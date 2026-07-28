पप्पू यादव का बड़ा हमला, बोले- गोपाल जी ठाकुर के मुंह पर कालिख पोत दो

पूर्णिया निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को मिथिला का पाग पहनाने पर बीजेपी सांसद गोपाल जी ठाकुर की जमकर आलोचना की है. पप्पू यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर फोटो शेयर करते हुए लिखा, “गोपाल जी ठाकुर ने मिथिला की संस्कृति को कलंकित किया है. पाग का अपमान किया. NEET पेपरचोर का पाग से सम्मान कर हमारे मिथिला का अपमान किया.” उन्होंने आगे कहा, “मिथिला के छात्रों, मां जानकी की भूमि का मानमर्दन करने वाला यह जहां मिले मुंह पर कालिख पोत दो! 26 NEET छात्रों के संहारक का सत्कार करने की सजा दो!”

यह विवाद तब शुरू हुआ जब गोपाल जी ठाकुर ने धर्मेंद्र प्रधान को मिथिला की पारंपरिक पाग पहनाकर सम्मानित किया. पप्पू यादव ने इस घटना को NEET पेपर लीक मामले से जोड़ दिया और इसे मिथिला संस्कृति व छात्रों के साथ धोखा बताया. पप्पू यादव ने इसे मिथिला की सांस्कृतिक गरिमा पर हमला करार दिया और लोगों से ऐसे लोगों का सामाजिक बहिष्कार करने की अपील की. अभी तक गोपाल जी ठाकुर या धर्मेंद्र प्रधान की तरफ से इस बयान पर कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है.

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गोपाल जी ठाकुर ने मिथिला की

संस्कृति को कलंकित किया है

पाग का अपमान किया



NEET पेपरचोर का पाग से सम्मान कर

हमारे मिथिला का अपमान किया



मिथिला के छात्रों,मां जानकी की भूमि का

मानमर्दन करने वाला यह जहां मिले

मुंह पर कालिख पोत दो!



26 NEETछात्रों के संहारक का

सत्कार करने की सजा दो! pic.twitter.com/etXdCx8sJ5 — Rajesh Ranjan Pappu Yadav (@pappuyadavjapl) July 28, 2026

पप्पू यादव ने बिहार सरकार को बताया था 'तानाशाह'

इससे पहले सोमवार को पप्पू यादव ने संसद भवन के बाहर धरना प्रदर्शन किया था. उन्होंने बिहार प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर लाठीचार्ज और गोलीबारी की निंदा की थी. साथ ही जिन छात्रों पर मुकदमे दर्ज किए गए हैंं उनको वापस लेने की मांग की थी. उन्होंने बिहार सरकार को तानाशाह बताया था.

इससे पहले दिल्ली में संसद भवन के सामने पप्पू यादव ने प्रदर्शन किया था. उन्होंने बिहार में प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर लाठीचार्ज और गोलीबारी की आलोचना की थी. साथ ही जिन छात्रों पर मुकदमें दर्ज हुए हैं उन्हें वापस लेने की मांग की थी. उन्होंने कहा था कि बिहार सरकार छात्रों के साथ आतंकियो जैसा व्यवहार कर रही है.

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