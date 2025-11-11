एक्सप्लोरर
खत्म होने वाला है कीबोर्ड का जमाना! 2028 तक ये टेक्नोलॉजी ले लेगी टाइपिंग की जगह, रिपोर्ट में हो गया खुलासा
Voice AI Technology: कीबोर्ड का दौर अब खत्म होने की कगार पर है. हाल ही में आई एक नई स्टडी के मुताबिक, आने वाले कुछ ही सालों में हम हाथों से टाइपिंग करना लगभग भूल जाएंगे.
कीबोर्ड का दौर अब खत्म होने की कगार पर है. हाल ही में आई एक नई स्टडी के मुताबिक, आने वाले कुछ ही सालों में हम हाथों से टाइपिंग करना लगभग भूल जाएंगे. इसकी वजह है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का तेजी से बढ़ता प्रभाव जिसने तकनीक के इस्तेमाल का पूरा तरीका बदल कर रख दिया है. रिपोर्ट में दावा किया गया है कि साल 2028 तक वॉइस AI इंसानों के काम करने का मुख्य जरिया बन जाएगा और टाइपिंग का दौर धीरे-धीरे इतिहास बन जाएगा.
Published at : 11 Nov 2025 10:52 AM (IST)
Tags :Keyboard TECH NEWS HINDI Voice AI
खत्म होने वाला है कीबोर्ड का जमाना! 2028 तक ये टेक्नोलॉजी ले लेगी टाइपिंग की जगह, रिपोर्ट में हो गया खुलासा
