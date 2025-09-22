SIM एक्टिव रखने के लिए बेस्ट हैं Jio-Airtel-Vi के ये सस्ते प्लान, मिलते हैं इतने सारे बेनिफिट्स

Reliance Jio का 448 रुपये वाला प्लान इस श्रेणी में काफी पॉपुलर है. यह 84 दिनों की वैधता के साथ आता है और इसमें अनलिमिटेड कॉलिंग और 1000 SMS की सुविधा दी जाती है. डेटा का फायदा भले ही इसमें न हो लेकिन केवल सेकेंडरी नंबर को चलाए रखने के लिए यह पैक काफी किफायती है. जियो का एक और लंबी अवधि वाला प्लान 1748 रुपये में उपलब्ध है जो पूरे 336 दिनों तक आपका नंबर एक्टिव रखता है.