अमेरिका को आई अक्ल! भारत से दूरी बढ़ते देख अब ट्रंप कर रहे तारीफ, बोले- 'अद्भुत, पीएम मोदी...'

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की है. उन्होंने पीएम मोदी को अपना 'महान मित्र' बताते हुए कहा कि भारत अमेरिका के लिए इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार है. यह जानकारी भारत में अमेरिकी दूतावास ने मंगलवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर साझा की.

भारत को बताया ‘अद्भुत देश’

भारत में अमेरिकी दूतावास ने X पर पोस्ट करते हुए कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत को दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक का घर बताया. पोस्ट में कहा गया, 'भारत दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक का घर है. यह एक अद्भुत देश है और इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में अमेरिका का एक महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार है. हमें प्रधानमंत्री मोदी के रूप में एक महान मित्र मिला है.'

ट्रंप और मोदी के बीच हाल ही में हुई बातचीत

पिछले सप्ताह ही राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के बीच फोन पर बातचीत हुई थी. इस दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय आर्थिक साझेदारी को गति देने के तरीकों पर चर्चा की. यह बातचीत ऐसे समय में हुई जब भारत और अमेरिका के वार्ताकार प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते को लेकर दो दिन की बातचीत पूरी कर चुके थे.

व्यापार समझौते पर बढ़ी उम्मीदें

इस प्रस्तावित व्यापार समझौते से भारत को ट्रंप प्रशासन द्वारा भारतीय वस्तुओं पर लगाए गए 50 प्रतिशत तक के भारी-भरकम टैरिफ से राहत मिलने की उम्मीद है. गौरतलब है कि अगस्त में अमेरिका ने भारतीय उत्पादों पर टैरिफ बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दिया था, जिसमें रूसी कच्चे तेल की खरीद को लेकर 25 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क भी शामिल था.

पीएम मोदी ने बातचीत को बताया ‘सौहार्दपूर्ण’

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बातचीत को 'सौहार्दपूर्ण और सकारात्मक' बताया. उन्होंने कहा, 'हमने द्विपक्षीय संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा की और क्षेत्रीय व अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा की. भारत और अमेरिका वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए मिलकर काम करते रहेंगे.' हालांकि, पीएम मोदी ने अपने बयान में व्यापार संबंधों का सीधे तौर पर उल्लेख नहीं किया.

रिश्तों में आई थी कड़वाहट

गौरतलब है कि अगस्त में टैरिफ बढ़ाए जाने के बाद नई दिल्ली और वॉशिंगटन के रिश्तों में खटास आ गई थी. अमेरिकी अधिकारियों की ओर से भारत की लगातार आलोचना ने भी संबंधों पर असर डाला था.

संबंध सुधारने की कोशिशें तेज

हाल के हफ्तों में दोनों देशों ने रिश्तों को सुधारने के प्रयास तेज किए हैं. अधिकारियों के मुताबिक, फोन वार्ता के दौरान दोनों नेताओं ने भारत-अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में हुई प्रगति की समीक्षा की.

कई अहम क्षेत्रों में सहयोग पर सहमति

सूत्रों के अनुसार, दोनों नेताओं ने व्यापार, महत्वपूर्ण तकनीक, ऊर्जा, रक्षा और सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विचार-विमर्श किया. साथ ही, साझा चुनौतियों से निपटने और समान हितों को आगे बढ़ाने के लिए मिलकर काम करने पर सहमति जताई गई. दोनों ने सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग के निरंतर मजबूत होने पर संतोष भी व्यक्त किया.