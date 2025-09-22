हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
SIM एक्टिव रखने के लिए बेस्ट हैं Jio-Airtel-Vi के ये सस्ते प्लान, मिलते हैं इतने सारे बेनिफिट्स

SIM एक्टिव रखने के लिए बेस्ट हैं Jio-Airtel-Vi के ये सस्ते प्लान, मिलते हैं इतने सारे बेनिफिट्स

Jio-Airtel-Vi: अगर आप ड्यूल सिम फोन इस्तेमाल करते हैं और आपका सेकेंडरी नंबर सिर्फ कॉल रिसीव करने या बेसिक जरूरतों के लिए है तो उसके लिए महंगे रिचार्ज करवाना समझदारी नहीं है.

By : एबीपी टेक डेस्क  | Updated at : 22 Sep 2025 01:46 PM (IST)
Jio-Airtel-Vi: अगर आप ड्यूल सिम फोन इस्तेमाल करते हैं और आपका सेकेंडरी नंबर सिर्फ कॉल रिसीव करने या बेसिक जरूरतों के लिए है तो उसके लिए महंगे रिचार्ज करवाना समझदारी नहीं है.

अगर आप ड्यूल सिम फोन इस्तेमाल करते हैं और आपका सेकेंडरी नंबर सिर्फ कॉल रिसीव करने या बेसिक जरूरतों के लिए है तो उसके लिए महंगे रिचार्ज करवाना समझदारी नहीं है. इस परेशानी को ध्यान में रखते हुए जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया (Vi) जैसी बड़ी टेलीकॉम कंपनियां ऐसे किफायती प्लान लेकर आई हैं जो आपके सेकेंडरी सिम को लंबे समय तक एक्टिव रख सकते हैं.

खास बात यह है कि इन प्लान्स की कीमत कम है और इनमें कॉलिंग और SMS जैसी बेसिक सुविधाएं दी जाती हैं, हालांकि डेटा का लाभ इनमें नहीं मिलता.
खास बात यह है कि इन प्लान्स की कीमत कम है और इनमें कॉलिंग और SMS जैसी बेसिक सुविधाएं दी जाती हैं, हालांकि डेटा का लाभ इनमें नहीं मिलता.
Reliance Jio का 448 रुपये वाला प्लान इस श्रेणी में काफी पॉपुलर है. यह 84 दिनों की वैधता के साथ आता है और इसमें अनलिमिटेड कॉलिंग और 1000 SMS की सुविधा दी जाती है. डेटा का फायदा भले ही इसमें न हो लेकिन केवल सेकेंडरी नंबर को चलाए रखने के लिए यह पैक काफी किफायती है. जियो का एक और लंबी अवधि वाला प्लान 1748 रुपये में उपलब्ध है जो पूरे 336 दिनों तक आपका नंबर एक्टिव रखता है.
Reliance Jio का 448 रुपये वाला प्लान इस श्रेणी में काफी पॉपुलर है. यह 84 दिनों की वैधता के साथ आता है और इसमें अनलिमिटेड कॉलिंग और 1000 SMS की सुविधा दी जाती है. डेटा का फायदा भले ही इसमें न हो लेकिन केवल सेकेंडरी नंबर को चलाए रखने के लिए यह पैक काफी किफायती है. जियो का एक और लंबी अवधि वाला प्लान 1748 रुपये में उपलब्ध है जो पूरे 336 दिनों तक आपका नंबर एक्टिव रखता है.
Airtel भी अपने ग्राहकों को 469 रुपये का सस्ता विकल्प देता है. इस प्लान में भी 84 दिनों की वैधता मिलती है और इसमें अनलिमिटेड कॉलिंग के साथ 900 SMS शामिल हैं. यह भी सेकेंडरी नंबर को चालू रखने के लिहाज से शानदार विकल्प है. इसमें डेटा न मिलने के बावजूद इसका फायदा उन लोगों को होता है जिन्हें केवल कॉलिंग और मैसेजिंग की सुविधा चाहिए.
Airtel भी अपने ग्राहकों को 469 रुपये का सस्ता विकल्प देता है. इस प्लान में भी 84 दिनों की वैधता मिलती है और इसमें अनलिमिटेड कॉलिंग के साथ 900 SMS शामिल हैं. यह भी सेकेंडरी नंबर को चालू रखने के लिहाज से शानदार विकल्प है. इसमें डेटा न मिलने के बावजूद इसका फायदा उन लोगों को होता है जिन्हें केवल कॉलिंग और मैसेजिंग की सुविधा चाहिए.
Vodafone-Idea (Vi) के यूजर्स के लिए 470 रुपये का प्लान मौजूद है. यह भी 84 दिनों की वैधता के साथ आता है और इसमें अनलिमिटेड कॉलिंग तथा 900 SMS की सुविधा दी जाती है. जियो और एयरटेल की तरह इसमें भी डेटा नहीं है लेकिन सेकेंडरी सिम को एक्टिव रखने के लिए यह एक भरोसेमंद पैक माना जाता है.
Vodafone-Idea (Vi) के यूजर्स के लिए 470 रुपये का प्लान मौजूद है. यह भी 84 दिनों की वैधता के साथ आता है और इसमें अनलिमिटेड कॉलिंग तथा 900 SMS की सुविधा दी जाती है. जियो और एयरटेल की तरह इसमें भी डेटा नहीं है लेकिन सेकेंडरी सिम को एक्टिव रखने के लिए यह एक भरोसेमंद पैक माना जाता है.
अगर आप अपने सेकेंडरी सिम को सिर्फ चालू रखना चाहते हैं और उस पर ज्यादा खर्च नहीं करना चाहते तो जियो, एयरटेल और Vi के ये सस्ते और लंबे वैलिडिटी वाले प्लान आपके लिए एकदम सही साबित हो सकते हैं.
अगर आप अपने सेकेंडरी सिम को सिर्फ चालू रखना चाहते हैं और उस पर ज्यादा खर्च नहीं करना चाहते तो जियो, एयरटेल और Vi के ये सस्ते और लंबे वैलिडिटी वाले प्लान आपके लिए एकदम सही साबित हो सकते हैं.
Published at : 22 Sep 2025 01:43 PM (IST)
