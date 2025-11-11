खत्म होने वाला है कीबोर्ड का जमाना! 2028 तक ये टेक्नोलॉजी ले लेगी टाइपिंग की जगह, रिपोर्ट में हो गया खुलासा

जेब्रा के ग्लोबल हेड ऑफ ब्रांड कम्युनिकेशन पॉल सेफटन का मानना है कि जब तक जेनरेशन अल्फा यानी 2010 के बाद पैदा हुए बच्चे वर्कफोर्स में शामिल होंगे तब तक AI पूरी तरह से हमारी रोज़मर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुका होगा. तब लोग टाइप करने की बजाय अपने डिवाइस से बात करके ही हर काम पूरा करेंगे. उनके अनुसार, “सुविधा और दक्षता हमेशा जीतती है, और वॉइस टेक्नोलॉजी इसी दिशा में सबसे बड़ा कदम है. इससे लोग न केवल तेज़ी से बल्कि रचनात्मक ढंग से भी काम कर पाएंगे.”