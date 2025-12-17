एक्सप्लोरर
पुलिस SI के 140 से ज्यादा पदों पर निकली भर्ती, 70 हजार मिलेगी सैलरी, ये कैंडिडेट्स कर सकते हैं अप्लाई
पुलिस विभाग ने SI के 140 से ज्यादा पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है. इसमें चुने गए उम्मीदवारों को 70 हजार रुपये तक वेतन मिलेगा. इस प्रक्रिया के तहत आप आवेदन कर सकते हैं.
अगर आप पुलिस में अफसर बनने का सपना देख रहे हैं तो साल 2025 की पुलिस सब-इंस्पेक्टर (SI) भर्ती आपके लिए सुनहरा मौका है इस भर्ती के जरिए युवाओं को अच्छी सैलरी वाली सरकारी नौकरी पाने का अवसर मिलेगा.
1/6
2/6
Published at : 17 Dec 2025 09:12 AM (IST)
Tags :JObs Police SI Recruitment
नौकरी
6 Photos
पुलिस SI के 140 से ज्यादा पदों पर निकली भर्ती, 70 हजार मिलेगी सैलरी, ये कैंडिडेट्स कर सकते हैं अप्लाई
नौकरी
6 Photos
सरकारी नौकरी का शानदार मौका, OSSC CGL 2026 के तहत ग्रुप-B और C में बंपर भर्ती; जानें कैसे कर सकते हैं आवेदन?
नौकरी
6 Photos
भारत मौसम विज्ञान विभाग में आवेदन का आखिरी मौका, 134 पदों पर भर्ती; जानें कौन कर सकता है अप्लाई?
नौकरी
6 Photos
DRDO में निकली 700 से ज्यादा पदों पर भर्ती, जानें कैसे करें आवेदन; यहां हैं पूरी डिटेल्स
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
'BJP में एक से एक...', कंगना रनौत ने 'रघुपति राघव राजा राम' को कहा नेशनल एंथम तो सुप्रिया श्रीनेत ने ले ली मौज
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
योगी सरकार का नए साल से पहले यूपी के युवाओं को तोहफा, अब बन जाइए लेखपाल!
विश्व
अमेरिका को आई अक्ल! भारत से दूरी बढ़ते देख अब ट्रंप कर रहे तारीफ, बोले- 'अद्भुत, पीएम मोदी...'
बॉलीवुड
प्रभास की हॉरर-कॉमेडी का पहले दिन कैसा होगा हाल? सामने आ गया है बड़ा अपडेट
Advertisement
नौकरी
6 Photos
पुलिस SI के 140 से ज्यादा पदों पर निकली भर्ती, 70 हजार मिलेगी सैलरी, ये कैंडिडेट्स कर सकते हैं अप्लाई
नौकरी
6 Photos
सरकारी नौकरी का शानदार मौका, OSSC CGL 2026 के तहत ग्रुप-B और C में बंपर भर्ती; जानें कैसे कर सकते हैं आवेदन?
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
Opinion