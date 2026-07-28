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हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरबटाई पर खेती, क्या मिलेगी PM किसान की अगली किस्त?

बटाई पर खेती, क्या मिलेगी PM किसान की अगली किस्त?

PM Kisan Yojana Rules: क्या बिना अपनी जमीन के बटाई पर खेती करने वाले किसानों को पीएम किसान योजना की अगली किस्त मिलेगी? जान लीजिए क्या हैं योजना की पात्रता के नियम.

Written By : नीलेश ओझा |  Updated at : 28 Jul 2026 11:09 AM (IST)
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  • पीएम किसान योजना का लाभ जमीन मालिक को मिलता है।
  • राजस्व रिकॉर्ड में नाम न होने से बटाईदार अपात्र हैं।
  • अपनी जमीन पर आवेदन कर, e-KYC से किस्त मिलेगी।
  • अगली किस्त अक्टूबर में संभावित, सभी औपचारिकताएं पूरी करें।

PM Kisan Yojana Rules: देश में करोड़ों की संख्या में किसान रहते हैं जिनके लिए सरकार तरह-तरह की योजनाएं चलाती है, जिनमें पीएम किसान सम्मान निधि योजना सबसे प्रमुख है. इस योजना के तहत केंद्र सरकार पात्र किसान परिवारों को हर साल 6000 रुपये की आर्थिक सहायता देती है. जो 2000 रुपये की तीन बराबर किस्तों में सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है. बीज, खाद और खेती से जुड़ी दूसरी छोटी-मोटी जरूरतों को पूरा करने में यह राशि किसानों के काफी काम आती है.

लेकिन देश के बहुत से ग्रामीण इलाकों में एक बड़ी आबादी ऐसी भी है जो अपनी जमीन न होने के चलते दूसरों के खेतों को बटाई पर लेकर खेती-बाड़ी करती है. ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या इन बटाईदार किसानों को पीएम किसान योजना की अगली किस्त का लाभ मिलेगा? चलिए आपको बताते हैं इसके सभी नियमों के बारे में पूरी जानकारी

पीएम किसान के कड़े नियम

पीएम किसान सम्मान निधि योजना का सबसे अहम नियम जमीन के मालिकाना हक से जुड़ा हुआ है. सरकार पात्र किसानों की पहचान केवल और केवल सरकारी राजस्व रिकॉर्ड जैसे खसरा-खतौनी के आधार पर ही करती है. योजना के नियमों के मुताबिक जिस व्यक्ति के नाम पर खेती योग्य जमीन दर्ज होगी. 

लाभ सिर्फ उसी को मिलेगा. अगर कोई व्यक्ति खेत में खुद हल चला रहा है और दिन-रात मेहनत कर रहा है. लेकिन कागजों में जमीन उसके नाम नहीं है. तो सिस्टम उसे लाभार्थी नहीं मानता है. यानी सिर्फ फसल उगाना या खेती करना इस योजना की पात्रता तय नहीं करता है.

बटाईदारों की मिलती है किस्त?

गांवों में एक बड़ा तबका ऐसा है जो जमीन मालिकों से खेत लेकर फसल उगाता है और बदले में उपज या कमाई का एक हिस्सा देता है. यह बटाईदार किसान ही बीज, खाद, सिंचाई और कटाई का सारा जिम्मा संभालते हैं. इसके बावजूद जमीन का कानूनी और सरकारी मालिकाना हक मूल भू-स्वामी के पास ही रहता है.

क्योंकि राजस्व रिकॉर्ड में बटाईदार का नाम दर्ज नहीं होता. इसलिए मौजूदा सरकारी नियमों के तहत वह सीधे तौर पर पीएम किसान योजना के दायरे में नहीं आते हैं और उन्हें इस योजना की किस्तों का लाभ नहीं मिल पाता है.


बटाई पर खेती, क्या मिलेगी PM किसान की अगली किस्त?

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क्या कम जमीन होने पर मिलेगा योजना का लाभ?

यहां एक बहुत ही जरूरी बात ध्यान देने वाली है. अगर कोई किसान दूसरों के खेतों में बड़े पैमाने पर बटाई पर खेती करता है. लेकिन इसके साथ ही उसके अपने नाम पर भी थोड़ी-बहुत कृषि योग्य भूमि दर्ज है. तो उसे परेशान होने की जरूरत नहीं है. 

ऐसा किसान अपनी निजी जमीन के कागजात के आधार पर पीएम किसान पोर्टल पर आसानी से आवेदन कर सकता है. अपनी जमीन का ब्योरा दर्ज कराने पर उसे योजना की अगली किस्त नियमानुसार जरूर मिलेगी. हालांकि जो किसान पूरी तरह से भूमिहीन हैं वह इसमें शामिल नहीं हो सकते हैं.

अगली किस्त पाने के लिए यह काम जरूरी 

जिन किसानों के नाम पर अपनी जमीन दर्ज है और वह योजना के लिए पात्र हैं. उन्हें अगली किस्त बिना किसी रुकावट के पाने के लिए कुछ जरूरी काम समय पर पूरे करने होंगे. सबसे पहले आपका बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए और उसमें डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी DBT चालू होना चाहिए. इसके साथ ही पीएम किसान पोर्टल पर जाकर e-KYC पूरा करना और अपने खेत का भू-सत्यापन कराना जरूरी है. अगर इनमें से कोई भी काम अधूरा रह जाता है. तो आपकी आने वाली किस्त अटक सकती है.


बटाई पर खेती, क्या मिलेगी PM किसान की अगली किस्त?

कब जारी होगी अगली किस्त?

पीएम किसान योजना के तहत सरकार हर चार महीने के अंतराल पर 2000 रुपये की किस्त जारी करती है. योजना की पिछली यानी 23वीं किस्त 20 जून को जारी की गई थी. चार महीने के इस तय अंतराल के हिसाब से देखें तो अगली यानी 24वीं किस्त अक्टूबर के महीने में जारी की जा सकती है. हालांकि किस्त जारी करने की सटीक तारीख का आधिकारिक ऐलान केंद्र सरकार द्वारा पोर्टल पर ही किया जाएगा. आप पोर्टल पर किस्त का स्टेटस ऑनलाइन चेक कर सकते हैं.

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About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
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Published at : 28 Jul 2026 11:07 AM (IST)
Tags :
 Agriculture Farmers News PM Kisan Yojana Kisan Yojana

Frequently Asked Questions

पीएम किसान योजना का लाभ लेने के लिए सबसे ज़रूरी शर्त क्या है?

पीएम किसान योजना का लाभ केवल उन्हीं किसानों को मिलता है जिनके नाम पर खेती योग्य भूमि सरकारी राजस्व रिकॉर्ड (जैसे खसरा-खतौनी) में दर्ज है। यदि जमीन कागजों में आपके नाम नहीं है, तो आप पात्र नहीं होंगे।

क्या बटाईदार किसानों को पीएम किसान योजना का लाभ मिलता है?

मौजूदा सरकारी नियमों के अनुसार, बटाईदार किसानों को सीधे तौर पर पीएम किसान योजना का लाभ नहीं मिल पाता है। इसका कारण यह है कि राजस्व रिकॉर्ड में बटाईदार का नाम दर्ज नहीं होता है।

यदि किसी बटाईदार किसान के पास अपनी ज़मीन भी हो, तो क्या उसे योजना का लाभ मिल सकता है?

हाँ, यदि किसी बटाईदार किसान के पास अपने नाम पर थोड़ी-बहुत कृषि योग्य भूमि दर्ज है, तो वह अपनी निजी जमीन के कागजात के आधार पर आवेदन कर सकता है। ऐसे किसान को योजना की किस्त नियमानुसार मिलेगी।

पीएम किसान योजना की अगली किस्त पाने के लिए क्या करना ज़रूरी है?

अगली किस्त बिना रुकावट पाने के लिए आपका बैंक खाता आधार से लिंक और DBT चालू होना चाहिए। साथ ही पीएम किसान पोर्टल पर e-KYC और खेत का भू-सत्यापन पूरा करना भी ज़रूरी है।

पीएम किसान योजना की अगली किस्त कब जारी होगी?

पीएम किसान की 23वीं किस्त 20 जून को जारी हुई थी। चार महीने के अंतराल के हिसाब से अगली यानी 24वीं किस्त अक्टूबर महीने में जारी होने की संभावना है। सटीक तारीख की घोषणा पोर्टल पर की जाएगी।

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