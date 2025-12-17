बॉलीवुड कपल शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा की मुसीबतें कम होने का नाम ही नहीं ले रही हैं. एक केस से निकलकर ये कपल दूसरी मुसीबत में फंस जाते हैं. 60 करोड़ की कथित ठगी के मामले में आर्थिक अपराध शाखा (EOW) ने जांच का दायरा बढ़ाते हुए अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 420 (धोखाधड़ी) जोड़ दी है.

जांच रहेगी जारी

ये कार्रवाई चल रही जांच के दौरान सामने आए तथ्यों के आधार पर की गई है. मामले में आरोपों की जांच जारी है,और आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी रहेगी. बता दें यह एफआईआर कारोबारी दीपक कोठारी की शिकायत पर दर्ज की गई थी. शिकायतकर्ता के लॉयर्स की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया है कि जांच के दौरान सामने आए तथ्यों के आधार पर, ईओडब्ल्यू ने आईपीसी की कड़ी धारा जोड़ी है और इस घटनाक्रम की सूचना संबंधित मजिस्ट्रेट को दे दी है.

साथ ही ईओडब्ल्यू ने अदालत को सूचित किया कि जांच के दौरान विश्वसनीय गवाहों के बयान और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य एकत्र किए गए हैं.

रिकॉर्ड में मौजूद सामग्री से संकेत मिलता है कि शिकायतकर्ता को इस मामले में कथित तौर पर 60 करोड़ रुपये से अधिक की धोखाधड़ी का शिकार बनाया गया था. दिए गए सबूत के आधार पर जांच एजेंसी में धोखाधड़ी की धारा को शामिल किया है. मिली जानकारी के मुताबिक इस मामले में प्रमुख शिकायतकर्ता जल्द ही धोखाधड़ी के अमाउंट को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय जांच एजेंसी ED से भी सम्पर्क कर सकते हैं.

लंदन जाने की मांगी थी इजाजत

बता दें हाल ही में सुनवाई में राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी ने कोर्ट से लंदन जाने की इजाजत मांगी थी. उन्होंने कहा था कि राज कुंद्रा के पिता की तबीयत काफी खराब है. ऐसे में कोर्ट ने इजाजत देने से साफ इनकार कर दिया. कोर्ट ने साफ निर्देश दिया-विदेश यात्रा की इजाजत तभी मिलेगी जब याचिकाकर्ता कोर्ट में पूरा 60 करोड़ रुपए जमा करेंगे.

