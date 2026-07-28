'हम उस देवी के बारे...' कंगना रनौत के गटर छाप वाले बयान पर बोली सपा

भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) सांसद और बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत अपने एक बयान को लेकर चर्चा में हैं. बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने नई जनरेशन की महिलाओं गटर छाप, भ्रष्ट और कई पुरुषों से संबंध रखने वाली तक कह दिया. वहीं अब बीजेपी सांसद के इस बयान पर समाजवादी पार्टी के सांसद अफजल अंसारी ने प्रतिक्रिया दी है.

सपा सांसद अफजल अंसारी ने बीजेपी सांसद कंगना रनौत के गटर छाप वाले बयान पर कहा कि अब जाने दीजिए हम उस देवी के बारे में कुछ कहना नहीं चाहते हैं. उनका उत्तर देने वाले भी हैं सदस्य देंगे, उनकी उल्टी सीधे बातें. कभी कह देंगी कि 2014 में देश आजाद हुआ, अब लोग उनके बारे में आंकलन कर चुके है कि वह क्या हैं और क्या कहना चाहती हैं.

सपा सांसद अफजल अंसारी ने कहा कि अब जब सदन में आ गईं हैं तो जो कहेंगी तो एक सदन के सदस्य की हैसियत से आमजनमानस में उसका एक प्रभाव पड़ता है, लोग उनके बारे में क्या राय काम करते हैं हम लोग शर्मिंदा होते हैं.

वहीं पेपर लीक बिल पर सपा सांसद अफजल अंसारी ने कहा पहले भी कानून था लेकिन NDA के सत्ता में आने के बाद से बार-बार उसका उल्लंघन हुआ है. हम यह नहीं कहेंगे कि पहले पेपर लीक नहीं होते थे, लेकिन जब ऐसा होता था तो उन्हें रोकने के लिए कार्रवाई की जाती थी. अब तो खुलेआम नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं. पेपर लीक के जो मामले 20 साल से लंबित हैं, उन पर अदालतों ने अभी तक कोई फैसला नहीं सुनाया है. अब आप कह रहे हैं कि आप फास्ट-ट्रैक कोर्ट बनाएंगे. आप यह भी कह रहे हैं कि सजा बढ़ाकर 10 साल की जेल और 10 करोड़ का जुर्माना किया जाएगा.

क्या है पूरा मामला

बता दें कि बॉलीवुड एक्ट्रेस और BJP सांसद कंगना रनौत ने जेनरेशन Z के प्रदर्शनकारियों पर टिप्पणी की है. मंडी लोकसभा सांसद ने जंतर-मंतर पर हुए विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लेने वाली महिलाओं का जिक्र करते हुए उन्हें तथाकथित पश्चिमी भारतीय महिलाएं बताया. कंगना ने कहा कि उन युवा हिंदू महिलाओं के लिए सबसे शर्मनाक बात है कि वो उन महिलाओं की नकल करना चाहती हैं जो आजाद करियर वाली हैं. आजाद महिलाएं लीक से अलग हटकर चलती हैं, बागी फैसले लेती हैं और जिम्मेदारियां भी खुद संभालती हैं. वे अपने पैरेंट्स या फैमिली की कीमत पर ऐसा नहीं करती हैं, बल्कि उन्हें ऐसा अपने दम पर करना ही पड़ता है.

मैं इन्हें गटर पीढ़ी कहती हूं- कंगना रनौत

कंगना ने इतना तक कहा कि मैं इन्हें गटर पीढ़ी कहती हूं जो आज तथाकथित वेस्टर्न सोच से प्रभावित हैं. न ये पढ़ाई में अच्छी होती है, न ही खूबसूरत होती है और न ही इनकी मानसिकता अच्छी है. इनके पास समाज को देने के लिए भी कुछ नहीं होता है. लेकिन फिर भी ड्रग्स लेने, शराब पीने और कई कई लोगों के साथ शारीरिक संबंध रखने की अपनी स्वतन्त्रता का दिखावा गर्व से करती हैं.