स हटा सकते हैं।

Claude Chats On Google: हाल में ही ऐसी कई खबरें सामने आई थीं कि एंथ्रोपिक के Claude चैटबॉट से की गई लोगों की चैट्स गूगल पर दिख रही हैं. गूगल पर अवेलेबल चैट्स में क्रिप्टो वॉलेट डिटेल्स, API कीज, रेज्यूमे और कंपनी डॉक्यूमेंट्स जैसी कई सेंसेटिव इंफोर्मेशन शामिल हैं. जब इसके स्क्रीनशॉट्स सामने आए तो कई यूजर्स ने दावा किया कि Anthropic से डेटा लीक हुआ है, जिस कारण चैट्स गूगल पर पब्लिकली अवेलेबल हो गई है. असल में यह डेटा लीक या डेटा हैक होने का मुद्दा नहीं है. Claude की प्राइवेट चैट्स अभी भी प्राइवेट हैं. गूगल पर जो चैट्स आई हैं, वो उन यूजर्स से संबंधित हैं, जिन्होंने Claude के पब्लिक शेयर फीचर को यूज किया है. यह फीचर चैट्स को एक पब्लिकली एक्सेसिबल वेबपेज में कन्वर्ट कर देता है.

कहां से शुरू हुआ मामला?

Reddit पर यूजर्स ने बताया कि गूगल सर्च पर आसान-सी क्वेरी डालकर Claude की चैट्स को एक्सेस किया जा सकता है. कुछ लोगों ने इसे प्राइवेसी फेल्योर बताते हुए डेटा लीक से जोड़ा तो कई यूजर्स ने कहा कि शेयर फीचर के जरिए इन चैट्स को पब्लिक किया गया है. कई यूजर्स ने एक्स पर इसके स्क्रीन शॉट पोस्ट करते हुए इसे प्राइवेसी से जुड़ी प्रॉब्लम करार दिया. फिर इसे लेकर एक लंबी बहस शुरू हो गई.

गूगल सर्च तक कैसे पहुंची Claude पर हुई बातचीत?

जब यह डेटा लीक का मामला नहीं है तो सवाल उठता है कि आखिरकार ये चैट्स गूगल सर्च पर कैसे इंडेक्स हुईं? दरअसल, जब Claude यूज करते समय जब कोई यूजर शेयर पर क्लिक करता है तो चैटबॉट्स उस बातचीत का एक पब्लिक वेबपेज क्रिएट कर देता है. कोई भी इस पेज को ओपन कर उस चैट को पढ़ सकता है. दिक्कत तब शुरू हुई, जब ये वेबपेजेज गूगल सर्च में आने लगे. इससे किसी दूसरे यूजर्स की चैट्स को पढ़ना आसान हो गया. शुरुआत में बताया गया कि एंथ्रोपिक इस वेबपेज पर noindex टैग एड करना भूल गई है, लेकिन बाद में एनालिसिस से पता चला कि एंथ्रोपिक ने सर्च इंजन को अपने शेयर्ड पेज पर क्रॉल करने से ब्लॉक किया हुआ है. इससे गूगल जैसे सर्च इंजन वेबपेज पर दी गई चैट्स तो नहीं पढ़ पाते, लेकिन यह तरीका वेबपेज के URL को इंडेक्स होने से नहीं रोक सकता. यही कारण रहा कि कई वेबपेजेज गूगल और बिंग पर सर्च रिजल्ट में आने लगे. अब इन पर क्लिक कर कोई भी यूजर शेयर्ड चैट्स को पढ़ सकता है.

क्या यह चिंता की बात है?

अगर आप Claude यूजर हैं और शेयर फीचर का यूज करते हैं तो जाहिर तौर पर चिंता की बात है, लेकिन अगर आपने कभी इस फीचर को यूज नहीं किया है तो आपको चिंता नहीं करना चाहिए. अगर आपने पहले इस फीचर को यूज किया है और अब अपनी चैट्स को हटाना चाहते हैं तो एंथ्रोपिक ने इसका तरीका बताया है. आप चैटबॉट की सेटिंग में जाकर प्राइवेसी सेक्शन को ओपन करें. यहां आपको शेयर्ड चैट्स का ऑप्शन दिखेगा. इस पर टैप कर आप चैट्स को रिव्यू या रिमूव कर सकते हैं.



गूगल पर आईं चैट्स में क्या-क्या जानकारी मौजूद थी?

रिपोर्ट्स के अनुसार, गूगल पर इंडेक्स हुए वेबपेजेज पर क्रिप्टो वॉलेट, एक्सेस क्रेडेंशियल्स, रेज्यूमे, कंपनी डॉक्यूमेंट लीगल क्वेरी और जनरल कन्वर्सेशन जैसी इंफोर्मेशन दी हुई है. जैसे ही इस मामले को लेकर हल्ला मचा, लोगों ने बताया कि वेबपेज धीरे-धीरे गूगल सर्च से गायब होने लगे. इसके बाद बिंग और दूसरे ब्राउजर से भी अब ये पेज रिमूव होने लगे हैं. ध्यान रखें कि गूगल सर्च से पेज रिमूव होने से वेबपेजेज के लिंक डिसेबल नहीं होते. यानी जिन यूजर्स के पास पहले से URL मौजूद हैं, वो उन्हें कभी भी एक्सेस कर सकते हैं.



OpenAI के साथ भी हुई थी ऐसी घटना

इस तरह की घटना का सामना करने वाली एंथ्रोपिक पहली कंपनी नहीं है. पिछले साल OpenAI ने भी एक्सपेरिमेंट के तौर पर एक फीचर रोल आउट किया था, जिसमें यूजर्स अपनी शेयर्ड कन्वर्सेशन को सर्च इंजन पर डिस्कवरेबल बना सकते थे. इसके बाद जब ये चैट्स गूगल सर्च पर लिस्ट होने लगी तो कंपनी ने तुरंत इस फीचर को बंद कर दिया.

ये भी पढ़ें-

Pixel 11 Pro Vs iPhone 18 Pro: कौन-सा फोन होगा ज्यादा दमदार?