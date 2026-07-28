#Protestराशिफलफोटो गैलरीमौसमIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'हम उस देवी के बारे...' कंगना रनौत के गटर छाप वाले बयान पर बोली सपा

'हम उस देवी के बारे...' कंगना रनौत के गटर छाप वाले बयान पर बोली सपा

UP News: समाजवादी पार्टी के सांसद अफजल अंसारी ने कहा कि अब जब सदन में आ गईं हैं तो जो कहेंगी तो एक सदन के सदस्य की हैसियत से आमजनमानस में उसका एक प्रभाव पड़ता है.

Written By : अंकुल कौशिक |  Updated at : 28 Jul 2026 12:08 PM (IST)
Preferred Sources

भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) सांसद और बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत अपने एक बयान को लेकर चर्चा में हैं. बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने नई जनरेशन की महिलाओं गटर छाप, भ्रष्ट और कई पुरुषों से संबंध रखने वाली तक कह दिया. वहीं अब बीजेपी सांसद के इस बयान पर समाजवादी पार्टी के सांसद अफजल अंसारी ने प्रतिक्रिया दी है.

सपा सांसद अफजल अंसारी ने बीजेपी सांसद कंगना रनौत के गटर छाप वाले बयान पर कहा कि अब जाने दीजिए हम उस देवी के बारे में कुछ कहना नहीं चाहते हैं. उनका उत्तर देने वाले भी हैं सदस्य देंगे, उनकी उल्टी सीधे बातें. कभी कह देंगी कि 2014 में देश आजाद हुआ, अब लोग उनके बारे में आंकलन कर चुके है कि वह क्या हैं और क्या कहना चाहती हैं. 

सपा सांसद अफजल अंसारी ने कहा कि अब जब सदन में आ गईं हैं तो जो कहेंगी तो एक सदन के सदस्य की हैसियत से आमजनमानस में उसका एक प्रभाव पड़ता है, लोग उनके बारे में क्या राय काम करते हैं हम लोग शर्मिंदा  होते हैं.

वहीं पेपर लीक बिल पर सपा सांसद अफजल अंसारी ने कहा पहले भी कानून था लेकिन NDA के सत्ता में आने के बाद से बार-बार उसका उल्लंघन हुआ है. हम यह नहीं कहेंगे कि पहले पेपर लीक नहीं होते थे, लेकिन जब ऐसा होता था तो उन्हें रोकने के लिए कार्रवाई की जाती थी. अब तो खुलेआम नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं. पेपर लीक के जो मामले 20 साल से लंबित हैं, उन पर अदालतों ने अभी तक कोई फैसला नहीं सुनाया है. अब आप कह रहे हैं कि आप फास्ट-ट्रैक कोर्ट बनाएंगे. आप यह भी कह रहे हैं कि सजा बढ़ाकर 10 साल की जेल और 10 करोड़ का जुर्माना किया जाएगा.

क्या है पूरा मामला

बता दें कि बॉलीवुड एक्ट्रेस और BJP सांसद कंगना रनौत ने जेनरेशन Z के प्रदर्शनकारियों पर टिप्पणी की है. मंडी लोकसभा सांसद ने जंतर-मंतर पर हुए विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लेने वाली महिलाओं का जिक्र करते हुए उन्हें तथाकथित पश्चिमी भारतीय महिलाएं बताया. कंगना ने कहा कि उन युवा हिंदू महिलाओं के लिए सबसे शर्मनाक बात है कि वो उन महिलाओं की नकल करना चाहती हैं जो आजाद करियर वाली हैं. आजाद महिलाएं लीक से अलग हटकर चलती हैं, बागी फैसले लेती हैं और जिम्मेदारियां भी खुद संभालती हैं. वे अपने पैरेंट्स या फैमिली की कीमत पर ऐसा नहीं करती हैं, बल्कि उन्हें ऐसा अपने दम पर करना ही पड़ता है.

मैं इन्हें गटर पीढ़ी कहती हूं- कंगना रनौत

कंगना ने इतना तक कहा कि मैं इन्हें गटर पीढ़ी कहती हूं जो आज तथाकथित वेस्टर्न सोच से प्रभावित हैं. न ये पढ़ाई में अच्छी होती है, न ही खूबसूरत होती है और न ही इनकी मानसिकता अच्छी है. इनके पास समाज को देने के लिए भी कुछ नहीं होता है. लेकिन फिर भी ड्रग्स लेने, शराब पीने और कई कई लोगों के साथ शारीरिक संबंध रखने की अपनी स्वतन्त्रता का दिखावा गर्व से करती हैं. 

और पढ़ें

About the author अंकुल कौशिक

अंकुल कौशिक पत्रकारिता के क्षेत्र में पिछले 9 सालों से हैं. इस समय वह एबीपी न्यूज़ में बतौर एसोसिएट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं और वह यूपी डेस्क की जिम्मेदारी संभालते हैं. इससे पहले अंकुल कौशिक लाइव हिंदुस्तान (HT स्मार्ट), इंडिया न्यूज, वन इंडिया, राजस्थान पत्रिका (Catch News) में न्यूज डेस्क पर काम कर चुके हैं. उन्हें राजनीति पर लिखना बेहद पसंद है. अंकुल मूल रूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के रहने वाले हैं, इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई अलीगढ़ की मंगलायतन यूनिवर्सिटी से की है.
Read More
Published at : 28 Jul 2026 12:05 PM (IST)
Tags :
Kangana Ranaut Afzal Ansari UP NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'हम उस देवी के बारे...' कंगना रनौत के गटर छाप वाले बयान पर बोली सपा
'हम उस देवी के बारे...' कंगना रनौत के गटर छाप वाले बयान पर बोली सपा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
महोबा की जेल से छूटा, 7 साल बाद एमपी पुलिस ने शातिर को दबोचा
महोबा की जेल से छूटा, 7 साल बाद एमपी पुलिस ने शातिर को दबोचा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
ग्रेटर नोएडा: पुलिस चेक पोस्ट के पास मिली महिला की लाश, पति पर हत्या का आरोप
पुलिस चेक पोस्ट के पास मिली महिला की लाश, पति पर हत्या का आरोप
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
रुद्रप्रयाग में डेंजर लेवल पर मां अलकनंदा, केदारनाथ यात्रा प्रभावित
रुद्रप्रयाग में डेंजर लेवल पर मां अलकनंदा, केदारनाथ यात्रा प्रभावित
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: 'फौजी' ने पकड़ी रफ्तार! 3 अगस्त से प्रभास की वापसी, दिसंबर रिलीज पर नजर (27.07.26)
Mannat: Mannat का मंडप में धमाकेदार हंगामा! धुएं के बीच रुकी Manyata-Vikrant की शादी
Operation Safed Sagar की स्टार कास्ट ने शेयर किए शूटिंग के अनसुने और भावुक किस्से
Kareena Kapoor का खुलासा, रिजेक्शन के बाद रात-रात भर रोती थीं Karisma Kapoor
Prabhas की Spirit में Katrina Kaif की एंट्री? Cameo Role की रिपोर्ट्स ने बढ़ाई चर्चा
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का CJP ने मनाया लग्जरी जश्न, सोनम वांगचुक क्या बोले?
धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का CJP ने मनाया लग्जरी जश्न, सोनम वांगचुक क्या बोले?
बिहार
पप्पू यादव का बड़ा हमला, बोले- गोपाल जी ठाकुर के मुंह पर कालिख पोत दो
पप्पू यादव का बड़ा हमला, बोले- गोपाल जी ठाकुर के मुंह पर कालिख पोत दो
इंडिया
NEET आंदोलनकारियों को बिहार-असम में बड़ी राहत, बंगाल खामोश!
NEET आंदोलनकारियों को बिहार-असम में बड़ी राहत, बंगाल खामोश!
क्रिकेट
कैसा रहा है रवींद्र जडेजा का टेस्ट में रिकॉर्ड, एक क्लिक में जानें
कैसा रहा है रवींद्र जडेजा का टेस्ट में रिकॉर्ड, एक क्लिक में जानें
बॉलीवुड
नाना पाटेकर से जुड़ा नाम, अक्षय कुमार संग अफेयर...अब कहां हैं आयशा जुल्का?
नाना पाटेकर से जुड़ा नाम, अक्षय कुमार संग अफेयर...अब कहां हैं आयशा जुल्का?
इंडिया
Explained: क्या US-चीन से आगे निकलकर भारत AI सुपरपावर बनेगा?
क्या US-चीन से आगे निकलकर भारत AI सुपरपावर बनेगा?
दिल्ली NCR
'प्लीज छात्रों से पंगा न लें', प्रोटेस्ट में फायरिंग और लाठीचार्ज पर बोले केजरीवाल
'प्लीज छात्रों से पंगा न लें', प्रोटेस्ट में फायरिंग और लाठीचार्ज पर बोले केजरीवाल
एग्रीकल्चर
बटाई पर खेती, क्या मिलेगी PM किसान की अगली किस्त?
बटाई पर खेती, क्या मिलेगी PM किसान की अगली किस्त?
ABP NEWS
तेज प्रताप जेल में बीमार पड़े, क्या उन्हें ज़मानत मिलेगी?
तेज प्रताप जेल में बीमार पड़े, क्या उन्हें ज़मानत मिलेगी?
ABP NEWS
तेज प्रताप बारिश में क्या कर रहे हैं? वे वायरल हो गए हैं।
तेज प्रताप बारिश में क्या कर रहे हैं? वे वायरल हो गए हैं।
ABP NEWS
बेकरी की दुकान की ट्रे पर सुबह की सैर करते चूहे का वीडियो वायरल हो गया है!
बेकरी की दुकान की ट्रे पर सुबह की सैर करते चूहे का वीडियो वायरल हो गया है!
ABP NEWS
आधी रात को पल्सर गायब हो गया, CCTV ने देखा कि यह कैसे हुआ।
आधी रात को पल्सर गायब हो गया, CCTV ने देखा कि यह कैसे हुआ।
ABP NEWS
आसमान से आफत, पहाड़ों में तबाही।
आसमान से आफत, पहाड़ों में तबाही।
Embed widget