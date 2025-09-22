एक्सप्लोरर
SIM एक्टिव रखने के लिए बेस्ट हैं Jio-Airtel-Vi के ये सस्ते प्लान, मिलते हैं इतने सारे बेनिफिट्स
Jio-Airtel-Vi: अगर आप ड्यूल सिम फोन इस्तेमाल करते हैं और आपका सेकेंडरी नंबर सिर्फ कॉल रिसीव करने या बेसिक जरूरतों के लिए है तो उसके लिए महंगे रिचार्ज करवाना समझदारी नहीं है.
अगर आप ड्यूल सिम फोन इस्तेमाल करते हैं और आपका सेकेंडरी नंबर सिर्फ कॉल रिसीव करने या बेसिक जरूरतों के लिए है तो उसके लिए महंगे रिचार्ज करवाना समझदारी नहीं है. इस परेशानी को ध्यान में रखते हुए जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया (Vi) जैसी बड़ी टेलीकॉम कंपनियां ऐसे किफायती प्लान लेकर आई हैं जो आपके सेकेंडरी सिम को लंबे समय तक एक्टिव रख सकते हैं.
Published at : 22 Sep 2025 01:43 PM (IST)
SIM एक्टिव रखने के लिए बेस्ट हैं Jio-Airtel-Vi के ये सस्ते प्लान, मिलते हैं इतने सारे बेनिफिट्स
